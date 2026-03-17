ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Vivo T5x 5G ଫୋନ୍, ମିଳିବ 50MP Sony IMX852 କ୍ୟାମେରା
Published : March 17, 2026 at 6:49 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭିଭୋ ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ ବଜେଟ୍ 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ନାମ Vivo T5x 5G । ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି ପ୍ରୋସେସର୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଏହି ଫୋନ୍ ଭଲ ପରଫମାନ୍ସ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ ସହିତ, ଏହି ଫୋନ୍ ଗେମିଂ, ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଫୋନ୍ AnTuTu ରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିଛି । ଏହାର ବିକ୍ରୟ 24 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ Flipkart, Vivo ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫୋନର ଫିଚର୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ।
While everything else runs out, your battery just keeps going. Record, scroll, repeat — no charger anxiety with the Massive 7200 mAh battery on the all-new vivo T5x.— vivo India (@Vivo_India) March 17, 2026
Vivo T5x 5Gର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
ଏହି ଫୋନଟି 44W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସହିତ 7200mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଫୋନଟି IP68 ଏବଂ IP69 ରେଟିଂ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଫୋନର ଡିସପ୍ଲେକୁ ଦେଖିଲେ, କମ୍ପାନୀ 120Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 6.76-ଇଞ୍ଚ HD+ LCD ପ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଫୋନର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ନେସ୍ 1200 ନିଟସ୍ ଅଟେ । କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ଆଈ କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଚର୍ସ ପାଇଁ ଏବଂ TÜV Rheinland ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି । ଏହି ଫିଚର୍ସ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଫୋନର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଆଖି ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ ।
Vivo T5x 5G ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ Origin OS 6 ରେ ଚାଲିଥାଏ । ଫୋନଟିରେ ଡୁଆଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିଛି । ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରାରେ 50MP Sony IMX852 ସେନ୍ସର ରହିଛି ଓ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ୟାମେରାରେ 2MP Bokeh ସେନ୍ସର ରହିଛି । ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ, କମ୍ପାନୀ 32MP ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରଦାନ କରିଛି କମ୍ପାନୀ ।
କନେକ୍ଟେଭିଟି ପାଇଁ, ଫୋନରେ 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS, ଏବଂ ଏକ USB Type-C ପୋର୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଫୋନଟି ମଲ୍ଟି-ଗ୍ରେଡ୍ ସକ୍-ରେଜିଷ୍ଚାନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଭିନ୍ନ ଏନ୍ଭେୟାରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ଏହି ଫୋନର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ । କମ୍ପାନୀ ଏକ 7200mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା 44W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ।
ମୂଲ୍ୟ, ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ଅଫର୍
- କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନକୁ ତିନୋଟି ପ୍ରକାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ:
- ଏହି ଫୋନର ପ୍ରଥମ ଭାରିଆଣ୍ଟ 6GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସୁଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 18,999 ଟଙ୍କା ।
- ଏହି ଫୋନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରିଆଣ୍ଟ 8GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସୁଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 20,999 ଟଙ୍କା ।
- ଏହି ଫୋନର ତୃତୀୟ ଭାରିଆଣ୍ଟ 8GB RAM ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସୁଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 22,999 ଟଙ୍କା ।
ଏହି ଫୋନଟି ସାଇବର ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାର ସିଲଭର ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏହାର ବିକ୍ରୟ 24 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ରେ Flipkart ଏବଂ Vivo Indiaର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟରେ ବିଭିନ୍ନ ରିଟେଲ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । Vivo ଏହି ଫୋନ ସହିତ କିଛି ଲଞ୍ଚ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି । HDFC, Axis, SBI ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ କିମ୍ବା UPI ସହିତ ଦେୟ ଦେଇ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁରନ୍ତ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ । ଏହା ସହିତ, ୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋ-କଷ୍ଟ EMI ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଫୋନ ସହିତ Jio ର 1999 ଟଙ୍କା ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ୬ ମାସ ପାଇଁ ୧୦ଟି OTT ଆପ୍ର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ।