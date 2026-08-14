ETV Bharat / technology

ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ଆସିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସେଫ୍ଟି ମଡେଲ୍ ଏବେ ଧରାପଡ଼ିବ ସ୍କାମ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି

ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସ୍କାମ୍ ଆଲର୍ଟ ଫିଚର୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯାହା ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପ୍ସନକୁ ନଭାଙ୍ଗି ମେସେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ।

This is WhatsApp's most important security rule, 'end-to-end encryption', which will never be broken and can detect scam messages while keeping customer privacy completely safe.
ଏହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ 'ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପସନ୍' (end-to-end encryption) କୁ କଦାପି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ସ୍କାମ୍ ମେସେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ । (Image Credits: WhatsApp)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2026 at 10:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍‌ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ (Whatsapp) ନିଜ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସାଇବର ଠକେଇରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେଫ୍ଟି ଫିଚ଼ର୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଏହି ନୂଆ 'Scam Alert' ଫିଚର୍‌ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝଲକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ବିଟା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ଭାବେ ରୋଲଆଉଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି । ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର୍‌ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ଅପ୍ସନାଲ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ । ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଏହା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ 'ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପସନ୍' (end-to-end encryption) କୁ କଦାପି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ସ୍କାମ୍ ମେସେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ । ମେଟା (Meta) କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ୍ ର କୌଣସି ବି ତଥ୍ୟ ବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ ।

ଏହି ଚମତ୍କାର ସେଫ୍ଟି ସିଷ୍ଟମଟି କେମିତି କାମ କରେ, ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ସେୟାର କରିଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ସେଟିଂକୁ ଯାଇ ଏହି 'Scam Alert' ଫିଚର୍‌କୁ ଅନ୍ (ON) କରିବେ, ସେତେବେଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମଡେଲ୍ (on-device machine learning model) ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେଇଥାଏ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ମଡେଲଟି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍‌କୁ କୌଣସି ଅଜଣା ନମ୍ବର ବା ଅଣ-ସମ୍ପର୍କିତ (non-contacts) ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ମେସେଜ୍‌ର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଭାଷାଗତ ସଙ୍କେତ (linguistic signals) ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥାଏ ।

End-to-end integrity pipeline for on-device ML model deployment shared by Meta
ମେଟା ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଡିଭାଇସ୍ ML ମଡେଲ୍ ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟି ପାଇପଲାଇନ୍ (Image Credits: WhatsApp)

ଏହି ସୁପର୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଏଆଇ ଆଲଗୋରିଦମଟି ପୂର୍ବରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ହଜାର ହଜାର ପ୍ରକୃତ ସ୍କାମ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ବା ଟ୍ରେନିଂ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଯଦି ଏହି ମଡେଲ୍ କୌଣସି ମେସେଜ୍‌କୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ବା ସ୍କାମ୍ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରେ, ତେବେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ସେହି ଚାଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିତରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଲର୍ଟ ବା ସତର୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି ଚେତାବନୀ ମେସେଜ୍‌ଟି କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ସେହି ଅଜଣା ସ୍କାମର୍ ଏହାକୁ କଦାପି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା ପରେ ଗ୍ରାହକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ସନ୍ଦେହଜନକ ନମ୍ବରକୁ ସିଧାସଳଖ ବ୍ଲକ୍ (Block) କିମ୍ବା ରିପୋର୍ଟ (Report) କରିପାରିବେ । ଯଦି କୌଣସି ଭଲ ଚାଟ୍ ଭୁଲ୍ ବଶତଃ ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଗ୍ରାହକ ତାହାକୁ 'Trusted' ବୋଲି ମାର୍କ କରିଦେଲେ ସେହି ଆଲର୍ଟଟି ସାମୟିକ ଭାବେ ଆପେଆପେ ହଟିଯିବ ।

Privacy-preserving analytics from Scam Alert shared by Meta
ମେଟା ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ସ୍କାମ୍ ଆଲର୍ଟରୁ ଗୋପନୀୟତା-ସଂରକ୍ଷଣ ଆନାଲିଟିକ୍ସ (Image Credits: WhatsApp)

ମେଟା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକ ମୋବାଇଲ୍ ହାର୍ଡୱେର କ୍ଷମତା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇସାରିଛି ଯେ, ଏଭଳି ହେଭି ଟେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ମୋବାଇଲ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବା ପରଫରମାନ୍ସ ଉପରେ କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇନଥାଏ । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭର୍ ସହାୟତାରେ କେବଳ ଲୋକାଲ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଭିତରେ ହିଁ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ ।

କମ୍ପାନୀ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଡାଟା ଏନକ୍ରିପ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (confidential computing environment) ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ଟେକ୍ନିକାଲ୍‌ ଡାଟା ତାଲିକା ଯେପରିକି ଆଲର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ୟୁଜର୍ ଆକ୍ସନ ସଂଖ୍ୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ମେଟା ପାଖକୁ ପଠାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଡେଲର ସଠିକତା ଚେକ୍ କରାଯାଇପାରିବ । କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ, ସେମାନେ କୌଣସି ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଡେଲ୍ ପଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ପ୍ରତିଟି ଅପଡେଟେଡ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ମଡେଲ୍ ପ୍ରଥମେ ଏକ ସରକାରୀ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଲେଜର୍ (public transparency ledger) ମଧ୍ୟରେ ଅଫିସିଆଲି ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଇଥାଏ । କମ୍ ଦାମର ମୋବାଇଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୁପର ପ୍ରାଇଭେସି ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହି ଫିଚର୍ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

10 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋଗୋ ବଦଳାଇଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ହେଲେ ୟୁଜର୍ସ କାହିଁକି କଲେ ହଙ୍ଗାମା?

TAGGED:

WHATSAPP NEW FEATURE
META SECURITY UPDATE
BLOCK SUSPICIOUS MESSAGES
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସ୍କାମ୍ ଆଲର୍ଟ
WHATSAPP SCAM ALERT FEATURE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.