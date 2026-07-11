ଫୋକ୍ସୱାଗନ ଲଞ୍ଚ କଲା Tayron Life SUV, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ଏହି ଲଗ୍ଜୁରୀ ଗାଡ଼ି
ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ଏକ 15-ଇଞ୍ଚର ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ 10.25-ଇଞ୍ଚର ଡିଜିଟାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଛି, ଏହା ସହିତ ପାନୋରାମିକ ସନରୁଫ୍, ଥ୍ରୀ-ଜୋନ୍ ଏସି ଏବଂ ବସିବା ପାଇଁ ଆରାମଦାୟକ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ସିଟ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି।
Published : July 11, 2026 at 2:51 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ଲଗ୍ଜୁରୀ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଫୋକ୍ସୱାଗନ କମ୍ପାନୀ ଏକ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ନେଇ ଆସିଛି । କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ଦମଦାର ଏସୟୁଭି Tayronର ଏକ ନୂଆ ମଡେଲ୍ Tayron Life ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଗାଡ଼ିର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 41.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାର ଟପ୍ ମଡେଲ୍ ଆର-ଲାଇନ ତୁଳନାରେ ପୁରା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ଅଟେ । ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଚମକଚମକ ବଦଳରେ ସରଳତା, ଆରାମ ଏବଂ ନିଜ ପଇସାର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଚାହାଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ ଏକ ପରଫେକ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ହେବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୁକ୍:
ଲୁକ୍ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଲାଇଫ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କ୍ଲିନ୍ ଏବଂ କ୍ଲାସିକ୍ ରଖାଯାଇଛି । ଟପ୍ ମଡେଲରେ ମିଳୁଥିବା କଳା ରଙ୍ଗର ଚମକଦାର ଗ୍ଲୋସି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଗାଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖ ଗ୍ରିଲ୍ ଏବଂ ପଛ ବମ୍ପରକୁ ଏକଦମ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ରଖାଯାଇଛି । ସାମ୍ନାରେ L-ଆକୃତିର ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରିଲ୍ ସହ ସିଲଭର ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ବାର୍ ସହିତ ଆଲୋକିତ ଲୋଗୋ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିକୁ ଆଭିଜାତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୁକ୍ ଦେଉଛି । ଏହାର ଲମ୍ବ 4,792 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ଏଥିରେ 19-ଇଞ୍ଚର ମଜବୁତ ଆଲୟ ହୁଇଲ୍ସ ମିଳିବ ।
ଇଣ୍ଟେରିୟର ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା:
ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଗ୍ଜୁରୀ ଅନୁଭୂତି ମିଳିବ । କେବଳ କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଲୋଗୋକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏହାର କ୍ୟାବିନ ପୁରା ଟପ୍ ମଡେଲ୍ ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଟେ । ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ 15-ଇଞ୍ଚର ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ 10.25-ଇଞ୍ଚର ଡିଜିଟାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ପାନୋରାମିକ ସନରୁଫ୍, ଥ୍ରୀ-ଜୋନ୍ ଏସି ଏବଂ ବସିବା ପାଇଁ ଆରାମଦାୟକ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ସିଟ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ମାମଲାରେ ଏହି କାର୍ ପୁରା ନମ୍ବର-ୱାନ୍ ଅଟେ, କାରଣ ଏଥିରେ 9ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ସହିତ ଆଡଭାନ୍ସ ଲେଭଲ୍-2 ADAS ସେଫ୍ଟି ଫିଚର ଦିଆଯାଇଛି ।
ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ପରଫରମାନ୍ସ:
ଗାଡ଼ିର ପାୱାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ଏକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 2.0-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ମିଳିବ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ 204 hpର ଶକ୍ତି ଏବଂ 320 Nmର ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 7-ସ୍ପିଡ୍ ଡୁଆଲ୍-କ୍ଲଚ୍ ଅଟୋମେଟିକ ଗିୟରବକ୍ସ ସହିତ ଅଲ୍-ହୁଇଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ (AWD) ସିଷ୍ଟମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିକୁ ସୁଗମ ଭାବେ ଚଲାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ଗାଡ଼ିର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ କରୁଛି । ବଜାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି ଗାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟତଃ Skoda Kodiaq ଏବଂ Jeep Meridian ଭଳି ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ । ଦାମ୍ କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିର ଶକ୍ତି, ମଜବୁତ ବିଲ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ପରଫରମାନ୍ସରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।