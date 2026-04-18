ସ୍ପାମ୍ ମେସେଜ୍ରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି: ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ଆଣୁଛି ‘ବିଜନେସ୍ ଚାଟ୍ ଫିଲ୍ଟର୍’ ସୁବିଧା
ବ୍ୟବହାରକାରୀ 'Business' ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆକାଉଣ୍ଟର ମେସେଜ୍ ଦେଖାଯିବ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏକାଥରକେ ସମସ୍ତ ବିଜନେସ୍ ଚାଟ୍କୁ 'Read' ମାର୍କ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବେ ।
Published : April 18, 2026 at 7:20 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ (WhatsApp) ନିଜର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ଫିଚର ଆଣିଥାଏ । ଏହି କ୍ରମରେ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ‘ଚାଟ୍ ଇନବକ୍ସ’କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେବ । ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ଏକ ନୂତନ ‘ବିଜନେସ୍ ଚାଟ୍ ଫିଲ୍ଟର୍’ (Business Chat Filter) ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ରଖିପାରିବେ ।
ସ୍ପାମ୍ ଏବଂ ଅଦରକାରୀ ମେସେଜ୍ରୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି:
ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ କେବଳ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସୀମିତ ନାହିଁ, ବରଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସପିଂ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି । ଏହି କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୋମୋସନାଲ୍ ମେସେଜ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ଅଦରକାରୀ ବା ସ୍ପାମ୍ ମେସେଜ୍ ଭିତରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର ଜରୁରୀ ପର୍ସନାଲ୍ ମେସେଜ୍ଗୁଡ଼ିକ ହଜିଯାଇଥାଏ ।
କେମିତି କାମ କରିବ ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା?
ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ର ଏହି ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଚାଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ କିଛି ଫିଲ୍ଟର୍ ବଟନ୍ ରହିବ, ଯେପରିକି 'All', 'Unread' ଏବଂ 'Business' । ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ 'Business' ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆକାଉଣ୍ଟର ମେସେଜ୍ ଦେଖାଯିବ । ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏକାଥରକେ ସମସ୍ତ ବିଜନେସ୍ ଚାଟ୍କୁ 'Read' ମାର୍କ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବେ । ଏହାବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ମେସେଜ୍ ଆସିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟ ତାଲିକାରୁ ହଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେକ୍ସନ୍କୁ ଯାଇପାରେ ।
ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଚର:
ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ଏବେ ଭାରତ ପାଇଁ ‘ସିମ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ’ (SIM Binding) ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସାଇବର ଠକେଇ ହ୍ରାସ ପାଇବ କାରଣ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ସେହି ସିମ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ‘ୟୁଜର୍ ନେମ୍’ ଫିଚର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ନିଜ ନମ୍ବର କାହାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ଫିଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଟା ଟେଷ୍ଟିଂ (Beta Testing) ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହା ସମସ୍ତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆଇଓଏସ୍ (iOS) ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ନିଜକୁ କେବଳ ଏକ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁସଂଗଠିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।