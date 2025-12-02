ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Vivo X300 ସିରିଜ; ମିଳିବ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫିଚର ଓ କ୍ୟାମେରା
ଭିଭୋ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କଲା X300 ଓ X300 Pro ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ । ଦାମ କେତେ ଓ କଣ ଏଥିରେ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : December 2, 2025 at 1:36 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Vivo ଭାରତରେ Vivo X300 ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ ସହିତ ଏହାର ନୂତନ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଲାଇନଅପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ Vivo X300 ଏବଂ Vivo X300 Pro ରହିଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଗୁଡ଼ିକ X200 ସିରିଜର ସଫଳତା ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଫୋନରେ MediaTekର Dimensity 9500 ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ ZEISS ସହିତ ସହ-ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହୋଇଥିବା ଇମେଜିଂ ହାର୍ଡୱେର୍ ଅଛି । ଯାହାଦ୍ବାରା ଫଟୋଗ୍ରାଫି ବେଶ ଦମଦାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଏହି ସିରିଜ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଡିସପ୍ଲେ, ଅପଗ୍ରେଡ୍ କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଆସିଛି । ଆଜି ଭାରତରେ ଏହା ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହାର ଦାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟାମେରା, ଡିଜାଇନ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଡିସପ୍ଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ନିମ୍ନରେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Vivo X300 Pro: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଡିସପ୍ଲେ: Vivo X300 Proରେ 2800 × 1260 (1.5K+) ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ 17.22 ସେଣ୍ଟିମିଟର (6.78-ଇଞ୍ଚ) AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । ଏହା କାପାସିଟିଭ୍ ମଲ୍ଟି-ଟଚ୍ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ମସୃଣ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ପାଇଁ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ । Vivo ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ବଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି, ଯାହା ଡିସପ୍ଲେକୁ ଉଚ୍ଚ-ସ୍ତରର ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ଏବଂ ଗେମିଂ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ ।
ଗଠନ ଶୈଳୀ: Vivo X300 Proର ମାପ 161.98 × 75.48 × 7.99 ମିମି ଏବଂ ଏହାର ଓଜନ 226 ଗ୍ରାମ । ଏହା ଦୁଇଟି କଲର ଅପସନ ଡ୍ୟୁନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ ଏଲିଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହାର ସମ୍ମୁଖ ପ୍ୟାନେଲ୍ କାଚରେ ତିଆରି, ପଛ ପାର୍ଶ୍ବ କାଚ ଫାଇବର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଫ୍ରେମ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମିଶ୍ର ଧାତୁରୁ ନିର୍ମିତ । ଡିଭାଇସଟି IP68 ଏବଂ IP69 ରେଟିଂ ବହନ କରେ, ଯାହା ଧୂଳି, ପାଣି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ଚାପ ସ୍ପ୍ରେ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ।
କ୍ୟାମେରା: ପଛ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ରେ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଇମେଜ୍ ସ୍ଥିରୀକରଣ ସହିତ ଏକ 50MP Sony LYT-828 ସେନ୍ସର, 119-ଡିଗ୍ରୀ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଏବଂ ଅଟୋଫୋକସ୍ ସହିତ ଏକ 50MP ୱାଇଡ୍-ଏଙ୍ଗଲ୍ ଲେନ୍ସ ଏବଂ OIS ସହିତ ଏକ 200MP ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ଓ 3.5x ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଜୁମ୍ ସାମିଲ । ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଏକ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ଜୁମ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ସମର୍ଥନ କରେ, ଯାହା 24 ମିମି, 50 ମିମି ଏବଂ 85 ମିମି ପାଇଁ ହାର୍ଡୱେର୍ କଭରେଜ୍ ସହିତ ଫୋକାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଉଜ୍ଜ୍ବଳତା ସମାୟୋଜନକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ବାରା ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ କମ୍-ଆଲୋକ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଭଲ ହୋଇଥାଏ । Vivo X300 Proରେ ଏକ 50MP ZEISS ୱାଇଡ୍-ଆଙ୍ଗଲ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି, ଯାହା କ୍ରିସ୍ପ୍ ସେଲ୍ଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ ଅଛି ।
ପରଫର୍ମାନ୍ସ: ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି MediaTekର Dimensity 9500 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ, ଯେଉଁଥିରେ CPU ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ 4.21GHz କ୍ଲକ୍ ସ୍ପେସ୍ ଥିବା C1-Ultra କୋର୍ ରହିଛି । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ OriginOS 6 ଚଲାଏ, ଯାହା ଉନ୍ନତ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ମୁଥନେସ୍, ଆପ୍ ଲୋଡ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ଏହାର ସେଗ୍ମେଣ୍ଟର ଏକ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଠାରୁ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଥର୍ମାଲ୍ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ବ୍ୟାଟେରୀ: Vivo X300 Proରେ 90W FlashCharge ଦ୍ବାରା ସମର୍ଥିତ 6510mAh (TYP) Li-ion ବ୍ୟାଟେରୀ ସାମିଲ, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟବହାର ଚକ୍ର ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
RAM ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ୍: ପ୍ରୋ ମଡେଲଟି ଏକକ 16GB LPDDR5X ଅଲଟ୍ରା ରାମ୍ କନଫିଗିରେସନରେ ଉପଲବ୍ଧ, 512GB UFS 4.1 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି, ଯାହା ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଏବଂ ଲାଗ୍-ଫ୍ରି ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ ।
Vivo X300: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଡିସପ୍ଲେ: ମାନକ Vivo X300 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 2640 × 1216 ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ ଏକ 16.04 ସେମି (6.31-ଇଞ୍ଚ) AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । ଏହା କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ ମଲ୍ଟି-ଟଚ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଗେମିଂ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ବଳତା ଏବଂ ରଙ୍ଗ ସମାନତା ବଜାୟ ରଖେ ।
ଗଠନ ଶୈଳୀ: Vivo X300ର ମାପ 150.57 ମିମି × 71.92 ମିମି × 7.95 ମିମି ଏବଂ ଓଜନ 190 ଗ୍ରାମ ଅଛି । ଏଥିରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ 3D ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍-ପଏଣ୍ଟ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର୍ ରହିଛି । ସମ୍ମୁଖ ପ୍ୟାନେଲ୍ କାଚ ଅଟେ, ଯେତେବେଳେ ପଛ ପାର୍ଶ୍ବ କାଚ ଫାଇବର ବ୍ୟବହାର କରେ । ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ସଂସ୍ପର୍ଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ବ ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ IP68 ଏବଂ IP69 ରେଟିଂ ସହିତ ଆସିଛି ।
କ୍ୟାମେରା: ପଛ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଏକ 200MP ZEISS ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା, ଏକ 50MP ZEISS APO ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଏକ 50MP ZEISS ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍-ଆଙ୍ଗଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଅଛି । ସମ୍ମୁଖ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଏକ 50MP ZEISS ୱାଇଡ୍-ଆଙ୍ଗଲ୍ ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଡିଭାଇସ୍ରେ ଫୋକାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଉଜ୍ଜ୍ବଳତା ସମାୟୋଜନ ସହିତ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ଜୁମ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ, ଯାହା 23 ମିମି ଏବଂ 50 ମିମି ଲେନ୍ସ ପାଇଁ ହାର୍ଡୱେର୍ କଭରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ପରଫର୍ମାନ୍ସ: ଏହାର ପ୍ରୋ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପରି Vivo X300 ସମାନ CPU କନଫିଗିରେସନ ସହିତ MediaTek Dimensity 9500 ଚିପସେଟ୍ରେ ଚାଲିଥାଏ । ଏହା Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ OriginOS 6 ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ, ଯାହାକି ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ।
ବ୍ୟାଟେରୀ: ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ଏକ 6040mAh (TYP) Li-ion ବ୍ୟାଟେରୀ ସାମିଲ ଏବଂ ଏହା 90W FlashCharge ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ଯାହା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀତା ସହିତ ଆପତ୍ତି ନକରି ଦ୍ରୁତ ଟପ୍-ଅପ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
RAM ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ: Vivo X300 ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ସେଥି ମଧ୍ୟରେ 12GB + 256GB, 12GB + 512GB ଏବଂ 16GB + 512GB ସାମିଲ । ଡିଭାଇସ୍ LPDDR5X Ultra RAM ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ UFS 4.1 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ । ଏହା 3ଟି କଲର ଅପସନ Summit Red, Mist Blue ଓ Phantom Blackରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
Vivo X300 Series: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
Vivo X300 5G
- ଏହି ଫୋନର ପ୍ରଥମ ଭାରିଏଣ୍ଟ 12GB RAM ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସୁଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ₹75,999 ଅଛି ।
- ଏହି ଫୋନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରିଏଣ୍ଟ 12GB RAM ଏବଂ 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସୁଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ₹81,999 ଅଛି ।
- ଏହି ଫୋନର ତୃତୀୟ ଭାରିଏଣ୍ଟ 16GB RAM ଏବଂ 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସୁଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ₹85,999 ଅଛି ।
Vivo X300 Pro 5G
- କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନଟିକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ₹1,09,999 । ଏହି ମୂଲ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ 16GB RAM ଏବଂ 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମିଳିବ ।
- ଉଭୟ ଫୋନର ପ୍ରି-ବୁକିଂ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଏବଂ ବିକ୍ରୟ 10 ଡିସେମ୍ବର, 2025 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।