Gemini 3 Deep Think କଣ ? କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ
ଗୁଗଲ୍ ନିଜର AI Geminiରେ Deep Think ଫିଚରକୁ ଯୋଡ଼ିଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ୟୁଜରଙ୍କୁ ଏବେ ଏଆଇ ଭାବିଚିନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : December 9, 2025 at 7:18 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗଲ୍ ନିଜ ଏଆଇ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଲଗାତାର ଅପଡେଟ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଗୁଗଲ୍ ଏକ ନୂଆ ଓ ବଡ଼ ଅପଗ୍ରେଡ୍ Gemini 3 Deep Thinkକୁ ଆଣିଛି । ଏହା ଗୁଗଲ୍ର AI ଚାଟ୍ ମଡେଲର ଏକ ଫିଚର ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହା ଏକ ସରଳ ଅପଡେଟ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଫିଚର ଯାହା AIକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାରେ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ କରିଥାଏ ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି AIକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜେମିନିର ନୂତନ ଡିପ୍ ଥିଙ୍କ୍ ମୋଡ୍ AIକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ, ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଏବେ କେବଳ ଶୀଘ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ଗୁଗଲ୍ କହିଛି ଯେ ଡିପ୍ ଥିଙ୍କ୍ ମୋଡ୍ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏଣୁ ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଫିଚରଟି ଭୁଲ ସୂଚନା, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ଭୁଲ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ ନକରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଫିଲ୍ଟର ସହିତ କାମ କରିଥାଏ । ଏହି ନୂଆ ଫିଚରଟି ଅଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରୁଥିବାରୁ ୟୁଜରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ଦେବା ଲାଗି ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇପାରେ ।
Deep Think ମୋଡର୍ ଅସଲ କାମ
ଡିପ୍ ଥିଙ୍କ ମୋଡ୍ ଏଆଇକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଏ, ଯାହାଦ୍ବାରା ଏଆଇ ସବୁ ଦିଗରୁ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଭାବିଥାଏ ଓ ପରେ ଉତ୍ତର ରଖିଥାଏ । ଏବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଆଇ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଓ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:
- କଠିନ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ
- ଅଧିକ ଲଜିକାଲ୍ ରିଜୋନିଂ ଟାସ୍କ
- କୋଡିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ
- ପ୍ଲାନିଂ ଓ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି
ଏହି ଫିଚର ବିଶେଷ କରି ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗି ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ର ବା ପାଠ ପଢାପଢି କରୁଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ ଡେଭଲପର ବା କୌଣସି ପ୍ରଫେସନାଲ ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜେମିନିର ଡିପ୍ ଥିଙ୍କ୍ ମୋଡ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
Gemini 3 Deep Think: କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ?
- ଜେମିନି 3 ଡିପ୍ ଥିଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ Google AI Studio ଏବଂ Gemini Advanced ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ।
- ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଫିଚର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ସଂସ୍କରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନଲକ୍ ହୋଇନାହିଁ ।
- ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ସ୍ତରୀୟ Gemini ଯୋଜନାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
- ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ କେବଳ ମୋଡ୍ ଚୟନକୁ ଯାଇ Deep Think ଚାଲୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ AI ତା'ପରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଅଧିକ ଗଭୀର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବ।
Deep Think Vs ସାଧାରଣ Gemini
|ବିଷୟ
|ସାଧାରଣ Gemini
|Gemini Deep Think
|ଉତ୍ତର ଦେବା ସ୍ପିଡ୍
|ଦ୍ରୁତ
|ଟିକେ ଧୀର
|ଭାବିବାର ଗଭୀରତା
|ସ୍ବାଭାବିକ
|ବହୁତ ଗଭୀର
|କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିବାର ଦକ୍ଷତା
|ସୀମିତ
|ଆଡଭାନ୍ସ ସ୍ତର
|କୋଡିଂ ଓ ଲଜିକ୍
|ସାଧାରଣ
|ଅତି ଉନ୍ନତ
ସାଧାରଣ ୟୁଜରଙ୍କୁ କଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ ?
ଏବେ ଏଆଇ କେବଳ ଉତ୍ତର ରଖିବ ନାହିଁ ବରଂ ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିବ, ଏହା ପଛର ଲଜିକ୍କୁ ବୁଝିବ ଓ ପୁଣି ଥରେ ଏହାକୁ ବୁଝି ୟୁଜରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏବେ Gemini କେବଳ ଏକ ଚାଟବଟ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପ୍ରକାରର ଡିଜିଟାଲ ଥିଙ୍କର ଭାବେ କାମ କରିବ ।