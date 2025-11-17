ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଭିଭୋର 2 ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ; ଦାମ, ଫିଚର୍ସ ଜାଣନ୍ତୁ
ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଏହି ତାରିଖରେ ଭିଭୋ ନିଜର ଦୁଇଟି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ X300 ଓ X300 Proକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 17, 2025 at 11:15 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Oppo, iQOO ଏବଂ Realme ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି । ଏବେ Vivo ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ X300 ସିରିଜର ଭାରତ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି । ଏହି ଲାଇନଅପ୍ରେ Vivo X300 ଏବଂ X300 Pro ସାମିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିଜରରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମୁଖ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଉଭୟ ଡିଭାଇସ୍ର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିସାରିଛି ।
ତେବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ କଥା କହିଲେ, X300 ଏବଂ X300 Pro ଉଭୟର ମୂଲ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏଠାରେ ଭାରତରେ Vivo X300 Pro ଏବଂ Vivo X300 ମୂଲ୍ୟ, ବିଶେଷତା ଏବଂ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
Engineered to lead. Designed to fit.— vivo India (@Vivo_India) November 14, 2025
The #vivoX300Series.
Coming soon.#vivoIndia #GoIntoTheWild pic.twitter.com/HL2QorvZjg
Vivo X300 Pro, Vivo X300: ଭାରତ ଲଞ୍ଚ
ଭିଭୋ X300 5G ଏବଂX300 Pro 5G ଭାରତରେ ଡିସେମ୍ବର 2, 2025 ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ, ଯାହା iPhone 17 ସିରିଜ, Oppo Find X9 ସିରିଜ, OnePlus 15 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫୋନ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବ । ତେବେ ଭିଭୋର ଆଗାମୀ Vivo X300 ସିରିଜ କିପରି ଭିନ୍ନ ହୁଏ ତାହା ଦେଖିବା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ।
Vivo X300 Pro, Vivo X300: ଦାମ କେତେ ରହିପାରେ ?
X ସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଅନେକ ଟିପଷ୍ଟରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, Vivo X300ର 12GB RAM ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 74,999 ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ । 16GB RAM ଏବଂ 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 80,999 ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ । ସେହିପରି, Vivo X300 Pro ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ 99,999 ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ । ତଥାପି, କମ୍ପାନୀ ଏହି ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।
What once was beyond reach is now all yours to capture.— vivo India (@Vivo_India) November 12, 2025
The #vivoX300Series.
Coming soon. #vivoIndia #GoIntoTheWild pic.twitter.com/5Cq8PmtH1R
Vivo X300 Pro, Vivo X300: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଏହି ସିରିଜରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରୋ ମଡେଲ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଏହା ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଆସିବ: Dune Brown ଏବଂ Phantom Black । ଏଥିରେ ଏକ ବୃତ୍ତାକାର କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଏବଂ 1.1 ମିମି ଅଲଟ୍ରା-ସ୍ଲିମ୍ ସିମେଟ୍ରିକ୍ ବେଜେଲ୍ ସହିତ ଏକ 3D ୟୁନିବଡି ଡିଜାଇନ ରହିଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ MediaTek Dimensity 9500 ପ୍ରୋସେସର ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଏକ VS1 ପ୍ରି-ପ୍ରୋସେସ୍ ଚିପ୍ ଏବଂ ଏକ V3+ ଚିପ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ।
କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, ପ୍ରୋ ମଡେଲଟି ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ସହିତ ଆସିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା, ଗୋଟିଏ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଓ ଏକ 200-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ZEISS APO ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ରହିପାରେ । ଏହାଦ୍ବାରା ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଜବରଦସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, Vivo X300 5G ମୋବାଇଲ୍ 3ଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ: Summit Red, Mist Blue, ଏବଂ Phantom Blackରେ ଆସିବ । ଏହା Pro ମଡେଲ୍ ପରି ଏକ ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିନ୍ନ କ୍ୟାମେରା ଫିଚର ସହିତ ଆସିବ । Vivo X300 ମଡେଲ୍ 200MP ZEISS ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା, 50MP ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 50MP ଟେଲିଫଟୋ ଲେନ୍ସ ସହିତ ଆସିବ ।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମାନକ Vivo X300ରେ 6.31-ଇଞ୍ଚ 1.5K LTPO OLED ଡିସପ୍ଲେ ଥାଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ X300 Pro ଏକ ବଡ଼ 6.78-ଇଞ୍ଚ ଫ୍ଲାଟ୍ BOE Q10+ LTPO OLED ପ୍ୟାନେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଉଭୟ 120 Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ଆସିପାରେ । ଉଭୟ ଡିଭାଇସ୍ Android 16-ଆଧାରିତ OriginOS 6 ପାଇପାରେ, ଏହା ସହିତ 5ଟି ପ୍ରମୁଖ Android OS ଅପଡେଟ୍ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଆକାର ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, X300 Pro ହୁଏତ 5440mAh ଏବଂ X300 5360mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଆସିପାରେ । ଏହାସହିତ ଉଭୟ 90W ତାରଯୁକ୍ତ ଏବଂ 40W ତାରଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରେ ।