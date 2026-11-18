Volkswagen Virtus Facelift ଲଞ୍ଚ୍ ଅପଡେଟ୍: 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ଓ ନୂଆ ଗିୟରବକ୍ସ ସହ ଆସିବ କାର୍
ଭକ୍ସୱାଗନ୍ ଭର୍ଟସ୍ ଫେସଲିଫ୍ଟ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 11 ରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ନୂଆ ଲୁକ୍, ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ସ ଓ 1.0-ଲିଟର ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ଗିୟରବକ୍ସ ମିଳିବ ।
Published : November 18, 2026 at 8:42 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ସେଡାନ୍ କାର୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି । ଜର୍ମାନୀ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Volkswagen ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ସେଡାନ୍ 'Virtus' ର ଫେସଲିଫ୍ଟ ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ଗାଡ଼ିର ଏକ ଟିଜର ଜାରି କରାଯାଇ ଏହାର ଅପଡେଟେଡ୍ ଲୁକ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ । ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ମାସ 2026 ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ Virtus facelift ଲଞ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । 2022 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମିଡ୍-ସାଇଜ୍ ସେଡାନର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମିଡ୍-ଲାଇଫ୍ ଅପଡେଟ୍ ।
Volkswagen Virtus faceliftର ଡିଜାଇନ୍:
ଜାରି ହୋଇଥିବା ଟିଜର ଅନୁଯାୟୀ, VW Virtus facelift ରେ LED ଫଗ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ଡାଇମଣ୍ଡ-ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ଲୋୟର ଏୟାର ଇନଟେକ୍ ସହିତ ଏକ ନୂଆ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବମ୍ପର ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗ୍ରିଲରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଡାନରେ ନୂଆ ଗ୍ଲସ୍-ବ୍ଲାକ୍ ଆଲଏ ହ୍ୱିଲ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗର GT ବ୍ୟାଜ୍ ପୂର୍ବଭଳି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଫେଣ୍ଡରରେ ଥିବା ବ୍ୟାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଆଗ ଡୋରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବମ୍ପରରେ ନୂଆ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍କିଂ ସେନସର ଏବଂ ଏକ କ୍ୟାମେରା ପଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ଫିଚର ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ।
Volkswagen Virtus faceliftର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଇଣ୍ଟେରିଅର:
ଆଗାମୀ Virtusର ଇଣ୍ଟେରିଅର ବର୍ତ୍ତମାନର ମଡେଲ୍ ଭଳି ରହିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି, ତେବେ ଏଥିରେ ନୂଆ ସିଟ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ଏବଂ ଟ୍ରିମ୍ ମିଳିପାରେ । ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ 10.25-ଇଞ୍ଚର ଡିଜିଟାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ମଡେଲରେ ଥିବା 10.1-ଇଞ୍ଚର ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ Taigun facelift ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଏଥିରେ ଉନ୍ନତ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏବଂ ଏକ AI ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମିଳିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
Volkswagen Virtus faceliftର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓ ମୂଲ୍ୟ:
ଏହି ଫେସଲିଫ୍ଟ ମଡେଲରେ ପୂର୍ବଭଳି 1.0-ଲିଟର ଏବଂ 1.5-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବଜାୟ ରହିପାରେ । 1.0-ଲିଟର ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଡେଲରେ ଥିବା 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଏକ ନୂଆ 8-ସ୍ପିଡ୍ ଟର୍କ-କନଭର୍ଟର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ମିଳିପାରେ । ସେହିପରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 1.5-ଲିଟର ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ 7-ସ୍ପିଡ୍ ଡୁଆଲ୍-କ୍ଲଚ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ (DCT) ଗିଅରବକ୍ସ ଦିଆଯାଇପାରେ ।
ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, VW Virtus faceliftର ଦାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 10.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ । ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହା Skoda Slavia, Hyundai Verna ଏବଂ Honda City ଭଳି ଅନ୍ୟ ମିଡ୍-ସାଇଜ୍ ସେଡାନଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ ।