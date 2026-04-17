ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଟେଲିକନଭର୍ଟର କ୍ୟାମେରା କିଟ୍ ସହିତ ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ଆସୁଛି Vivo X300 ସିରିଜ୍ !
Published : April 17, 2026 at 9:17 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Vivo (ଭିଭୋ) ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ନେଇ ଆସିଛି । ଆସନ୍ତା ମେ 7 ତାରିଖରେ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ଏହାର ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ୍ Vivo X300 Ultra ଏବଂ Vivo X300 FE ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଭିଭୋର X ସିରିଜ୍ରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ପାନୀ Ultra ମଡେଲକୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବ । ଏହି ଫୋନ୍ ଗୁଡିକ ବିଶେଷ କରି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପରଫରମାନ୍ସକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
Vivo X300 Ultraର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
ଭିଭୋ X300 ଅଲଟ୍ରା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଏଥିରେ ZEISS ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଦମଦାର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିଛି । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଦୁଇଟି 200MP ସେନ୍ସର, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ସକ୍ଷମ । ଦୂରରେ ଥିବା ବସ୍ତୁର ସଠିକ୍ ଫଟୋ ନେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଉନ୍ନତ ପେରିସ୍କୋପ୍ ଟେଲିଫୋଟୋ ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ପରଫରମାନ୍ସ ପାଇଁ ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 8 Elite Gen 5 ଚିପସେଟ୍ ଏବଂ 6.82-inchର 2K ଆମୋଲେଡ ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ରିଫ୍ରେସ ରେଟ୍ 144Hz ଅଟେ । ଏହା ଗେମିଂ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁମୁ୍ଥ୍ ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏଥିରେ 6600mAhର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ 100W ୱାୟାରଡ୍ ଏବଂ 40W ୱାୟାରଲେସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 95,999 ଟଙ୍କା ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ।
Vivo X300 FEର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
ଅନ୍ୟପଟେ, ଭିଭୋ X300 FE ଏକ ହାଲୁକା ଏବଂ କମ୍ପାକ୍ଟ ଫୋନ୍ ହେବ ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଲ୍ ଦେବ । ଏହାର ଓଜନ ମାତ୍ର 191 ଗ୍ରାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 6.3-inch ର ସୁନ୍ଦର ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ । ଏହି ଫୋନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ସହିତ ମିଳୁଥିବା ଟେଲିକନଭର୍ଟର କ୍ୟାମେରା କିଟ୍ । ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି କମ୍ପାକ୍ଟ ଫୋନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହା ଫଟୋଗ୍ରାଫିକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିବ । ଏଥିରେ 50MP ର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ସର ରହିଛି ଯାହା କମ୍ ଆଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫଟୋ ଉଠାଇପାରିବ । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତରେ 65,000 ରୁ 75,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।