ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ ସୂଚନା; ଚନ୍ଦ୍ର ମାଟିରେ ଜଳର ସନ୍ଧାନ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 10, 2026 at 4:26 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଜଳର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଜଳ କୌଣସି ଏକ ବିରାଟ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଆସି ନାହିଁ ବରଂ ବିଲିୟନ୍ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରମଶଃ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଗବେଷକ ମାନେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଜଳ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରାଚୀନ କ୍ରେଟର୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟୟନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହା ଭବିଷ୍ୟତର ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇପାରେ ।

କଲୋରାଡୋ ବୋଲ୍ଡର୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରିପୋର୍ଟ:

କଲୋରାଡୋ ବୋଲ୍ଡର୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିକ୍ସ୍ ଓ ପ୍ଲାନେଟାରି ସାଇନ୍ସେସ୍ ବିଭାଗର ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ପଲ୍ ହେନ୍ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ଏହି ଗବେଷଣା ନେଚର୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ଜର୍ନାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା କ୍ରେଟର୍‌ଗୁଡ଼ିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବରଫ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି । ଏହା ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପାଣି ପ୍ରାୟ 3 କିମ୍ବା 3.5 ବିଲିୟନ୍ ବର୍ଷ ଧରି ଲଗାତାର ଭାବେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ।

Craters near the moon's South Pole as seen by NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter. New research suggests that Haworth Crater might be an especially good spot to look for ice
ନାସାର ଲୁନାର ରିକୋନାଇସାନ୍ସ ଅର୍ବିଟର ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ନିକଟରେ ଥିବା ଗର୍ତ୍ତ (Image Credit: Nasa)

ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଏକ ପୁରୁଣା ଧାରଣାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପାଣି ଏକ ବିରାଟ ଧୂମକେତୁ ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ ଆସିଥିଲା । ବରଂ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରର ‘କୋଲ୍ଡ୍ ଟ୍ରାପ୍’ ନାମକ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବାର ଜଣାପଡିଛି । ଏହି କୋଲ୍ଡ୍ ଟ୍ରାପ୍ ହେଉଛି ଏପରି କ୍ରେଟର୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ପାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁଦିନ ଛାୟାରେ ରହିଛି ।

ଗବେଷକମାନେ ନାସାର ଲୁନାର୍ ରେକନାସାନ୍ସ୍ ଅର୍ବିଟର୍ (LRO)ର ଡିଭାଇନର୍ ଯନ୍ତ୍ରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ସିମୁଲେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚନ୍ଦ୍ରର କ୍ରେଟର୍ ବିକାଶର ଅନୁକରଣ କରିଥିଲେ । ଚନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥିଲା ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହାର ଅବସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି କାରଣରୁ ଆଜି ଛାୟାରେ ଥିବା କେତେକ କ୍ରେଟର୍ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ପାଉଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ପ୍ରଫେସର ପଲ୍ ହେନ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:

ପଲ୍ ହେନ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଚନ୍ଦ୍ରର ପୁରୁଣା କ୍ରେଟର୍‌ଗୁଡ଼ିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବରଫ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି । ଏହା ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ 3 କିମ୍ବା 3.5 ବିଲିୟନ୍ ବର୍ଷ ଧରି ଲଗାତାର ଭାବେ ପାଣି ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି ।” ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୌର ବାୟୁ (ସୋଲାର୍ ଉଇଣ୍ଡ୍) ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଲଗାତାର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପାଣିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ।

ଭବିଷ୍ୟତ ଅନୁସନ୍ଧାନ:

ଏହି ପାଣିର ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ଆଗ୍ନେୟଗିରି, ଧୂମକେତୁ କିମ୍ବା ଉଲ୍କାପାତ ଏବଂ ସୌର ବାୟୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଆଇଏସ୍‌ଆର୍‌ଓର ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ୍-1 ଏବଂ ନାସାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଶନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ନିକଟରେ ଥିବା ଗଭୀର ଅନ୍ଧାର କ୍ରେଟର୍‌ଗୁଡ଼ିରେ ବରଫ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି । କିନ୍ତୁ କେଉଁ କ୍ରେଟର୍‌ରେ କେତେ ପାଣି ଥିବ ତାହା ଅସମାନ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

The locations of ice, in blue, at the moon's South Pole, left, and North Pole, right, as detected by the Chandrayaan-1 spacecraft.
ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ୍-1 ମହାକାଶଯାନ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ, ବାମରେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ମେରୁରେ, ଡାହାଣରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ବରଫର ସ୍ଥାନ। (Image Credit: Nasa)

ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ନିକଟରେ ଥିବା ହାୱର୍ଥ୍ କ୍ରେଟର୍ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ହୋଇପାରେ। ଏହା ପ୍ରାୟ ୩ ବିଲିୟନ୍ ବର୍ଷ ଧରି ଛାୟାରେ ରହିଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ତଥ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଣି ଖୋଜିବାରେ ସହାୟତା କରିପାରେ । ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପାଣି ଭବିଷ୍ୟତ ମିଶନ୍ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ହେବ କାରଣ ଏହା ପାନୀୟ ଜଳ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏବଂ ରକେଟ୍ ଇନ୍ଧନ ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ।

