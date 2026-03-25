ବଜାରକୁ ଆସିଲା Vivoର ଦୁଇଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ: ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ, ମିଳିବ ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ

Vivo Y21 5G ମୂଲ୍ୟ 18,999 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ Vivo Y11 5Gର ମୂଲ୍ୟ 14,999 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ।

Vivo Y21 5G ଏବଂ Vivo Y11 5G (vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 25, 2026 at 7:50 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚାଇନା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କମ୍ପାନୀ ଭିଭୋ ଭାରତରେ ଦୁଇଟି ନୂତନ 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ହେଉଛି Vivo Y21 5G ଏବଂ Vivo Y11 5G । ଉଭୟ ଫୋନ୍ ବଜେଟ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଚିପସେଟ୍ ଏବଂ ଦମ୍‌ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରଦାନ କରେ । କମ୍ପାନୀ ଉଭୟ ଫୋନ୍‌ରେ ପ୍ରୋସେସର ପାଇଁ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନ୍‌ସିଟି 6300 ଚିପସେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ । ଉଭୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀ । କମ୍ପାନୀ ଉଭୟ ଫୋନରେ 6500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।

ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଅପରେଟିଙ୍ଗ୍‌ ସିଷ୍ଟମ:

ଉଭୟ ଫୋନର ଡିସପ୍ଲେ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ସମାନ । ଉଭୟ ଫୋନରେ 6.74-ଇଞ୍ଚ HD+ LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ଓ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍‌ନେସ୍‌ 1200 nits ଅଟେ ଏବଂ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ 120Hz । ସେମାନଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ TUV Rheinland ଲୋ ବ୍ଲ୍ୟୁ ଲାଇଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଆଖିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ଏହି ଦୁଇଟି ଫୋନ୍ Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଭାରତରେ Vivo ଦ୍ୱାରା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ OS, OriginOS 6ରେ ଚାଲିଥାଏ । ଏହି ଫୋନ୍‌ ଗୁଡ଼ିକ ପାର୍ଶ୍ୱ-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନର, 5G, ୱାଇଫାଇ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.4 ଏବଂ ଏକ USB-C ପୋର୍ଟ ଭଳି ଫିଚର ରହିଛି ।

କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍‌ରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ

ଏହି ଦୁଇଟି Vivo ଫୋନର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍‌ରେ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି । Y21 5Gର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ସର 50MP, ଯେତେବେଳେ Y11 5Gର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ସର 13MP । ଉଭୟରେ QVGA ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେନ୍ସର ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ଏବଂ ସେଲଫି ପାଇଁ 5MP ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଫୋନ୍‌ ଗୁଡ଼ିକ ନାଇଟ୍, ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍, ପ୍ରୋ ଏବଂ ଟାଇମ୍-ଲାପ୍ସ ଭଳି ମୋଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା

Y21 5Gର 4GB ରାମ୍ ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ମୂଳ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 18,999 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । 6GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 20,999 ଟଙ୍କା ଅଟେ । 8GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ତୃତୀୟ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 22,999 ଟଙ୍କା ଅଟେ ।

Vivo Y11 5G ର 4GB RAM ଏବଂ 64GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ମୂଳ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 14,999 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । 4GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 16,999 ଟଙ୍କା ଅଟେ ।

  • କମ୍ପାନୀ ଏହି ଦୁଇଟି ଫୋନରେ ଲଞ୍ଚ ଅଫର ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
  • ଏହି ଦୁଇଟି ଫୋନ୍ ଭିଭୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ କିଣି ପାରିବେ ।
  • Y21 5G ସାମ୍ପେନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ ମିଡନାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।
  • Y11 5Gକୁ ମିଡନାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ ଏବଂ ସନରାଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ ରଙ୍ଗରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।

