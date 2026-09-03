WhatsApp New Feature: ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା, ଏବେ ଦେଇପାରିବେ ବିଜୁଳି ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ବିଲ୍ !
ମେଟା ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ କନେକ୍ଟ ନେଟୱର୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସିଧାସଳଖ ଘରୋଇ ୟୁଟିଲିଟି ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ଏକ ନୂଆ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
Published : September 3, 2026 at 5:43 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଡ଼ିଜିଟାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ (WhatsApp) ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତରେ ସିଧାସଳଖ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସେବାର ରୋଲ୍ଆଉଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆପ୍ ଭିତରେ ହିଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଏବଂ ୟୁଟିଲିଟି ବିଲ୍ ଖୋଜିବା, ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ସୁବିଧା ଦେବ । ଏହି ଫିିଚରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଜାରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସମସ୍ତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆଇଓଏସ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ମେଟା ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର ତଥା କଣ୍ଟ୍ରି ହେଡ୍ ଅରୁଣ ଶ୍ରୀନିବାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡି ହେବା, ବ୍ୟବସାୟିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ନାଗରିକ ସେବା ପାଇବା ଏବଂ ମେଟ୍ରୋ ଟିକେଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି କିଣିବାର ସବୁଠାରୁ ସରଳ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି । ଏହି ନୂଆ ସେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଦୈନନ୍ଦୀନ ରୁୁଟିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେହି ସମାନ ସରଳତା ଆଣିବା କମ୍ପାନୀର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା ଭଳି ସହଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଏହି ନୂତନ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାରତ କନେକ୍ଟ ବା ବିବିପିଏସ୍ (BBPS) ନେଟୱର୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି । ଏହି ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରାୟ 30ଟି ବିଭିନ୍ନ କାଟେଗୋରୀ ବା ଶ୍ରେଣୀରେ 22,722ରୁ ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନକାରୀ ବା ବିଲର୍ସଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ । ଏହି ସେବା ପରିସରଭୁକ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍, ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ, ପାଣି ବିଲ୍, ଫାଷ୍ଟାଟ୍ୟାଗ (FASTag) ରିଚାର୍ଜ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବା ବୀମା ପ୍ରମିୟମ୍, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବିଲ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଋଣ ବା ଲୋନ୍ ପରିଶୋଧ ଆଦି ସାମିଲ ରହିଛି ।
ୟୁଜର୍ସମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ହୋମି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପର ଭାଗରେ ଥିବା ରୁପି ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଫିଚରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହି ସେବା ଭିତରେ ଗ୍ରାହକମାନେ କେବଳ ଚଳିତ ବିଲ୍ ଦେବେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନେ ନିଜର ପୁରୁଣା ପେମେଣ୍ଟ ଇତିହାସ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବିଲ୍ ଗୁୁଡିକର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡର୍ ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ଏକାଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ । ପେମେଣ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ୟୁପିଆଇ (UPI) ସହିତ କ୍ରେଡିଟ୍ ଏବଂ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ମିଳିବ ।
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବଡ଼ ଫିଚର ସେଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ମେଟା ସିଇଓ (CEO) ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, CREDର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୁନାଲ ଶାହ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଇଓ ଭାବେ ମେଟା କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଏହା ସହିତ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଜାଏଣ୍ଟ ମେଟା, ଫିନଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 900 ମିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ 8,550 କୋଟି ଟଙ୍କା) ର ଏକ ବିଶାଳ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରୁଛି ।
ଯଦି ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପେ’ (WhatsApp Pay)ର କାରବାର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ଜୁନ୍ 2026ରେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସମୁଦାୟ 150 ମିଲିୟନ କାରବାର ବା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଜୁନ୍ 2024ରେ ହୋଇଥିବା 37 ମିଲିୟନ କାରବାର ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 4 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ଅଟେ । ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସମଗ୍ର ୟୁପିଆଇ (UPI) କାରବାର ବଜାରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ସେୟାର ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରହିଥିବା 0.27 ପ୍ରତିଶତରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଜୁନ୍ 2026 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 0.7 ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।