ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 'ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍' ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ; ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସରକାର
ଏଣିକି ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ପ୍ରି-ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଭାରତ ସରକାର । କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : December 2, 2025 at 9:40 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ ସରକାର ଡିଜିଟାଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ଟେଲିଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗ (DoT) ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା କିମ୍ବା ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଗୁଡ଼ିକରେ 'ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍' (Sanchar Saathi) ପୂର୍ବରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଆପ୍କୁ ଫୋନରୁ ହଟାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ସୋମବାର DoT ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ (OEMs) ଏବଂ ଆମଦାନୀକାରୀଙ୍କୁ ଜାରି କରିଛି ।
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିୟମ Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo ଓ Vivo ପରି ସମସ୍ତ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଫୋନ ସେଟ୍ କରିବା ସମୟରେ ୟୁଜରଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦିଶିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଖୋଲିପାରୁଥିବା ଦରକାର । ଏହାସହିତ ଆପ୍ର କୌଣସି ସୁବିଧା ବନ୍ଦ କିମ୍ବା ସୀମିତ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଫଳରେ ୟୁଜର ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ । ସରକାର ଏହି ଆପ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପରେ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି କଣ ଏହି ଆପ୍ ଓ ସରକାର କାହିଁକି ଏହି ଆପ୍କୁ ପ୍ରି-ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମ୍ନରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ...
Your new phone will come with a safety upgrade- #SancharSaathi, pre-installed by default.#DoT #Telecom @JM_Scindia @PemmasaniOnX @neerajmittalias @CNBCTV18Live @USOF_India @pib_comm @PIB_India pic.twitter.com/ZN5gmp1ivC— DoT India (@DoT_India) December 1, 2025
Sanchar Saathi ଆପ୍ କଣ ?
2023 ମସିହା ମେ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହଜିଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହଜନକ କିମ୍ବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ୱେବ୍ ଲିଙ୍କ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ସଂଯୋଗର ସଂଖ୍ୟା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ବିଶ୍ବସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ଦେଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ୟୁଜରଙ୍କୁ କେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳେ ?
- ଚୋରିକୁ ବନ୍ଦ କରିବ: ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଟେଲିକମ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ହଜିଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ । ଏହା ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ହଜିୟାଇଥିବା ଫୋନ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ଏହାର ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ ।
- ଚକ୍ଷୁ (Chakshu) ଫିଚର: ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣାମୂଳକ କଲ୍, SMS କିମ୍ବା WhatsApp ମେସେଜ୍ ସିଧାସଳଖ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
- କନେକ୍ସନ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ: ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଅଜଣା କିମ୍ବା ଅନଧିକୃତ ସଂଯୋଗ ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ ।
- ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଜାଣନ୍ତୁ (KYM): ଏହି ଫିଚର ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
DoT issues directions for the pre-installation of the Sanchar Saathi App on mobile handsets to verify their genuineness. The pre-installed App must be Visible, Functional, and enabled for users during the first setup. Manufacturers must ensure the App is easily accessible during… pic.twitter.com/qrddTZFVk9— ANI (@ANI) December 2, 2025
କାହିଁକି ନିୟମ ଆଣିଲେ ସରକାର ?
DoT ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ 90 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ନୂଆ ଡିଭାଇସରେ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେହିପରି ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ପୂର୍ବରୁ ବଜାରକୁ ଆସିସାରିଛି, ସେଥିରେ ସଫ୍ଟୱେର ଅପଡେଟ୍ ଜରିଆରେ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍କୁ ୟୁଜରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସରକାର ଏହି ଆପ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଇବା ପଛରେ କାରଣ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ନିୟମ ଦ୍ବାରା ଲୋକେ ନକଲି ଫୋନ କିଣିବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ, ଟେଲିକମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଅପବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ ସହଜରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ । ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଗମ୍ଭୀର ଟେଲିକମ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ବିପଦରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
254 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ସମାଧାନ କରିଛି ଆପ୍
ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ୱେବସାଇଟ୍ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 42.14 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ, 26.11 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହଜିଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜିବା ପାଇଁ 288 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅନୁରୋଧ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 254 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି ।
ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଦୃତ ହାସଲ କରିଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.14 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଆପ୍ରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଥର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋରରେ 9.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରାଯାଇଛି ।