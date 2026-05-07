Vivo X300 Ultra ଓ X300 FE, Zeiss-ଟ୍ୟୁନଡ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ଓ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କିଟ ସହ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍
Published : May 7, 2026 at 3:04 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାରତରେ ଭିଭୋ X300 Ultra ଓ X300 FE ଲଞ୍ଚ କରି X300 ସିରିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ଫୋନରେ Zeiss-ଟ୍ୟୁନଡ ଟ୍ରିପଲ ରେୟାର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍, IP68 ଓ IP69 ରେଟିଂ ଦିଆଯାଇଛି । Android 16 ରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଫୋନ OriginOS 6 ରେ ଚାଲୁଛି । ଏହି ଡିଭାଇସରେ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ (OS) ଅପଗ୍ରେଡ ଓ ସାତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ୟାଚ୍ ସୁବିଧା ରହିବ ।
ପ୍ରଫେସନାଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଓ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ସେବା ହେଉଛି Vivo X300 Ultraର ମୁ଼ଖ୍ୟ କାମ । ଏଥିରେ 200MP Zeiss-ଟ୍ୟୁନଡ ଟ୍ରିପଲ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ ଅପ୍ ରହିଛି ଯାହାକି 4K 120fps ଲମ୍ବା ଭିଡିଓ କଏଦ କରିପାରେ । ଏହି ଫୋନରେ 144Hz 2K AMOLED ଡିସପ୍ଲେ, Snapdragon 8 Elite Gen 5 ଚିପସେଟ୍, 16GB RAM, 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ ଓ 100W FlashCharge ସପର୍ଟଯୁକ୍ତ 6,600mAhର ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି ।
ଏହା ଛଡା Vivo X300 FE ଏକ ଏଭଳି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଯାହାକି ଫିଚର୍ସ ଓ ଆଡଭାନ୍ସ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଫିଚର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିଥାଏ । ଏଥିରେ 120Hz AMOLED ଡିସପ୍ଲେ, Snapdragon 8 Gen 5 ପ୍ରୋସେସର, 12GB RAM, 512GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ, 50MP Zeiss-ଟ୍ୟୁନଡ ଟ୍ରିପଲ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ମଡେଲ ଓ 90W FlashCharge ସପର୍ଟ ସହ 6,500mAhର ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି ।
Vivo X300 Ultra ଓ X300 FE ର ମୂଲ୍ୟ ଓ ଅଫର
ହାଇ ଆଣ୍ଡ Vivo X300 Ultra, 16GB RAM + 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ ସହ ସିଙ୍ଗଲ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଯାହାର ଦାମ୍ 1,59,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହା Eclipse Black (କଳା) ଓ Victory Green (ସବୁଜ) ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।
ସେହିପରି Vivo X300 FE, 12GB + 256GB ଓ 12GB + 512GB RAM ଷ୍ଟୋରେଜ କନିଫ୍ଗ୍ରେସନରେ ରହିଛି । ଯାହାର ଦାମ ଯଥାକ୍ରମେ 79,999 ଓ 89,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହା ଅଲିଭ ରଙ୍ଗ(Urban Olive), କଳା (Noir Black)ଓ ଇଷତ୍ ବାଇଗଣୀ ( Lilac Purple)ରଙ୍ଗର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ।
ଏହି ଦୁଇଟି ଫୋନ 14 ମେ, 2026ରେ ଭିଭୋ ୱେବସାଇଟ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଓ ଅଧିକୃତ ଦୋକାନରେ କିଣିବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ । ଲଞ୍ଚ ଅଫର ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାହକ Vivo X300 Ultra, Telephoto Extender Gen 2 Ultra ଓ Imaging Grip Kit କୁ ଏକା ସହ 1,95,997 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ ।
Vivo X300 Ultra Photographer Kit ର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ 2,09,999 ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାହକ Photographer Kitର ଆଇଟମକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବି କିଣି ପାରିବେ । 400mm Equivalent Vivo Telephoto Extender Gen 2ର ମୂଲ୍ୟ 27,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି । 200mm Equivalent Vivo Telephoto Extender Gen 2 ର ମୂଲ୍ୟ 15,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି Vivo Imaging Grip Kitର ମୂଲ୍ୟ 11,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
Vivo X300 FE ପାଇଁ Vivo Zeiss Telephoto Extender Gen 2 ର ମୂଲ୍ୟ 15,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି Vivo Zeiss Telephoto Extender ଆକ୍ସେସରୀ କିଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 3,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
Vivo X300 Ultra and X300 FE ର ଫିଚର୍ସ
Vivo X300 Ultra ର Eclipse Black (କଳା) ରଙ୍ଗ ଫୋନ 162.98mm ଲମ୍ବ, 76.71mm ଚଉଡା ଓ 8.19mm ମୋଟା ରହିଛି । ଏହାର ଓଜନ 232 ଗ୍ରାମ ରହିଛି । ସେହିପରି Victory Green ଭାରିଏଣ୍ଟର ଲମ୍ବ 162.98mm, 76.71mm ଚଉଡା ଓ 8.49mm ମୋଟା ରହିଛି । ଏହାର ଓଜନ 237 ଗ୍ରାମ ରହିଛି ।
ଏଥିରେ 3nm ଅକଟା କୋର Snapdragon 8 Elite Gen 5 ଚିପସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ 16GB LPDDR5X Ultra Pro RAM ଓ 512GB UFS 4.1 ଷ୍ଟୋରେଜ ରହିଛି ।
