ମୂଲ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ! ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Vivo X Fold 6, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ
ଭିଭୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 200MPର ପାୱାରଫୁଲ୍ ZEISS କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 8.02-ଇଞ୍ଚର ବଡ଼ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆମୋଲେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ସହ ନୂଆ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Vivo X Fold 6 ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
Published : October 6, 2026 at 8:37 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କମ୍ପାନୀ ଭିଭୋ ଭାରତରେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବେ ନିଜର ନୂଆ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Vivo X Fold 6 ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଭିଭୋ ଆଜି ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏହି ଫୋନ୍ ସହିତ Vivo V80 ଏବଂ Vivo S2 FE ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଏହି ଆର୍ଟିକିଲ୍ରେ ଆମେ Vivo X Fold 6 ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା । ଏହା ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବୁକ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ପ୍ରି-ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଆଯାଇଛି ।
ଡିସପ୍ଲେ, ପରଫରମାନ୍ସ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍:
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିବା ପରେ 8.02-ଇଞ୍ଚର ଏକ ବିଶାଳ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ AMOLED ପ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯାହାର ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ 2504 × 2312 ପିକ୍ସେଲ୍ ଏବଂ ରିଫ୍ରେସ ରେଟ୍ 120Hz ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଏହାର ବାହାର ପଟେ 6.51-ଇଞ୍ଚର AMOLED କଭର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ 1120 × 2528 ପିକ୍ସେଲ୍ ଅଟେ । ଦୁଇଟିଯାକ ଡିସପ୍ଲେ LTPO ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ ଆସିଥାଏ ।
ପରଫରମାନ୍ସ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫୋନ୍ରେ 3nm ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନିର୍ମିତ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 9500 ସୁପର ଏଡିସନ ଚିପସେଟ୍ ବ୍ୟହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ 12GB LPDDR5x Ultra RAM ଏବଂ 512GB UFS 4.1ର ବଡ଼ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିଛି । ସଫ୍ଟୱେର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଫୋନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 17 ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅରିଜିନ୍ ଓଏସ୍ 7 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଲିଥାଏ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ସାଇଡ୍-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ଏବଂ ଫେସ୍ ଅନଲକ୍ ଫିଚର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ପାଣି ଏବଂ ଧୂଳିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାକୁ IP58 ଏବଂ IP59 ବା IPX8 ଓ IPX9 ରେଟିଂ ମିଳିଛି ।
ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫୋନ୍ରେ ZEISS ବ୍ରାଣ୍ଡିଂର ଟ୍ରିପଲ୍ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି OIS ସପୋର୍ଟ ଥିବା 200MP ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା (f/1.68) । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 50MPର ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ ଏବଂ 50MPର ପେରିସ୍କୋପ୍ ଟେଲିଫଟୋ ଲେନ୍ସ ରହିଛି, ଯାହା 100x ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଜୁମ୍ ସପୋର୍ଟ କରେ । ସେଲ୍ଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ 20MP ଲେଖାଏଁ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ 8K ରେଜୋଲ୍ୟୁସନରେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ।
ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍:
ପାୱାର୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ Vivo X Fold 6 ରେ 6900mAhର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା 80W ୱାୟର୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ 40W ୱାୟରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହ ଆସିଥାଏ । କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଏଥିରେ 5G, ୱାଇ-ଫାଇ 7, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.4 ଏବଂ USB Type-C 3.2 Gen 2 ରହିଛି । ଡିଜାଇନ୍ କଥା କହିଲେ, ଫୋନ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିବା ପରେ ଏହାର ସାଇଜ୍ 157.16 × 145.66 × 4.40mm ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଏହା 157.16 × 74.26 × 9.40mm ରହିଯାଏ । ଏହାର ଓଜନ କଳା ରଙ୍ଗ ପାଇଁ 228 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ 235 ଗ୍ରାମ ରହିଛି ।
ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧତା:
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Vivo X Fold 6 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ 12GB RAM + 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫୋନ୍ର ମୂଲ୍ୟ 2,19,999 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଅକ୍ଟୋବର 13 ତାରିଖରୁ ଭିଭୋ ଇଣ୍ଡିଆର ଇ-ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହା ନେବୁଲା ଟିଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରିଜ୍ମ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗରେ ମିଳିବ ।
ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ 30 ମାସ ପାଇଁ ମାସିକ 7,333 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଜିରୋ ଡାଉନପେମେଣ୍ଟ ଇଜି ଇଏମଆଇ (Easy EMI) ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରୟ ଉପରେ 26,400 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍, 12 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ V-Upgrade ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ, V-Shield ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଉପରେ 40 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ଏବଂ 3 ମାସ ପାଇଁ Google AI Pro ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।