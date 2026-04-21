ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଭିଭୋ ଫୋନ୍: Vivo T5xର ଦାମ୍ 4000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ରେଟ୍
ଦାମ୍ରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଏବେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ ।
Published : April 21, 2026 at 6:08 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାରରେ ଏବେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର (Mid-range) ଫୋନ୍ କିଣିବା ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଭିଭୋ (Vivo) ଏହାର ଅନେକ ପପୁଲାର୍ ମଡେଲ୍ର ଦାମ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଫୋନ୍ ବାଛିବା ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଭିଭୋର ଏହି ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ । କମ୍ପାନୀର ଲୋକପ୍ରିୟ T, V ଏବଂ Y ସିରିଜ୍ର ଅନେକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଛି । ଏହି ସବୁ ସିରିଜ୍ର ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ବଜାରରେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ଦାମ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ।
ମହଙ୍ଗା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ଫୋନଗୁଡିକ-
EXCLUSIVE: Price hike alert— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) April 20, 2026
Starting 21 April (tomorrow), multiple vivo models are getting a ₹1K–₹4K increase
T5x
• 6/128 → ₹18,999 ➝ ₹22,999 (+₹4K)
• 8/128 → ₹20,999 ➝ ₹24,999 (+₹4K)
• 8/256 → ₹22,999 ➝ ₹26,999 (+₹4K)
V70 Elite
• 8/256 → ₹51,999 ➝…
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି Vivo T5x ଉପରେ ଏହାର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି । ଏହି ମଡେଲ୍ର ସମସ୍ତ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 4000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଦାମ୍ରେ ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଏବେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ । କେବଳ T-ସିରିଜ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭିଭୋର ଲୋକପ୍ରିୟ Y-ସିରିଜ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଶିକାର ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି Vivo Y51 Pro ର ମୂଲ୍ୟରେ 3000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ଏବେ 27,999 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ମଡେଲ୍ର ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ବଜାର ଉପରେ ଚାପ ଏବଂ ବିକ୍ରିରେ ହ୍ରାସ-
ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାର ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ବେଶ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 2026 ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାରରେ ପ୍ରାୟ 9 ପ୍ରତିଶତର ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଥିବା ଦାମ୍, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସତର୍କତା ଏବଂ କମ୍ କ୍ରୟ ଯୋଗୁଁ ବିକ୍ରି ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଫୋନ୍ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମେମୋରୀ ଚିପ୍ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ମହଙ୍ଗା ହେବାର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ।
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ-
ଏବେ ଫୋନ୍ର ଦାମ୍ରେ 3000 ରୁ 4000 ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ଏହାକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ବା କ୍ୟାଟେଗୋରିକୁ ନେଇଯାଉଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବଜେଟ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଏକ ଉନ୍ନତ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦାମ୍ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି । ତେଣୁ ନୂଆ ଫୋନ୍ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଫର୍, ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ୍ ଡିଲ୍ର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ ।