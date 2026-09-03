ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଣିଲା ଦୁଇଟି ଧମାକାଦାର ଫିଚର, ଅଧା ରହିଯାଇଥିବା ମେସେଜ୍ ପାଇଁ ମିଳିବ ଆଲର୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ !
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମେସେଜ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଆଇଓଏସ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ମେସେଜ୍ ମେନ୍ୟୁର ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରିଛି ।
Published : September 3, 2026 at 8:24 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସେପ୍ଟମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ନିଜର ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରିଛି । ଏହି ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆଣ୍ତ୍ରଏଡ୍ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଆଇଓଏସ୍ ବା ଆଇଫୋନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ । ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଧା ଟାଇପ୍ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିବା ମେସେଜ୍ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସତନ୍ତ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଫିଚର ଆସିଛି । ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଇଫୋନ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପାଇଁ ମେସେଜ୍ ମେନ୍ୟୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୁକ୍ ବଦାଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଆଗାମୀ ଏବଂ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ୱେବସାଇଟ୍ WABetaInfoର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଫିଚର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ବିଟା ଟେଷ୍ଟର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ବଜାରରେ ଏହାର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବେ ରୋଲଆଉଟ୍ କରିଦିଆଯିବ ।
WhatsApp is rolling out notifications for draft messages!— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 1, 2026
WhatsApp is introducing a feature that shows a notification when users leave a message unfinished in a chat.https://t.co/tktaQdAHiN pic.twitter.com/6gWH7wvPOa
ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ପାଇଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମେସେଜ୍ର ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଲର୍ଟ:
ପୂର୍ବରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ଚାଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟର ଏକ ଲେବଲ୍ ଯୋଡା ଯାଇଥିଲା, ଯାହା Android 2.24.20.24 ବିଟା ସଂସ୍କରଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିବା ନୂଆ Android 2.26.35.2 ଅପଡେଟ୍ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧୁନିକ କରିଦେଇଛି । ଏହି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ମେସେଜ୍ ଟାଇପ୍ କରିବା ପରେ ତାକୁ ସେଣ୍ଡ ନକରି ସେମିତି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବନ୍ଦ କରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଠିକ୍ 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏକ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ।
ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ର ଟାଇଟଲ୍ "Your draft" ରହିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥିବ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ମେସେଜ୍ ପଠାଉଥିଲେ । ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସିଧାସଳଖ ପୁଣି ସେହି ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ । ଏଠାରେ ମନେରଖିବା ଜରୁରୀ ଯେ, ଏହି ଆଲର୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କେବଳ ସେତେବେଳେ କାମ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆପ୍ ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରେ ଥିବେ । ଆପ୍ ଖୋଲା ଥିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଭଳି କେବଳ ଚାଟ୍ ଲିଷ୍ଟ୍ ଲେବଲ୍ ହିଁ ଦେଖାଯିବ । ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଫିଚର୍ ପୃଥକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ଭାବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭୁଲିଯିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସୀମିତ ବିଟା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ।
ଆଇଓଏସ୍ (iOS) ପାଇଁ ନୂଆ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ମେସେଜ୍ ମେନ୍ୟୁ:
ଆଇଫୋନ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ତାର ଚାଟ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରିମିୟମ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ‘ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍’ (Liquid Glass) ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ କାମ କରୁଛି । ନୂଆ WhatsApp beta for iOS 26.35.10.16 ଅପଡେଟ୍ରେ ଏହାର ମେସେଜ୍ ମେନ୍ୟୁ, ରିଆକ୍ସନ୍ ଟ୍ରେ (Reaction tray) ଏବଂ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ୍ ମେନ୍ୟୁକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ବା ପାରଦର୍ଶୀ ଲୁକ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା iOS 26.25.10.16 ଅପଡେଟ୍ରେ କେବଳ ଚାଟ୍ ବାର୍କୁ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ।
WhatsApp introduces Liquid Glass design for the message menu!— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 2, 2026
WhatsApp is rolling out new updates for the chat interface on iOS, making the reaction tray and context menu compatible with Liquid Glass.https://t.co/Z1uhwrNWIa pic.twitter.com/UVnpf6g4cJ
ଏହି ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ମେସେଜ୍ ଉପରେ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରେସ୍ କରି ମେନ୍ୟୁ ଖୋଲିବେ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ଲର୍ ବା ଧୁନ୍ଧଲା ହେବ ନାହିଁ । ମେନ୍ୟୁ ପଛରେ ଥିବା ଚାଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଗ୍ଲାସ୍ ଆରପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ଦେଖାଯିବ । ଏହି ଆଧୁନିକ ଲୁକ୍ ଫୋନର ଲାଇଟ୍ ମୋଡ୍ ଏବଂ ଡାର୍କ ମୋଡ୍ ଦୁଇଟି ଯାକ ସେଟିଂସ ସହିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ମେସେଜ୍ ରେ ଇମୋଜି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବାର ପଦ୍ଧତି ପୂର୍ବ ଭଳି ସମାନ ରହିଛି, କେବଳ ଏହାର ବାହ୍ୟ ଚେହେରାକୁ ବଦଳାଯାଇଛି । TestFlight ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କିଛି ବିଟା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଏହି ଫିଚର ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସମସ୍ତ ଆଇଫୋନ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ । କମ୍ପାନୀ ଆଗାମୀ iOS 27 ସଂସ୍କରଣ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରକୁ ଫୋନର ଡ୍ରଇଂ ଏଡିଟର ଏବଂ ଭିଡିଓ ପ୍ଲେୟାର ଭଳି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ।