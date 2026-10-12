ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ନୂଆ Volvo EX90 SUV: ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦମ୍ଦାର୍ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଦାମ୍!
ଭୋଲଭୋ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ 7-ସିଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ SUV Volvo EX90 ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 1.30 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
Published : October 12, 2026 at 9:02 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ୱିଡେନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରିମିୟମ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଭୋଲଭୋ (Volvo Cars) ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ 7-ସିଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ SUV Volvo Ex90କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଇଭି କାର୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଦମଦାର୍ ପାୱାରାଟ୍ରେନ୍ ସହ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଭାରତରେ ଏହି ଲଗ୍ଜୁରୀ ଏସୟୁଭି ଗାଡିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 1.30 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି କାର୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ବୁକିଂ ପକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହାର ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।
ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଲୁକ୍:
Volvo EX90ର ଡିଜାଇନ୍ କମ୍ପାନୀର ପୁରୁଣା XC90 ମଡେଲ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧୁନିକ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ସାମ୍ନାରେ ଭୋଲଭୋର ସିଗ୍ନେଚର୍ 'ଥୋର୍ସ ହାମର୍' (Thor's Hammer) LED ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ୍ ସହିତ ଏକ ନୂଆ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ଗ୍ରିଲ୍ ମିଳୁଛି । ଗାଡ଼ିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଫ୍ଲସ୍ ଡୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ସ ଏବଂ 21-ଇଞ୍ଚର ଆଲଏ ହୁଇଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହାର ପଛ ଭାଗରେ ସି-ଆକୃତିର (C-shaped) ସ୍ପିଲ୍ଟ LED ଟେଲ୍-ଲାଇଟ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ ଏସୟୁଭିର ଲୁକ୍ ଦେଉଛି ।
ଇଞ୍ଜିନ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରେଞ୍ଜ୍:
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା Volvo EX90ରେ ଏକ ବୃହତ 111 kWhର ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଅଲ୍-ହୁଇଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ (AWD) ସେଟଅପ୍ ସହିତ ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରକୁ ପାୱାର ଯୋଗାଇଥାଏ । ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋଟର ସମୁଦାୟ 402 bhpର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାୱାର ଏବଂ 770 Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଏସୟୁଭି ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହେଲେ ସର୍ବାଧିକ 600 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦମଦାର୍ ରେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ 250 kWର ଡିସି ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ ମାତ୍ର 30 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ 10 ରୁ 80 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ ।
ହାଇ-ଟେକ୍ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ Level-3 ADAS ସୁରକ୍ଷା:
ଭୋଲଭୋ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ EX90 ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୁହେଁ । ଏହି କାର୍ରେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହାକ ରୁଫ୍ ଉପରେ ଏକ ବିଶେଷ 'LiDAR' ସେନ୍ସର ଲଗାଇଛି, ଯାହା ଅନ୍ଧାରରେ ମଧ୍ୟ 250 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ Level-3 ADAS ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ 9ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ମିଳୁଛି । ଏହାର କ୍ୟାବିନ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ 14.5-ଇଞ୍ଚର ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ୱାୟରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ, ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍ ଏବଂ 25-ସ୍ପିକର୍ ବିଶିଷ୍ଟ Bowers & Wilkins ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ BMW iX ଏବଂ Audi Q8 e-tron ଭଳି ମହଙ୍ଗା ଇଭି କାର୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ ।