Gemini 3 Deep Think କଣ ? କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ

ଗୁଗଲ୍‌ ନିଜର AI Geminiରେ Deep Think ଫିଚରକୁ ଯୋଡ଼ିଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ୟୁଜରଙ୍କୁ ଏବେ ଏଆଇ ଭାବିଚିନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Gemini 3 Deep Think
Gemini 3 Deep Think
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 9, 2025 at 7:18 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗଲ୍‌ ନିଜ ଏଆଇ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଲଗାତାର ଅପଡେଟ୍‌ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଗୁଗଲ୍‌ ଏକ ନୂଆ ଓ ବଡ଼ ଅପଗ୍ରେଡ୍‌ Gemini 3 Deep Thinkକୁ ଆଣିଛି । ଏହା ଗୁଗଲ୍‌ର AI ଚାଟ୍ ମଡେଲର ଏକ ଫିଚର ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହା ଏକ ସରଳ ଅପଡେଟ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଫିଚର ଯାହା AIକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାରେ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ କରିଥାଏ ।

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି AIକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜେମିନିର ନୂତନ ଡିପ୍ ଥିଙ୍କ୍ ମୋଡ୍ AIକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ, ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଏବେ କେବଳ ଶୀଘ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ଗୁଗଲ୍ କହିଛି ଯେ ଡିପ୍ ଥିଙ୍କ୍ ମୋଡ୍ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏଣୁ ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଫିଚରଟି ଭୁଲ ସୂଚନା, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ଭୁଲ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ ନକରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଫିଲ୍ଟର ସହିତ କାମ କରିଥାଏ । ଏହି ନୂଆ ଫିଚରଟି ଅଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରୁଥିବାରୁ ୟୁଜରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ଦେବା ଲାଗି ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇପାରେ ।

Deep Think ମୋଡର୍‌ ଅସଲ କାମ

ଡିପ୍‌ ଥିଙ୍କ ମୋଡ୍‌ ଏଆଇକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଏ, ଯାହାଦ୍ବାରା ଏଆଇ ସବୁ ଦିଗରୁ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଭାବିଥାଏ ଓ ପରେ ଉତ୍ତର ରଖିଥାଏ । ଏବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଆଇ ଅଧିକ ସଠିକ୍‌ ଓ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

  • କଠିନ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ
  • ଅଧିକ ଲଜିକାଲ୍‌ ରିଜୋନିଂ ଟାସ୍କ
  • କୋଡିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ
  • ପ୍ଲାନିଂ ଓ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି

ଏହି ଫିଚର ବିଶେଷ କରି ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗି ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ର ବା ପାଠ ପଢାପଢି କରୁଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ ଡେଭଲପର ବା କୌଣସି ପ୍ରଫେସନାଲ ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜେମିନିର ଡିପ୍‌ ଥିଙ୍କ୍‌ ମୋଡ୍‌କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

Gemini 3 Deep Think: କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ?

  • ଜେମିନି 3 ଡିପ୍‌ ଥିଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ Google AI Studio ଏବଂ Gemini Advanced ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ।
  • ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଫିଚର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ସଂସ୍କରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନଲକ୍ ହୋଇନାହିଁ ।
  • ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ସ୍ତରୀୟ Gemini ଯୋଜନାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
  • ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ କେବଳ ମୋଡ୍ ଚୟନକୁ ଯାଇ Deep Think ଚାଲୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ AI ତା'ପରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଅଧିକ ଗଭୀର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବ।

Deep Think Vs ସାଧାରଣ Gemini

ବିଷୟସାଧାରଣ GeminiGemini Deep Think
ଉତ୍ତର ଦେବା ସ୍ପିଡ୍‌ଦ୍ରୁତଟିକେ ଧୀର
ଭାବିବାର ଗଭୀରତାସ୍ବାଭାବିକବହୁତ ଗଭୀର
କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିବାର ଦକ୍ଷତାସୀମିତଆଡଭାନ୍ସ ସ୍ତର
କୋଡିଂ ଓ ଲଜିକ୍‌ସାଧାରଣଅତି ଉନ୍ନତ

ସାଧାରଣ ୟୁଜରଙ୍କୁ କଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ ?

ଏବେ ଏଆଇ କେବଳ ଉତ୍ତର ରଖିବ ନାହିଁ ବରଂ ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍‌ ଭାବେ ବୁଝିବ, ଏହା ପଛର ଲଜିକ୍‌କୁ ବୁଝିବ ଓ ପୁଣି ଥରେ ଏହାକୁ ବୁଝି ୟୁଜରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏବେ Gemini କେବଳ ଏକ ଚାଟବଟ୍‌ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପ୍ରକାରର ଡିଜିଟାଲ ଥିଙ୍କର ଭାବେ କାମ କରିବ ।

