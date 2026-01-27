ଭାରତରେ Vivo X200T ଲଞ୍ଚ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ
ZEISS କ୍ୟାମେରା, ଡାଇମେନସିଟି 9400+ ଚିପସେଟ୍, 6200mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ Vivo X200T ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଠାରୁ ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବ
Published : January 27, 2026 at 5:49 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Vivo ଭାରତରେ ନିଜର X ମୋବାଇଲ ସିରିଜକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଯାଇ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Vivo X200T ଲଞ୍ଚ କରିଛି । Vivoର X200 ଓ X200 Pro ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ଦମ୍ଦାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବିଶିଷ୍ଟ ଫୋନ ହେବ । ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଲେବଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଓ ଦମ୍ଗାର କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ରହୁଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏହି Vivo X200T ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଆଣିଛି ।
କ୍ୟାମେରା ଫିଚର୍ସ:
ଏହି ଫୋନରେ ZEISS ସହିତ କୋ-ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ଡ ଟ୍ରିପଲ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନରେ ZEISS Super Telephoto କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ 3x ରୁ ନେଇ 10x ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ Zoom କରିବା ସହିତ ବହୁ ଡିଟେଲଯୁକ୍ତ ଫଟୋ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ZEISSର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଓ 50 MPର Wide angle କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ପୋଟ୍ରେଟ୍, ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଓ ନୀତିଦିନିଆ ଫଟୋର ମାନ ଭଲ ହେବ । ଏଥିରେ ସେଲ୍ଫି ପାଇଁ 32MPର କ୍ୟାମେରା ରହିଛି ।
ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ:
ଏଥିରେ 6.67 ଇଞ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଟ୍ AMOLED ଡ଼ିସପ୍ଲେ ସହିତ 120Hzର ରିଫ୍ରେସ ରେଟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଡିସପ୍ଲେ ଏକ ଗେମିଂ ଓ ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଦେବ । ଏହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ ଅନୁଭୂତି ଦେବ । ଏଥିରେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ପୁରା ଦିନ ଆରାମରେ ଫୋନକୁ ଚଳାଇବାକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବ । ଏହାକୁ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ 90Wର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଓ 40Wର ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂର ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଏହି ଫୋନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂକୁ ସପର୍ଟ କରିବ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଧରି OS ଅପ୍ଡେଟ ଆଣିବ ଓ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିକ୍ୟରିଟି ଅପଡେଟ ଦେବ ।
- ଡ଼ିସପ୍ଲେ- 6.67 ଇଞ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଟ୍ AMOLED ଡ଼ିସପ୍ଲେ
- ଚିପ୍ସେଟ- MediaTek Dimensity 9400+
- RAM- LPDDR5X RAM
- Storage- UFS 4.1
- Liquid Cooling Vapour Chamber- ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ
- ବ୍ୟାଟେରୀ- 6200mAh
- ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ- OriginOS 6
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...
ଏବେ ଗୁଗୁଲ ଫଟୋରୁ ବନାଇପାରିବେ ମଜାଦାର ମିମ୍ସ
NIST ଛାତ୍ରଙ୍କ 5G ବିଟଲ୍ ଡ୍ରୋନ୍, ଶତ୍ରୁ ଧରାଇବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବ
ରଙ୍ଗ ଓ ଦାମ୍:
ଭାରତରେ Vivo X200T 2ଟି ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଯଥା: Stellar Black ଓ Seaside Lilac । ଏହାର ଷ୍ଟୋରେଜ ହିସାବରେ ଦାମ୍ ରହିଛି । ଏହି ଫୋନ 3 ଫେବୃଆରୀରୁ Vivoର ୱେବସାଇଟ, Flipkart ଓ ଅଫଲାଇନ ଷ୍ଟୋରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
|ଷ୍ଟୋରେଜ
|ଦାମ୍
|12GB RAM + 256GB
|59,999
|12GB RAM + 512GB
|69,999