ବଜାରକୁ ଆସୁଛି Vivo T5 Pro, ମିଳିବ ଦମ୍ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସର
ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ଲିମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସାଙ୍ଗକୁ 50MP Sony କ୍ୟାମେରା ଏବଂ Android 16ର ଲାଟେଷ୍ଟ୍ ଫିଚର୍ସ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶୈଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେବ ।
Published : April 3, 2026 at 8:46 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରମୁଖ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଭିଭୋ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ଏହାର ଟି ସିରିଜର ଏକ ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବ । ଏହି ଫୋନର ନାମ Vivo T5 Pro । କମ୍ପାନୀ ଭିଭୋ T5 ପ୍ରୋର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛି । ଏହା ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଭିଭୋ T4 ପ୍ରୋର ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଭର୍ସନ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 9,020mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିବ । ଭିଭୋ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏହା ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ପତଳା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ।
Vivo T5 Proର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
ଭିଭୋ T5 ପ୍ରୋରେ 6.8-ଇଞ୍ଚ 1.5K ଆମୋଲେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ 144Hzର ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ରହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 7s ଜେନz 4 ପ୍ରୋସେସର୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ । ଏହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅରିଜିନଓଏସ 6ରେ ଚାଲିପାରେ । ଭିଭୋ T5 ପ୍ରୋର ପଛ କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ Sony IMX882 ପ୍ରାଥମିକ କ୍ୟାମେରା ରହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 9,020 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ 90W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
Vivo T4 Proର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ କଣ ଥିଲା ?
ଭୋ T4 ପ୍ରୋରେ 6.77-ଇଞ୍ଚ FHD+ କ୍ୱାଡ୍-କର୍ଭଡ୍ ଆମୋଲେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ (2,392 × 1,080 ପିକ୍ସେଲ୍) ରହିଛି ଯାହା 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, 480Hz ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍ ଏବଂ 5,000 ନିଟ୍ସର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ନେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହା ଏକ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 7s ଜେନz 4 ଚିପସେଟ୍ ଏବଂ ଏକ ଆଡରେନୋ 722 ଜିପିୟୁ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । ଏହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ ଫନଟଚ୍ ଓଏସ 15 ରେ ଚାଲିଥାଏ । ଭୋ T4 ପ୍ରୋରେ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍ରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ Sony IMX882 ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା, 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପେରିସ୍କୋପ୍ ଟେଲିଫୋଟୋ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 2-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଡେପ୍ଥ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର 6,500 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ 90W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂର ସପୋର୍ଟ କରେ ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xର ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ଭିଭୋ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଭାରତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଇଛି । ତଥାପି, ଭିଭୋ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ମୂଲ୍ୟ 35,000 ଟଙ୍କା ତଳେ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।