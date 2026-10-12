ETV Bharat / technology

250 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା VLF Strada, ଦାମ୍ ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କା

ଏହି ସ୍କୁଟରର ସର୍ବାଧିକ ଗତି ବା ଟପ୍‌ ସ୍ପିଡ୍‌ 85 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା (Kmph) ରହିଛି, ଯାହା ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ।

VLF STRADA ELECTRIC SCOOTER VLF STRADA PRICE HIGHEST RANGE IN ELECTRIC SCOOTY ଭିଏଲ୍‌ଏଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଡା VLF STRADA RANGE
କମ୍ପାନୀ VLF Stradaକୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 1.20ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର (ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । (ଫଟୋ: Instagram/motohaus.india)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 12, 2026 at 3:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଟୁ-ହ୍ୱିଲର୍ସ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଚାହିଦା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ବଜାରକୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଗାଡି ଆସିଛି । ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍‌ ବ୍ରାଣ୍ଡ କେଭିଏନ୍ ମୋଟର୍ସ (KVN Motors) ଇଟାଲୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍‌ VLF (velocifero) ସହିତ ମିଶି ନିଜର ନୂଆ ପ୍ରମିୟମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍‌ ସ୍କୁଟର 'VLF Strada' କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ସ୍କୁଟର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ବଜାରକୁ ଅଣାଯାଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଲ୍‌ର ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଦମଦାର୍‌ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଯୋଗାଇବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ।

ଦାମ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭେରିଏଣ୍ଟ:

VLF STRADA ELECTRIC SCOOTER VLF STRADA PRICE HIGHEST RANGE IN ELECTRIC SCOOTY ଭିଏଲ୍‌ଏଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଡା VLF STRADA RANGE
VLF Stradaର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ (ଫଟୋ: Instagram/motohaus.india)

କମ୍ପାନୀ VLF Stradaକୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 1.20ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର (ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ପ୍ରିମିୟମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍‌ ସ୍କୁଟର ଦୁଇଟି ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ 'Strada City' ଏବଂ 'Strada Max' ସାମିଲ ରହିଛି । ସ୍କୁଟରର ବେସ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ Stradaରେ 2.4Kwhର ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ ଦିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାର ଟପ୍‌ ଭେରିଏଣ୍ଟ Strada Maxରେ 4.8kWhର ଏକ ବୃହତ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଲଙ୍ଗ୍‌ ରାଇଡିଂ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୁକ୍ତ ।

ଇଭି ବିକ୍ରିରେ ରେକର୍ଡ: ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ 95% ବଢ଼ିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ସେଲ୍‌ସ, ଦେଖନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ

ପାୱାର, ସ୍ପିଡ୍‌ ଏବଂ ରେଞ୍ଜ:

VLF STRADA ELECTRIC SCOOTER VLF STRADA PRICE HIGHEST RANGE IN ELECTRIC SCOOTY ଭିଏଲ୍‌ଏଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଡା VLF STRADA RANGE
VLF Stradaର ସ୍ବାଇପ୍‌ୱେଲ ବ୍ୟାଟେରୀ (ଫଟୋ: Instagram/motohaus.india)

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବିଷୟରେ କହିଲେ, VLF Stradaରେ 4.5kWର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍‌ ମୋଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍କୁଟରର ସର୍ବାଧିକ ଗତି ବା ଟପ୍‌ ସ୍ପିଡ୍‌ 85 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା (Kmph) ରହିଛି, ଯାହା ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ବେସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ Strada City ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହେଲେ 120 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଇଡିଁ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ସେହିପରି ଏହାର ପ୍ରିମିୟମ ଭାରିଆଣ୍ଟ Strada Max ଥରେ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ କଲେ ସର୍ବାଧିକ 250 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦମଦାର୍ ଆଇଡିସି (IDC) ରେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟେ ।

Kawasaki Z300ରୁ ହଟିଲା ପରଦା, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମୂଲ୍ୟ

ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ବୁକିଂ:

VLF STRADA ELECTRIC SCOOTER VLF STRADA PRICE HIGHEST RANGE IN ELECTRIC SCOOTY ଭିଏଲ୍‌ଏଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଡା VLF STRADA RANGE
VLF Stradaର TFT ଡିସପ୍ଲେ (ଫଟୋ: Instagram/motohaus.india)

ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ VLF Stradaରେ ଇଟାଲୀୟ ଶୈଳୀର ପ୍ରିମିୟମ ଲୁକ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏଥିରେ ଏକ ଆଧୁନିକ 5-ଇଞ୍ଚର ଟିଏଫଟି (TFT) ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରାଇଡର୍‌ମାନେ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏବଂ ନେଭିଗେସନ୍ ସୂଚନା ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍କୁଟରରେ ଅଲ୍-ଏଲଇଡି ଲାଇଟିଂ ସେଟଅପ୍ ଏବଂ 12-ଇଞ୍ଚର ଆଲଏ ହୁଇଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ ଇଭି ସ୍କୁଟର ପାଇଁ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସେଲ୍‌ରେ ବମ୍ପର ରିହାତି ସହ ମିଳୁଛି ଏହି 5ଟି ଦମଦାର୍ 5G ଫୋନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ୍

TAGGED:

VLF STRADA PRICE
HIGHEST RANGE IN ELECTRIC SCOOTY
ଭିଏଲ୍‌ଏଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଡା
VLF STRADA RANGE
VLF STRADA ELECTRIC SCOOTER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.