ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଲିକ୍ ହେଲା Vivo X Fold 6ର ଫିଟର୍ସ, ମିଳପାରେ 200 ମେଗାପିକ୍ସଲର ସୁପର ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା, ଜାଣନ୍ତୁ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍
ଫୋନ୍ରେ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ ଏବଂ ଏଆଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମିଡିଆଟେକ୍ (MediaTek)ର ସଦ୍ୟତମ ଡାଇମେନ୍ସିଟି 9500 ଅକ୍ଟା-କୋର୍ ଚିପ୍ସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
Published : June 6, 2026 at 11:07 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଥାଏ ଭିଭୋ(Vivo) କମ୍ପାନୀ । କାରଣ ଏହାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚ଼ର୍ସ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଠାରୁ ଏହାକୁ ଭିନ୍ନରେ ରଖିଥାଏ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ଏକ ନୂଆ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିବା ନେଇ ସୂଚ଼ନା ସାମନ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଚୀନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 3C ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମରେ କମ୍ପାନୀ ଆଗାମୀ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ Vivo X Fold 6କୁ ସଫଳତାର ସହ ଲିଷ୍ଟ କାରାଯାଇଛି । ତେବେ ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର କେତକ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଛି । ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନାରୁ ଜଣା ପଡିଛିଯେ ଏହି ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 200 ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ର କ୍ୟାମେରା ମିଳିପାରେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ସୂଚ଼ନା ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ।
ମିଳିପାରେ ଏକ ଦମ୍ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ:
3C ସାର୍ଟିଫିକେସନର ଅଫିସିଆଲ୍ ଡାଟାବେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆ Vivo X Fold 6ରେ ଏକ ବୃହତ 6,900mAhର ଡୁଆଲ୍-ସେଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଇତିହାସରେ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଅଟେ । ଏହି ବୃହତ ବ୍ୟାଟେରୀ ସେଟ୍ଅପ୍ ମଧ୍ୟରେ 2,807mAhର ଏକ ଛୋଟ ସେଲ୍ ଏବଂ 3,863mAhର ଏକ ବଡ଼ ସେଲ୍କୁ ଏକାସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ପୁରୁଣା X Fold 5 ମଡେଲ୍ରେ 6,000mAhର ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିବା ବେଳେ ଏଥର ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା କୌଣସି ଚାର୍ଜିଂ ଟେନସନ୍ରେ ହାଇ-ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଗେମିଂ ଏବଂ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ କରିବାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ପରଫମାନ୍ସ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା:
ପରଫରମାନ୍ସ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା କ୍ଷମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଭିଭୋ ଏହି ଆଗାମୀ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ହାର୍ଡୱେର ଯୋଡ଼ିଛି, ଯାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:
ପାୱାରଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସର୍: ଫୋନ୍ରେ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ ଏବଂ ଏଆଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମିଡିଆଟେକ୍ (MediaTek)ର ସଦ୍ୟତମ ଡାଇମେନ୍ସିଟି 9500 ଅକ୍ଟା-କୋର୍ ଚିପ୍ସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
ମେଗା କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ଅପ୍: ଫୋନ୍ର ପଛ ଭାଗରେ ତିନୋଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ୟାମେରା ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ f/1.6 ଆପେକ୍ଚର ସହିତ 200MPର ସୁପର ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା, 50MP ର ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଓପ୍ଟିକାଲ୍ ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ଜୁମ୍ ସପୋର୍ଟ ଥିବା ଏକ 50MPର ପେରିସ୍କୋପ୍ ଟେଲିଫୋଟୋ କ୍ୟାମେରା ସାମିଲ ରହିଛି ।
ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସୁରକ୍ଷା: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ର ସାଇଡ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁପର-ଫାଷ୍ଟ ସାଇଡ୍-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ସେନ୍ସର ଦିଆଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟାନ ଫିଚର୍ସ:
Funtouch OS 16 ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏବଂ ପୁରୁଣା X Fold 5ର ବିବରଣୀ ଚୀନର IMEI ଡାଟାବେସ୍ ଲିଷ୍ଟିଂ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂଆ Vivo X Fold 6 ଫୋନ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ ସଦ୍ୟତମ Funtouch OS 16 ସଫ୍ଟୱେର୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଏହାର ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍ X Fold 5ରେ 8.03 ଇଞ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ ଆମୋଲେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ 6.53 ଇଞ୍ଚର AMOLED କଭର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମିଳୁଥିଲା, ଯାହା 120Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 4,500 ନିଟ୍ସର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ନେସ୍ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂଆ ମଡେଲ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ହିଞ୍ଜ୍ ଡିଜାଇନକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ହାଲୁକା ଏବଂ ମଜବୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାରରେ ଭିଭୋର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
- ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି New-Generation Hyundai i20, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରୋମାଞ୍ଚକର ଟିଜର୍ ଲୁକ୍
- ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନୂଆ Motorola Edge 70 Pro+ର ଲଞ୍ଚ, ମିଳିବ 50MPର 3ଟି କ୍ୟାମେରା, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ
- ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Xiaomi 17T, ମିଳିବ Leica 5x ପେରିସ୍କୋପ୍ କ୍ୟାମେରା, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର
- ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 6,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ Android 16 ଥିବା ନୂଆ Lava Bold N2 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ