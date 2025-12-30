New Year 2026: ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆସିଲା ନୂଆବର୍ଷ ଥିମ୍ର ଷ୍ଟିକର ଓ ଭିଡିଓ ଇଫେକ୍ଟ
ଆହୁରି ମଜାଦାର ହେବ ନୂଆବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେସନ । ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା ନ୍ୟୁ ଇଅର 2026 ଷ୍ଟିକର୍ସ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : December 30, 2025 at 5:05 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ସାରା ବିଶ୍ବ ନୂଆବର୍ଷ 2026କୁ ସ୍ବାଗତ କରିବ । ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସାହ ଓ ଖୁସିର ମାହୋଲ । ବଜାରରେ ଲାଗିଲାଣି ଗହଳି । ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ସହ ମିଶି ଲୋକେ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାର ଯୋଜନା କରିସାରିଲେଣି । ତେବେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆହୁରି ରଙ୍ଗୀନ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ନୂଆ ଫିଚର ଆଣିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନୂଆବର୍ଷ ଷ୍ଟିକର, ଭିଡିଓ ଇଫେକ୍ଟ ଆଦି ସାମିଲ ।
ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଦାବି କରିଛି ଯେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ମେସେଜ୍ ଏବଂ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଏହାର ନିୟମିତ ଦୈନିକ ହାରାହାରି 100 ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ମେସେଜ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 2 ବିଲିୟନ କଲ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ । 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଶୀର୍ଷରେ ଥାଏ କାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଏବଂ ସମୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତି ।
ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଆଣିଲା 'New Year 2026' ଫିଚର
ନୂଆବର୍ଷ 2026 ଆଗମନ ଅବସରରେ ଆପ୍ ଅନେକ ଉତ୍ସବମୁଖୀ ଫିଚର ଜାରି କରିଛି ଯାହା ଛୁଟିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ।
- 2026 ଷ୍ଟିକର ପ୍ୟାକ୍: ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍ରେ ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ 2026 ଷ୍ଟିକର ପ୍ୟାକ୍ ରହିଛି । ଏହାକୁ ୟୁଜରମାନେ ନୂଆବର୍ଷ ଅବସରରେ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କୁ ପଠାଇପାରିବେ ।
- ଭିଡିଓ କଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ: ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି ନୂତନ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛି, ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କଲ୍ ସମୟରେ ଆତସବାଜି, କନଫେଟି ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ ଭଳି ଅନ-ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆନିମେସନ୍ ଆକ୍ଟିଭ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
- ଆନିମେଟେଡ୍ କନଫେଟି ରିଆକ୍ସନ: ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆନିମେଟେଡ୍ କନଫେଟି ରିଆକ୍ସନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣୁଥିବା ନେଇ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି । ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କନଫେଟି ଇମୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ମେସେଜରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତି, ଚାଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆନିମେସନ୍ ବାଜେ ।
- ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡେଟ୍: ଏହା ସହିତ, କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ Status ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆନିମେଟେଡ୍ ଷ୍ଟିକର ଲଞ୍ଚ କରୁଛି। ୟୁଜର ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ସହିତ ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆନିମେଟେଡ୍ ଷ୍ଟିକର ସହିତ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର 2026-ଥିମ୍ ଲେଆଉଟ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ।
ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପ୍ରେ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା
ଉପରୋକ୍ତ ଫିଚର ବ୍ୟତୀତ, ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଏପରି ଟୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛି, ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍ରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ ଯୋଜନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଇଭେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଦୃଶ୍ୟମାନତା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପିନ୍ କରିପାରିବେ, RSVP ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିପାରିବେ ।
ସେହିପରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଥିବା ପୋଲ୍ ଫିଚର ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ୍ ସେୟାରିଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଗମନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । କମ୍ପାନୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଭଏସ୍ ନୋଟ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ ମେସେଜ୍ ୟୁଜରଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ସମୟରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ଯୋଗାଯୋଗ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ।