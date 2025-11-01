WhatsApp ଆଣିଲା ନୂଆ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର; ଏବେ ଫିଙ୍ଗପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇ କରନ୍ତୁ ଚାଟ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍
ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ଏକ Passkey ଫିଚର ଆଣିଛି, ଯାହାକି ପାସୱାର୍ଡ ବଦଳରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ଚାଟ୍କୁ ବ୍ୟାକଅପ୍ କରିପାରିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 1, 2025 at 11:40 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମେଟା WhatsApp ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ଆଣିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଚାଟ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଏବେ ପାସ କୀ (Passkey) ଏନକ୍ରିପ୍ସନ୍ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏହି ଅପଡେଟ୍ ପରେ ୟୁଜରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଚାଟ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ପାସୱାର୍ଡ କିମ୍ବା 6-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏବେ ବ୍ୟାକଅପ୍ କେବଳ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ, ଫେସ୍ ଅନଲକ୍ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲକ୍ ଭଳି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ଦ୍ବାରା ଏନକ୍ରିପ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ।
କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ ଏବଂ ହ୍ୟାକିଂ କିମ୍ବା ଡାଟା ଆକ୍ସେସ୍ ପ୍ରୟାସକୁ ବିଫଳ କରିବ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, WhatsAppର ଚାଟ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ଏକ ଏନକ୍ରିପ୍ସନ୍ ସ୍ତର ନଥିଲା । ତଥାପି ଗତ 2021 ମସିହାରେ, Meta ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାସୱାର୍ଡ କିମ୍ବା 6-ଅକ୍ଷର ଏନକ୍ରିପ୍ସନ୍ କୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପ୍ସନ୍ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକଅପ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ଯୋଡ଼ିଥିଲା । ଉଭୟର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାସୱାର୍ଡ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିଥିବା ନୂଆ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ପାସ କୀ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପାସୱାର୍ଡ କିମ୍ବା କୀ ଖୋଜିବାକୁ ପଡି଼ବ ନାହିଁ ।
କଣ Passkey Encryption ?
ମେଟାର ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାସ କୀ ଏନକ୍ରିପ୍ସନ୍ ଏକ ନୂତନ ଉପାୟରେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ର ଚାଟ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ । ଏହି ଫିଚରଟି ଏକ ଡିଭାଇସର ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯେପରିକି ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ, ଫେସ୍ ରେକଗ୍ନିସନ୍ କିମ୍ବା ଏକ ଲକ୍ କୋଡ୍ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚାଟ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ସେହି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଡିକ୍ରିପ୍ଟ କରିପାରିବେ ଯିଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏନକ୍ରିପ୍ଟ କରିଥିଲେ ।
Passkey Backupକୁ କେମିତି ଅନ୍ କରିବେ ?
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନୂଆ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚରକୁ ସକ୍ରିୟ ବା ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତି ସହଜ । ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ:
- ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ।
- Settings > Chats > Chat Backup > End-to-End Encrypted Backup କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।
- ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ Passkey encryption ଅପସନ ଦିଶିବ । ତାହାକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ମାଗିବ ।
- ଥରେ ଭେରିଫିକେସନ କରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଚାଟ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ Passkeyରେ ଏନକ୍ରିପ୍ଟ ହୋଇଯିବ ।
ଉପରୋକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ନିଜ ପାସୱାର୍ଡକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ବ୍ୟାକଅପ୍କୁ ରିକଭର୍ କରିବା ଲାଗି କେବଳ ନିଜର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଯେପରିକି ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ, ଫେସ୍ ବା PIN ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ।
କେବେ ମିଳିବ ଫିଚର ?
କମ୍ପାନୀର କହିବାନୁସାରେ, ଏହି ଫିଚରଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ୟୁଜରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ । ପ୍ରଥମେ ଏହି ଫିଚରକୁ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ବିଟା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଏବେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଭର୍ସନରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ଉପରେ କାମ ଜାରି ଅଛି । ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ସମସ୍ତ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାୟାଉଛି । ଏହି ଫିଚରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭର୍ସନ ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏଣୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଅପଡେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଓ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲେ ଆପ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବେ ।