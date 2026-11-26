SOS ଆସିଷ୍ଟ ଫିଚର୍ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Vivo Watch GT 2, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଚର୍ସ
ଭିଭୋ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 'SOS ଆସିଷ୍ଟ' ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ ଏବଂ 25 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ସହ ନୂଆ Vivo Watch GT 2 ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
Published : November 26, 2026 at 7:59 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭିଭୋ (Vivo) ଭାରତରେ ଏହାର ନୂଆ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ X500 ସିରିଜ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ (X500, X500 Pro ଏବଂ X500 Pro Max) ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ 'ଭିଭୋ ୱାଚ୍ ଜିଟି 2' (Vivo Watch GT 2) ନାମରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟୱାଚକୁ ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି । 2025 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଚୀନରେ X300 ସିରିଜ୍ ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍ମାର୍ଟୱାଚକୁ ଏବେ ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଏଥିରେ 60Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 2,400 ନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ବିଶିଷ୍ଟ 2.07-ଇଞ୍ଚର ଆମୋଲେଡ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ୱାଚ୍ ଭିଭୋର ନିଜସ୍ୱ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ BlueOS 3.0 ରେ କାମ କରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରରେ ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ଦେଇଥାଏ ।
Vivo Watch GT 2ର ଦାମ୍ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା:
Vivo Watch GT 2 ର ମୂଲ୍ୟ 14,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ଅବସିଡିଆନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟେଲାର୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଭଳି ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟୱାଚକୁ ଆମାଜନ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଭଳି ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଭିଭୋ ଇଣ୍ଡିଆର ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଥିବା ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକରୁ କିଣିପାରିବେ ।
ଡିସପ୍ଲେ, ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫିଚର୍ସ:
ଏହି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚରେ 432 x 514 ପିକ୍ସେଲ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ, 60Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 2,400 ନିଟ୍ସ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସହ 2.07-ଇଞ୍ଚର 2.5D କର୍ଭଡ୍ ଆମୋଲେଡ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଛି । ଏହାର ବେଜେଲ୍ ମାତ୍ର 1.8mm ପତଳା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍କ୍ରିନ୍-ଟୁ-ବଡି ଅନୁପାତ 82.4 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଆଲୁମିନିୟମ ବଡିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ୱାଚରେ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ମାପିବା ଏବଂ ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର (SpO2) ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେନସର ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମନିଟରିଂ, ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ ସାଇକେଲ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଏବଂ ସ୍ଲିପ୍ ମନିଟରିଂ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଫିଚର୍ସ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛି । ଏଥିରେ 100 ରୁ ଅଧିକ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମୋଡ୍ ସହ ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ସେନସର, ଗାଇରୋସ୍କୋପ୍, ଜିଓମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ସେନସର, ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ସେନସର ଏବଂ ହଲ୍ ସେନସର ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି ।
SOS ଆସିଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍:
ସିକ୍ୟୁରିଟି କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ 2ATM ୱାଟର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେଟିଂ ଦିଆଯାଇଛି । କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.4, NFC, GPS ସହିତ GLONASS, Galileo ଏବଂ BeiDou ଭଳି ବିକଳ୍ପ ମିଳୁଛି । ଏଥିରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ 'SOS ଆସିଷ୍ଟ' (SOS Assist) ଫିଚର୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଯଦି ବ୍ୟବହାରକାରୀ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଫିଚର୍ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ ଏବଂ ସହାୟତା ବାର୍ତ୍ତା ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ନମ୍ବରକୁ ପଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏଥିରେ 595 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । ଭିଭୋର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ସର୍ବାଧିକ 25 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦେଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ କି ଅଲୱେଜ୍-ଅନ୍ ଡିସପ୍ଲେ (AOD) ଅନ୍ ଥିଲେ 12 ଦିନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରରେ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।