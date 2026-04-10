ଆର୍ଟମିସ୍-II Splashdown ଆରମ୍ଭ, କିପରି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍ ? ଜାଣନ୍ତୁ
NASA ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 EDT (4:00 AM IST) ରେ ଏକ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପୁନଃପ୍ରବେଶ ଏବଂ ସ୍ପାଲ୍ସଡାଉନ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ।
Published : April 10, 2026 at 8:27 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ ଆର୍ଟମିସ୍-II ମିଶନ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଁଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଉଡାଣ ଭରିଥିବା ଆର୍ଟମିସ୍-II ଆସନ୍ତାକାଲି( ସକାଳ 5:37, ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ) ଅବତରଣ କରିବ । ତେବେ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସରେ ନାମ ଯୋଡିଥିବା 4ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବାର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିସାରିଲେଣି । ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏହି ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କିପରି ଏବଂ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବେ ତାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ।
କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ସମୟ:
ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଏପ୍ରିଲ 10, 2026 ଆର୍ଟେମିସ୍-II ମିଶନର ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି , ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ସ୍ପାଲ୍ସଡାଉନ୍ କୁହାଯାଏ । ଚନ୍ଦ୍ର ପରିକ୍ରମା କରିଥିବା ଚାରି ମହାକାଶଚାରୀ - ରିଡ୍ ୱିଜମ୍ୟାନ୍, ଭିକ୍ଟର ଗ୍ଲୋଭର, କ୍ରିଷ୍ଟିନା କୋଚ୍ ଏବଂ ଜେରେମି ହାନସେନ୍ ରାତି 8:07 EDT (ଏପ୍ରିଲ 11, ସକାଳ 5:37 IST) ସମୟରେ ସାନ ଡିଏଗୋ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଜଳରେ ଅବତରଣ କରିବେ । ଓରିଅନ୍ ମହାକାଶଯାନର ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କ୍ରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଫ୍ଲାଏବାଇ ମିଶନର ସଫଳ ସମାପ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବ ।
ଏହା ସହଜ ନୁହେଁ । ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଫେରିବା ପରେ, ମହାକାଶଯାନ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 23,864 ମାଇଲ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା (ପ୍ରାୟ 38,405 କିମି/ଘଣ୍ଟା) ବେଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ । ବାୟୁ ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା 5,000 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ । ଏହା ଚାରିପାଖରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ଲାଜମାର ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଛଅ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରେଡିଓ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଶରୀର ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।
ଲାଇଭ୍ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ ?
ନାସା ଆର୍ଟେମିସ୍-II କ୍ରୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରିଲଞ୍ଚ, ଲଞ୍ଚ ସ୍ପାଲ୍ସଡାଉନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଲାଇଭ୍ କଭରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ନାସା ମହାକାଶଚାରୀ ରିଡ୍ ୱେଇସମ୍ୟାନ୍, ଭିକ୍ଟର ଗ୍ଲୋଭର, କ୍ରିଷ୍ଟିନା କୋଚ୍ ଏବଂ CSA (କାନାଡିୟ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି) ମହାକାଶଚାରୀ ଜେରେମି ହାନସେନ୍ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ।
ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶନ ସ୍ପାଲ୍ସଡାଉନ୍ ନାସାର ଫ୍ରି ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, NASA+ରେ ଲାଇଭ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହି ଲାଇଭ ପ୍ରସାରଣ ନାସା ଆପ୍, ଆମାଜନ୍, ନେଟ୍ଫ୍ଲିକ୍ସ, ଆପଲ୍ ଟିଭି, Hulu ଏବଂ Roku ପରି ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ସେବା ଏବଂ YouTube, Twitch, X ଏବଂ Facebook ପରି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରିବ ।