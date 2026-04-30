ଆସିଲା Volkswagen ପୋଲୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅବତାର, ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଚାଲିବ 454 କିଲୋମିଟର !
ଗାଡିର ଭିତର ଭାଗ ବା ଇଣ୍ଟେରିୟର ବେଶ୍ ଆରମଦାୟକ ଏବଂ ହାଇ-ଟେକ୍ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ ବଡ 12.9 ଇଞ୍ଚର ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନ୍ମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ।
Published : April 30, 2026 at 6:55 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର କେତକ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ଭୋକ୍ସୱାଗନ୍ (Volkswagen) । ଏହି କମ୍ପାନୀ ଏବେ ନିଜର ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର ପୋଲୋକୁ ବଜାରକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଏହାର ନାମ ID.Polo ରଖାଯାଇଛି । ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର ଗୁଡିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୋକ୍ସୱାଗନ୍ର ଏହି କାର ଫରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସହିତ ଦମ୍ଦାର ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ଏକ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ମିଶ୍ରଣ । କାରକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଗାଡିଟି ଥରେ ଚାର୍ଜ ହେଲେ ପ୍ରାୟ 454 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଉପଲବ୍ଧି ।
ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସଟେରିୟର :
ଏହି ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପୋଲୋର ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ବା ଏକ୍ସଟେରିୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଧୁନିକ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ । ଏହାର ଏକ୍ସଟେରିୟରକୁ ପୁରୁଣା ପୋଲୋର କ୍ଲାସିକ୍ ଲୁକ୍ ସହିତ ନୂଆ 'ID' ସିରିଜ୍ର ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଗାଡିର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏକ ଏଲିଇଡି ଲାଇଟ୍ ବାର୍ ଏବଂ ଚମକୁଥିବା ଲୋଗୋ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରମିୟମ ଅନୁଭବ ଦେଉଛି । ଏହାର କମ୍ପାକ୍ଟ ସାଇଜ୍ ସହରର ଭିଡ ଭିତରେ ଗାଡି ଚ଼ଲାଇବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ହେବା ସହିତ ନୂଆ ଆଲୟ ହୁଇଲ୍ସ ଏବଂ ବଡି ଲାଇନ୍ସ ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟି ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ପରଫମାନ୍ସ:
ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡି, ଏଥିରେ କୌଣସି ପାରମ୍ପରିକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋଟର ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ମୋଟର ପ୍ରାୟ 226 PSର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଗାଡିଟି ମାତ୍ର 7 ସେକେଣ୍ଡରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 0 ରୁ 100 କିମି ବେଗ ହାସଲ କରିପାରିବ । ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଫାଷ୍ଚ ଚାର୍ଜିଂ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାତ୍ର 20 ମିନିଟ୍ରେ 10% ରୁ 80% ଚାର୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଦୂର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧାଜନକ ।
ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏବଂ ଫିଚର୍ସ :
କ୍ୟାବିନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ବା ସ୍ପେସ୍ ମିଳିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆରାମରେ ବସି କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଡିଜିଟାଲ୍ କକ୍ପିଟ୍, ମଲ୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ଷ୍ଟିୟରିଂ ହୁଇଲ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତମାନର ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ସ ଯଥା ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ସ ADAS ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ, Volkswagen ID. Polo EV ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗାଡି ଭାବେ ଉଭା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।