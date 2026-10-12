250 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା VLF Strada, ଦାମ୍ ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କା
ଏହି ସ୍କୁଟରର ସର୍ବାଧିକ ଗତି ବା ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ 85 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା (Kmph) ରହିଛି, ଯାହା ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ।
Published : October 12, 2026 at 3:13 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଟୁ-ହ୍ୱିଲର୍ସ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଚାହିଦା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ବଜାରକୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଗାଡି ଆସିଛି । ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ କେଭିଏନ୍ ମୋଟର୍ସ (KVN Motors) ଇଟାଲୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ VLF (velocifero) ସହିତ ମିଶି ନିଜର ନୂଆ ପ୍ରମିୟମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର 'VLF Strada' କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ସ୍କୁଟର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ବଜାରକୁ ଅଣାଯାଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଲ୍ର ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଦମଦାର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଯୋଗାଇବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ।
ଦାମ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭେରିଏଣ୍ଟ:
କମ୍ପାନୀ VLF Stradaକୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 1.20ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର (ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ପ୍ରିମିୟମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଦୁଇଟି ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ 'Strada City' ଏବଂ 'Strada Max' ସାମିଲ ରହିଛି । ସ୍କୁଟରର ବେସ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ Stradaରେ 2.4Kwhର ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ ଦିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାର ଟପ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ Strada Maxରେ 4.8kWhର ଏକ ବୃହତ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଲଙ୍ଗ୍ ରାଇଡିଂ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୁକ୍ତ ।
ପାୱାର, ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ରେଞ୍ଜ:
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବିଷୟରେ କହିଲେ, VLF Stradaରେ 4.5kWର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍କୁଟରର ସର୍ବାଧିକ ଗତି ବା ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ 85 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା (Kmph) ରହିଛି, ଯାହା ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ବେସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ Strada City ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହେଲେ 120 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଇଡିଁ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ସେହିପରି ଏହାର ପ୍ରିମିୟମ ଭାରିଆଣ୍ଟ Strada Max ଥରେ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ କଲେ ସର୍ବାଧିକ 250 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦମଦାର୍ ଆଇଡିସି (IDC) ରେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟେ ।
ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ବୁକିଂ:
ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ VLF Stradaରେ ଇଟାଲୀୟ ଶୈଳୀର ପ୍ରିମିୟମ ଲୁକ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏଥିରେ ଏକ ଆଧୁନିକ 5-ଇଞ୍ଚର ଟିଏଫଟି (TFT) ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରାଇଡର୍ମାନେ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏବଂ ନେଭିଗେସନ୍ ସୂଚନା ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍କୁଟରରେ ଅଲ୍-ଏଲଇଡି ଲାଇଟିଂ ସେଟଅପ୍ ଏବଂ 12-ଇଞ୍ଚର ଆଲଏ ହୁଇଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ ଇଭି ସ୍କୁଟର ପାଇଁ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ ହେବ ।