Vivo V80: 7200mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ZEISS କ୍ୟାମେରା ସହ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି Vivo V80, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି 7200mAh ବ୍ୟାଟେରୀ, 144Hz AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ ZEISS କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ।
Published : October 6, 2026 at 4:32 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଭିଭୋ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଏକାଧିକ ନୂଆ ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତରେ Vivo X Fold 6, Vivo V80 ଏବଂ Vivo S2 FEକୁ ଏକାଠି ବଜାର ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ସବୁ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀର ଲୋକପ୍ରିୟ ଭି-ସିରିଜ୍ ଅଧୀନରେ ଆସିଥିବା ନୂଆ ମଡେଲ Vivo V80 ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଏହି ପ୍ରିମିୟମ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ 144Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଆମୋଲେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ, 50MP ZEISS ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା, Snapdragon ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ ଏକ ଦମଦାର୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭଳି ଅନେକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ ଡିସପ୍ଲେ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ:
Vivo V80 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ 6.59 ଇଞ୍ଚର 1.5K AMOLED ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 144Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହା ସ୍କ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ଗେମିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମୁଥ୍ କରିଥାଏ । ଏହାର ପିକ୍ସେଲ ଡେନସିଟି 459ppi ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା P3 ୱାଇଡ୍ କଲର୍ ଗ୍ୟାମଟ୍ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ । ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ 5000 ନିଟସ୍ର ଲୋକାଲ୍ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଏବଂ 1800 ନିଟସ୍ର HBM ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ମିଳିଥାଏ ।
ପରଫରମାନ୍ସକୁ ଦମଦାର କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 7 Gen 4 ଚିପସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯାହା 4nm ପ୍ରୋସେସରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଅକ୍ଟା-କୋର CPU ଅଟେ । ଏହାର ଗୋଟିଏ କୋର 2.8GHz, ଚାରୋଟି କୋର 2.4GHz ଏବଂ ତିନୋଟି କୋର 1.8GHz ସ୍ପିଡ୍ରେ ଚାଲିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଫୋନ୍ରେ LPDDR4X RAM ଏବଂ UFS 3.1 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଗ୍ରାହକ ଚାହିଁଲେ ଏହାର ରାମ୍କୁ 16GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ, ମାତ୍ର ଏହାର ଷ୍ଟୋରେଜ୍କୁ ବଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ସଫ୍ଟୱେର୍ ମାମଲାରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 17 ଉପରେ ଆଧାରିତ ସର୍ବଶେଷ OriginOS 7 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ 3D ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍-ପଏଣ୍ଟ ଇନ୍-ଡିସପ୍ଲେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ।
ZEISS ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ସହ ପ୍ରିମିୟମ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍:
ଏହି ଫୋନ୍ର କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । Vivo V80ର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ZEISS ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହାର ପଛ ଭାଗରେ ତିନୋଟି କ୍ୟାମେରାର ସେଟଅପ୍ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଅଟୋଫୋକସ୍ ଏବଂ OIS ସପୋର୍ଟ ସହିତ f/1.88 ଅପର୍ଚର ବିଶିଷ୍ଟ 50MP ZEISS ଓଆଇଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଭିଉ 84 ଡିଗ୍ରୀ ଅଟେ । ଏହା ସହିତ f/2.65 ଅପର୍ଚର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ 50MP ZEISS ନାଇଟ୍ ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଅଟୋଫୋକସ୍ ଏବଂ OIS ସହିତ 33 ଡିଗ୍ରୀ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଭିଉ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ତୃତୀୟ କ୍ୟାମେରା ଭାବେ 115 ଡିଗ୍ରୀ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଭିଉ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ 8MP ZEISS ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ସାମିଲ ଅଛି ।
ସେହିପରି ସେଲ୍ଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ଫୋନ୍ର ଫଣ୍ଟ୍ରରେ f/2.0 ଅପର୍ଚର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ 50MP ZEISS ଗ୍ରୁପ୍ ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ 92 ଡିଗ୍ରୀ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଭିଉ ସହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି କ୍ୟାମେରାରେ ନାଇଟ୍, ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍, ହାଇ ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ, ପାନୋରମା, ସୁପରମୁନ୍, ଏଷ୍ଟ୍ରୋ, ପ୍ରୋ, ସ୍ଲୋ-ମୋ ଏବଂ ଟାଇମ୍-ଲାପ୍ସ ଭଳି ଅନେକ ମୋଡ୍ ମିଳିଥାଏ । ଏହାର ପଛ କ୍ୟାମେରା ପାଣି ଭିତରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡରୱାଟର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସପୋର୍ଟ କରେ ଏବଂ ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଫିସଆଇ ମୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହି ଫୋନରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦମଦାର୍ ଏଆଇ (AI) ଫିଚର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଏବଂ ଏଡିଟ୍ କରିବା ଅନୁଭୂତିକୁ ପୂରା ବଦଳାଇ ଦେବ । ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଆଇ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କ୍ୟାମେରା, 30ରୁ ଅଧିକ ଏଆଇ ପୋଟ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ସ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଇଁ ଏଆଇ ଦିୱାଲୀ ପୋଟ୍ରେଟ୍ 2.0 ଭଳି ମଜାଦାର ଅପ୍ସନ ମିଳୁଛି । ଏହା ସହିତ ଫଟୋକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ AI Retouch, Color Palette ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟିକର୍ କଲାଜ୍ ଭଳି ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ସବୁ ଫିଚର୍ସ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଭାବେ ନିଜ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ ।
ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂଲ୍ୟ:
Vivo V80 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଏକ ବୃହତ୍ 7200mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଫିଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା 90W ଫ୍ଲାଶ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀରେ ସିଲିକନ୍-କାର୍ବନ ଆନୋଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ବାୟପାସ୍ ଚାର୍ଜିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଡିଜାଇନ୍ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫୋନ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ମେଟାଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ସହିତ ଏକ ଫ୍ଲୋଟିଂ କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଧାରଣ କରିଛି । ଏହାର ଓଜନ 203 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ମୋଟେଇ 7.69mm ଅଟେ । ପାଣି ଏବଂ ଧୂଳିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଫୋନ୍କୁ IP68 ଏବଂ IP69 ରେଟିଂ ମିଳିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ଯଥା Sunrise Anthem, Horizon Blue ଏବଂ Stellar Blackରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
|ଫୋନ
|ଭେରିଏଣ୍ଟ
|ଦାମ୍
|Vivo V80
|8GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|62,999 ଟଙ୍କା
|8GB RAM ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|69,999 ଟଙ୍କା
|8GB RAM ଏବଂ 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|79,999 ଟଙ୍କା
ଗ୍ରାହକମାନେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଭିଭୋ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ଆମାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ପ୍ରି-ବୁକିଂ କରିପାରିବେ । ଏହି ଫୋନ୍ର ବିକ୍ରି 13 ଅକ୍ଟୋବର 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 2625 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା EMI ଅଫର୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ ଉପରେ 10 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ, ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ପସନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ହେଭି ଗେମିଂ ଏବଂ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତି ଉତ୍ତମ ପ୍ରମାଣିତ ନ ହୋଇପାରେ ।