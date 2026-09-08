ETV Bharat / technology

Apple Event 2026: ଆସନ୍ତାକାଲି ଲଞ୍ଚ ହେବ ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ iPhone Ultra, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍!

ଆପଲ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି 10:30 ରେ ନିଜର ବାର୍ଷିକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ନେକ୍ସଟ୍-ଜେନେରେସନ୍ ଆଇଫୋନ୍ 18 ପ୍ରୋ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବ ।

The first foldable iPhone Ultra will be launched tomorrow.
ଆସନ୍ତାକାଲି ଲଞ୍ଚ ହେବ ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ iPhone Ultra । (Image Credit: ETV Bharat via Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2026 at 6:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାର୍କେଟରେ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧମାକା ହେବକୁ ଯାଉଛି । ପ୍ରମିୟମ୍‌ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍ ନିଜର ବାର୍ଷିକ ସ୍ପେଶାଲ ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ ' Apple Event 2026' ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 'Surprise and Shine' ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ରଖାଯାଇଛି । କାର୍ଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର କୁପର୍ଟିନୋ ସ୍ଥିତ ଆପଲ୍ ପାର୍କର 'ଷ୍ଟିଭ୍‌ ଜବ୍ସ ଥିଏଟର' ରେ ଏହି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଆପଲ୍‌ର ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷକ ହେଉଛି ଫୋଲ୍ଡବଲ୍ iPhone Ultraକୁ ଲଞ୍ଚ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1, 2026 ରେ ଟିମ୍ କୁକ୍‌ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆପଲ୍‌ର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (CEO) ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ଜନ୍ ଟେରନସ୍‌ଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ସମ୍ବୋଧନ ହେବ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହାର୍ଡୱେର ଚିଫ୍ ଭାବେ କାମ କରିଥିବା ଟେରନସ୍‌ଙ୍କ ସିଇଓ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କମ୍ପାନୀର ଏକ ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଡିଭାଇସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାନୀର ମୂଳ ଶକ୍ତିକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଗକୁ ନେବ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କୁକ୍‌ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଲ୍ ଆର୍କେଡ୍ ଏବଂ ଆପଲ୍ ଟିଭି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭଳି ସଫ୍ଟୱେର ସର୍ଭିସେସ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିଥିଲା । ଟିମ୍ କୁକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଲ୍‌ରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ (executive chairman) ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେବେ ଆପଲ୍‌ର ଏହି ଇଭେଣ୍ଟକୁ କିପରି ଦେଖିବେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ତାହା ଜାଣିବା ।

Apple Event 2026: କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ

Apple Event 2026 କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର କୁପରଟିନୋ ସ୍ଥିତ ଆପଲ୍ ପାର୍କର ‘ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ସ ଥିଏଟର’ ରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାତି 10:30 କିମ୍ବା 10 AM PT ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଲୋକମାନେ ଏହି ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟର ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆପଲ୍‌ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ଆପଲ୍ ଟିଭି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ । ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲିଙ୍କ୍ ତଳେ ଏମ୍ବେଡ୍ କରାଯାଇଛି ।

Apple Event 2026: କଣ ଆଶା କରାଯାଉଛି?

ପୂର୍ବ ଆପଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କିଛି ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କାରଣ କମ୍ପାନୀ ଆଇଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । Apple Event 2026 କେବଳ ହାଇ-ଏଣ୍ଡ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଯେପରିକି ଆଇଫୋନ୍‌ର ପ୍ରୋ ମଡେଲ୍ସ ଏବଂ ନୂଆ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହୋଇପାରେ । ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଫଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ଏବଂ iPhone Fold ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ, ଯାହାକୁ iPhone Ultra କୁହାଯାଇପାରେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନର iPhone 17 Pro ଏବଂ iPhone 17 Pro Max ତୁଳନାରେ ପ୍ରୋ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ iPhone Ultra ଏହି ଇଭେଣ୍ଟର ହେଡ୍‌ଲାଇନର୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ କ୍ରିଜ୍-ଫ୍ରି (crease-free) ଇନର୍ ଡିସପ୍ଲେ ମିଳିପାରେ । ହିଞ୍ଜ୍‌ରେ ଲିକ୍ୟୁଇଡ୍ ମେଟାଲ୍ ବ୍ୟବହାର, ଇନ୍-ସେଲ୍ ଟଚ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଏବଂ ପ୍ରେସର୍-ଡିସପର୍ସିଂ ମେଟାଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ହାସଲ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । iPhone Ultra ରେ ଏକ 2nm A20 ପ୍ରୋସେସର ରହିପାରେ, ଯାହା ସହିତ ଆପଲ୍‌ର ଇନ୍-ହାଉସ୍ C2 ମୋଡେମ୍ ଯୋଡ଼ା ଯିବ ଏବଂ ଏହା iPhone 18 Pro ମଡେଲଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ।

ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଆପଲ୍ ନିଜର ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ଲାଇନଅପ୍‌କୁ Apple Watch Series 12 ଏବଂ Apple Watch Ultra 4 ସହିତ ରିଫ୍ରେସ୍ କରିପାରେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆ ହେଲ୍ଥ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ Apple Watchର ଏକ ସେରାମିକ୍ ଏଡିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ହାର୍ଟ-ରେଟ୍ ଟ୍ରାକିଂ (heart-rate tracking) ଫିଚର ସହିତ AirPods 5 ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଡକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 7 ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ ଥିବା ଏକ ନୂଆ Home Hub, Apple TV 4K ଏବଂ HomePod mini ର ରିଫ୍ରେସ୍‌ଡ୍ ଭର୍ସନ ସାମିଲ ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

iPhone Ultra ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍କେଟକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ Huawei ଓ Xiaomiର ନୂଆ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚ଼ର୍ସ

TAGGED:

APPLE EVENT 2026 LIVE
IPHONE ULTRA SPECIFICATIONS
IPHONE 18 PRO PRICE
ଆପଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ 2026
APPLE EVENT 2026 LIVE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.