ChatGPT ଗ୍ରୁପ୍‌ ଚାଟ୍ସ କଣ ? କେମିତି କରିବେ ବ୍ୟବହାର ଜାଣନ୍ତୁ

ଏବେ ଚାଟଜିପିଟିରେ ବି ନିଜ ଏକାଧିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କରିପାରିବେ କାମ । କଣ ଏଥିରେ ରହିଛି ସୁବିଧା ଜାଣନ୍ତୁ...

ChatGPT
ChatGPT ଗ୍ରୁପ୍‌ ଚାଟ୍ସ (Image Credit: OpenAI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 22, 2025 at 5:28 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: OpenAI ଚାଟଜିପିଟିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ଗ୍ରୁପ୍‌ ଚାଟ୍‌ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଫିଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହାକୁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପରି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର କିମ୍ବା ଅଫିସ୍ ଦଳ ସହିତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କଥା ହୋଇପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଚାଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ChatGPT ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରି ଚାଟ୍‌ କରି କୌଣସି କଥା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା, କୋଠରୀ ସାଜସଜ୍ଜା, ଗୃହ ପରିଚାଳନା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଜନା, ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ଚାଟ୍‌ରେ ସହଜ ହୋଇଯାଏ ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଚାଟଜିପିଟିକୁ ଅଲଗା ଭାବେ ପଚାରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଟ୍‌ କରିପାରିବେ ଓ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଚାଟଜିପିଟିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ । କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଚାଟ୍‌ରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ କେମିତି, କଣ ସୁବିଧା ରହିଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚାଟଜିପିଟିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ ।

କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଚାଟ୍‌ ?

ଓପନଏଆଇ ଏହି ଫିଚରକୁ ଏପରି ରଖିଛି ଯେ ଜଣେ ୟୁଜର ଏହାକୁ ଖୁବ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣ ଏହି ଫିଚରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ:

  • ଯେକୌଣସି ନୂତନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଚାଟ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ।
  • ଉପର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ଲୋକ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।
  • ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଡିପାରିବେ।

ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା ଚାଟ୍‌ରେ କାହାକୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ChatGPT ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏକ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ତିଆରି କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ ଗ୍ରୁପ୍‌ ଚାଟ୍ ଭାବରେ ଖୋଲିଥାଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ । ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏକ ସେୟାରଯୋଗ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ 20 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିପାରିବେ । ଏହା ଟିମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ପରିବାର ନିୟୋଜନ, ଛୁଟିଦିନ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଛୋଟ ଅଫିସ୍ ଗ୍ରୁପ୍‌ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।

କେମିତି କାମ କରିବ ଫିଚର ?

  • ଏହି ଫିଚରର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ChatGPT ନିଜକୁ ଗ୍ରୁପ୍‌ ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଥାଏ ।
  • ଯେତେବେଳେ ୟୁଜରମାନେ ଚାଟିଂ କରନ୍ତି, ଏହା ନୀରବ ରହିଥାଏ ।
  • ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରେ, ଏହା ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
  • ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ କୌଣସି କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ କେବଳ "ChatGPT" ସହିତ ଟ୍ୟାଗ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଗ୍ରୁପ୍‌ ଚାଟରେ ChatGPTର ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ GPT-5.1 ଅଟୋ ମଡେଲ୍ ଦ୍ବାରା ଜେନେରେଟ୍ କରାଯାଏ । ଏହି ମଡେଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପ୍ଲାନ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଧାର କରି ସର୍ବୋତ୍ତମ ମଡେଲ୍ ବାଛିଥାଏ ।

