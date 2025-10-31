ETV Bharat / technology

ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Vivo X300 ସିରିଜ; ଭାରତରେ କେବେ ?

ଭିଭୋ ଏହାର ଦୁଇ ଦମଦାର କ୍ୟାମେରା ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସିରିଜ Vivo X300କୁ ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ଭାରତରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Vivo X300 series
ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Vivo X300 ସିରିଜ (Image Credit: Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 31, 2025 at 1:50 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚୀନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଭିଭୋ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହାର ନୂତନ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଲାଇନଅପ୍ X300 ସିରିଜକୁ ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଭିଭୋ X300 ପ୍ରୋ ଏବଂ ବେସ୍‌ ମଡେଲ୍‌ X300 ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ବ ବଜାରକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଉଭୟ 3nm ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ମିତ ମିଡିଆଟେକର ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରାଚୀନ ଡାଇମେନସିଟି 9500 ପ୍ରୋସେସର ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । ଉଭୟ ମଡେଲ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଲାଟେଷ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସହ ଆସିଛି ।

Vivo X300 ସିରିଜ: ଭାରତରେ କେବେ ଲଞ୍ଚ ?

ଭିଭୋ ନିଜର ଏହି ଫ୍ଲାଗସିପ୍‌ ସିରିଜକୁ କେବେ ଲଞ୍ଚ କରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ରଖିନାହିଁ । ହେଲେ ଏକାଧିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କମ୍ପାନୀ X300 ଲାଇନଅପ୍‌କୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

Vivo X300 series
Vivo X300 Pro (Image Credit: Vivo)

Vivo X300 ସିରିଜ: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା

ଭିଭୋ X300 Pro ସିଙ୍ଗଲ୍ 16GB RAM ଏବଂ 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ EUR 1399 (ପ୍ରାୟ ₹1,43,000)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ସେହିପରି ବେସ୍‌ ମଡେଲ୍‌ Vivo X300ର ମୂଲ୍ୟ 12GB + 256GB ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ EUR 1049 (ପ୍ରାୟ ₹1,08,000) ଏବଂ ଉଚ୍ଚ 16GB + 512GB ଭର୍ସନର ମୂଲ୍ୟ EUR 1099 (ପ୍ରାୟ ₹1,13,000) ଅଛି । ଉଭୟ ମଡେଲ ଭିଭୋର ଅଫିସିଆଲ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ୟୁରୋପରେ ବିକ୍ରି ଲାଗି ନଭେମ୍ବର 3ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। X300 Pro ଡ୍ୟୁନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟାଣ୍ଟମ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯେତେବେଳେ X300 ହାଲୋ ପିଙ୍କ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟାଣ୍ଟମ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

Vivo X300 ସିରିଜ: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ

ଡିସପ୍ଲେ ଓ ଡିଜାଇନ:

ଭିଭୋ X300 Pro ମଡେଲରେ 6.78-ଇଞ୍ଚ ଫ୍ଲାଟ୍ Q10+ LTPO AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି ଯାହାର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ 1260×2800 ପିକ୍ସେଲ । ଏହା 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, HDRକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ଯାହା ଏକ ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରେ । ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାର ପ୍ରାୟ 95 ପ୍ରତିଶତ କଭର କରେ, ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ଲିକ୍ ଏଜ୍-ଟୁ-ଏଜ୍ ଲୁକ୍ ଦିଏ । ସେହିପରି ବେସ୍‌ ମଡେଲ X300ରେ ସମାନ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ HDR ସମର୍ଥନ ସହିତ ଏକ ଛୋଟ 6.31-ଇଞ୍ଚ Q10+ AMOLED ପ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି । ଆକାରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଉଭୟ ଫୋନ୍ ସ୍ଲିମ୍ ବେଜେଲ୍ ଏବଂ ଏକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଡ୍ ହୋଲ୍-ପଞ୍ଚ ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା ସହିତ ସମାନ ଡିଜାଇନ ଭାଷାକୁ ବଜାୟ ରଖେ ।

Vivo X300 series
Vivo X300 (Image Credit: Vivo)

ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଓ ସଫ୍ଟୱେର

ଉଭୟ ଫୋନର ମୂଳରେ ରହିଛି MediaTek Dimensity 9500 ଚିପ୍‌ସେଟ୍, ଯାହା ଏକ Mali G1-Ultra GPU ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି । ଏହା ଏକ 3nm ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ମିତ, ଏହା ଫ୍ଲାଗସିପ୍-ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଫୋନକୁ ଗରମ ନ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଫୋନଗୁଡ଼ିକ Android 16-ଆଧାରିତ OriginOS 6ରେ ଚାଲେ, ଯେଉଁଥିରେ Vivoର ଲାଟେଷ୍ଟ UI ବିକଳ୍ପ ଅଛି । X300 Pro ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ V3+ ଇମେଜିଂ ଚିପ୍ ମଧ୍ୟ ପାଏ, ଯାହା କମ୍ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଭିଡିଓ କ୍ୟାପଚର ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍‌ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଉଭୟ ମଡେଲ୍‌ରେ LPDDR5X RAM ଏବଂ UFS 4.1 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଦ୍ରୁତ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ ଏବଂ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ।

Vivo X300 series
Vivo X300 Pro (Image Credit: Vivo)

କ୍ୟାମେରା

ଦୁଇଟି ମଡେଲ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଅଛି । Vivo X300 Pro ଏକ 50MP ପ୍ରାଥମିକ ସେନ୍ସର (f/1.57), ଏକ 50MP ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ (f/2.0) ଏବଂ ଏକ 200MP ପେରିସ୍କୋପ୍ ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ପ୍ୟାକ୍ କରେ ଯାହା 100x ଡିଜିଟାଲ୍ ଜୁମ୍ କରିପାରିବ । ଏହା 8K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ଲେଜର ଅଟୋଫୋକସ୍, ଫ୍ଲିକର୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଏକ ମଲ୍ଟିସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସେନ୍ସର ଫିଚର ସହ ଆସିଛି । କିନ୍ତୁ ଏପଟେ Vivo X300 ମଡେଲଟି ପ୍ରୋ ମଡେଲ ପରି ଟ୍ରିପଲ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍‌ ସହ ଆସିଛି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ 200MP କ୍ୟାମେରା, ଏକ 50MP ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ ଏବଂ 50MP ପେରିସ୍କୋପ୍ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ବାରା ସମର୍ଥିତ । ଉଭୟ ମଡେଲ ସମାନ 50MP ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ସେୟାର କରନ୍ତି ।

Vivo X300 series
Vivo X300 (Image Credit: Vivo)

ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜିଂ

ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ । ପ୍ରୋ ମଡେଲଟି 90W ତାରଯୁକ୍ତ ଏବଂ 40W ତାରବିହୀନ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା 5440mAh ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ X300ରେ 5360mAh ସେଲ୍ ରହିଛି । ଉଭୟ USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) ଉପରେ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । Vivo ଡୁଆଲ୍ ସ୍ପିକର୍, ଉତ୍ତମ ହାପ୍ଟିକ୍ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ଏକ x-axis ଲିନିଅର୍ ମୋଟର ଏବଂ ଏକ ଆକ୍ସନ୍ ବଟନ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଛି ଯାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ସର୍ଟକଟ୍ ପାଇଁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ । ଉଭୟ ମଡେଲ IP68 ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ସହିତ ପାଣି ଏବଂ ଧୂଳି ପ୍ରତିରୋଧକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ।

ଆକାର

ପ୍ରୋ ମଡେଲର ଓଜନ 226 ଗ୍ରାମ ଥିବାବେଳେ ଆକାର 161.98×75.48×7.99 ମିମି ରହିଛି । ସେହିପରି ବେସ୍‌ ମଡେଲର ଓଜନ 190 ଗ୍ରାମ ଥିବାବେଳେ ଆକାର 150.57×71.92×7.95 ମିମି ରହିଛି । ଉଭୟ ମଡେଲ ପ୍ରିମିୟମ ଗ୍ଲାସ୍‌ ଫିନିଶ୍‌ ସହିତ ଆସିଛି ।

