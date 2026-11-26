ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Vivo X500 Pro Max ଏବଂ X500 Pro ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଚର୍ସ
ଭିଭୋ ଭାରତରେ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 9600 ପ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର, 144Hz AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ 200MP ZEISS କ୍ୟାମେରା ସହ X500 Pro Max ଏବଂ X500 Pro ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
vivo X500 Series (ଫଟୋ: vivo)
Published : November 26, 2026 at 1:51 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବଜାରରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଭିଭୋ (Vivo) ଆଜି ଭାରତରେ ଏହାର ନୂଆ X500 ସିରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ସିରିଜ୍ ଅଧୀନରେ କମ୍ପାନୀ ଦୁଇଟି ଦମଦାର ମଡେଲ୍ Vivo X500 Pro Max ଏବଂ Vivo X500 Proକୁ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଉଭୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 9600 ପ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର, 144Hz AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ZEISS ସହଭାଗିତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା 200-ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦୁଇ ନୂଆ ଫୋନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ।
ଏ ଖବରକୁ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଉଛି...