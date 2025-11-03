6000mAh ବଡ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Vivo Y19s 5G; ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ
ଭିଭୋ ଆଣିଲା ଆଉ ଏକ ବଜେଟ୍ ଫୋନ । ମିଳିବ 6,000mAh ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ । ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : November 3, 2025 at 4:48 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Vivo ଭାରତରେ 6000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 5G କନେକ୍ଟିଭିଟି ସହିତ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Y19s 5Gକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଥିରେ ଏକ 5-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ-ଫେସିଂ କ୍ୟାମେରା ଅଛି । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଏକ MediaTek Dimensity ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ, ଯାହା 6nm ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ମିତ । ଏଥିରେ ପଛପଟେ ଡୁଆଲ୍ ରିଅର କ୍ୟାମେରା, ଏକ LED ଫ୍ଲାସ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା FuntouchOS 15 ସହିତ ପଠାଯାଇଛି, ଯାହା Android 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ ।
ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ । ମାତ୍ର Vivo India ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ତାଲିକା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଫୋନ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ଏବଂ 3ଟି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ବିକ୍ରି ହେବ । ଏହା ଉପରେ, ଫୋନର ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ।
Vivo Y19s 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଭିଭୋ ୱାଇ19ଏସ 5ଜି ମଡେଲଟି ହେଉଛି ଏକ ଡୁଆଲ-ସିମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍, ଯାହାକି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ-15 ଆଧାରିତ FuntouchOS 15 ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 720×1,600 ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ସହିତ 6.74-ଇଞ୍ଚ LCD ସ୍କ୍ରିନ, 90Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, 70 ପ୍ରତିଶତ NTSC କଲର ଗାମୁଟ୍, 260ppi ପିକ୍ସେଲ ଡେନସିଟି ଓ 700 ନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସହ ଆସିଛି ।
ଏହି ବଜେଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅକ୍ଟାକୋର୍ 6nm MediaTek Dimensity 6300 ଚିପ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ପରଫରମାନ୍ସ କୋର ଏବଂ 6ଟି ଦକ୍ଷତା କୋର ରହିଛି, ଯାହା 2.4GHz ର ପିକ୍ କ୍ଲକ୍ ସ୍ପିଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । Vivo Y19s 5G ମଡେଲଟି 6GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LPDDR4X RAM ଏବଂ 128GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ eMMC5.1 ଅନବୋର୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଯାହାକୁ ମାଇକ୍ରୋଏସଡି କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 2TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରିବ ।
କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, ଏହା ଡୁଆଲ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ 13-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା (f/2.2) ଏବଂ ଏକ 0.8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ୟାମେରା (f/3.0) ସହିତ ଆସିପାରେ । ସେହିପରି ଏହାର ସାମ୍ନା ଭାଗରେ 5-ମେଗାପିକ୍ସେଲ (f/2.2) ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ଥିବା ପଛ କ୍ୟାମେରା ଏକାଧିକ ଫିଚରକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ନାଇଟ୍, ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍, ଲାଇଭ୍ ଫଟୋ, ସ୍ଲୋ ମୋସନ ଏବଂ ଟାଇମ-ଲାପ୍ସ ଆଦି ସାମିଲ ।
ଏଥିରେ 15W ତାରଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ 6,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏହି ଫୋନଟି ଧୂଳି ଏବଂ ସ୍ପ୍ଲାସ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP64 ରେଟିଂପ୍ରାପ୍ତ । Vivo Y19s 5Gର ମାପ 167.3×76.95×8.19mm ଏବଂ ଓଜନ ପ୍ରାୟ 199 ଗ୍ରାମ ।
ଅନବୋର୍ଡ ସେନ୍ସର ତାଲିକାରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସାଇଡ୍-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନର, ଏକ ଆକ୍ସିଲେରୋମିଟର, ଏକ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ସେନ୍ସର, ଏକ ପ୍ରୋକ୍ସିମିଟି ସେନ୍ସର ଏବଂ ଏକ ଇ-କମ୍ପାସ ସାମିଲ । ନୂତନ Vivo Y19s 5G କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଡୁଆଲ୍-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇ-ଫାଇ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.4, USB ଟାଇପ୍-C ପୋର୍ଟ, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo ଏବଂ QZSS ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ।
Vivo Y19s 5G: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଦାମ ଏଯାବତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ । ଏହା 3ଟି ରାମ୍ ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ ବିକଳ୍ପ 4GB+64GB, 4GB+128GB ଓ 6GB+128GB ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହାକୁ ଆଗ୍ରହୀ କ୍ରେତା ମାଜେଷ୍ଟିକ୍ ଗ୍ରୀନ ଏବଂ ଟାଇଟାନିୟମ ସିଲଭର ରଙ୍ଗରେ କିଣିପାରିବେ । ଗିଜମୋଚାଇନାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ବେସ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଲାଗି ₹10,999 ଥିବାବେଳେ 4GB RAM + 128GB ଏବଂ 6GB RAM + 128GB ଲାଗି ଯଥାକ୍ରମେ ₹11,999 ଏବଂ ₹13,499 ରହିବ ।