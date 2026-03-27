ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ଆସିଲା Vivoର ନୂଆ ଫୋନ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ଫିଚର୍ସ
OIS ସପୋର୍ଟ ସହିତ 200MP ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ସର ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ 90W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଏକ ଦମ୍ଦାର 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ମିଳିବ ।
Published : March 27, 2026 at 1:02 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭିଭୋ ଭାରତରେ ଏକ ନୂଆ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ନାମ Vivo V70 FE । କମ୍ପାନୀ ଫୋନ୍ର ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଏହାର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଏକ ଦମ୍ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଉତକୃଷ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ତଥା ଏକ ପ୍ରିମିୟମ ଡିଜାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଦମ୍ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ ଫୋନ ରନିଙ୍ଗ ପାଇଁ ମିଡିଆଟେକ୍ର ପ୍ରୋସେସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫୋନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ।
Vivo V70 FEର ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ:
ଏହି ଫୋନଟିରେ 6.83-ଇଞ୍ଚ 1.5K OLED ପ୍ୟାନେଲ ରହିଛି ଯାହା 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଫୋନର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ନେସ୍ 1900 ନିଟ୍ସ ଏବଂ ପିକ୍ସେଲ ଡେନସିଟି 449 ppi ରହିଛି । ଫୋନଟି HDR10+କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ସହିତ ଏକ ଉତ୍ତମ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଗେମିଂ କିମ୍ବା ବ୍ରାଉଜିଂ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ପରଫମାନ୍ସ ପାଇଁ, ଫୋନଟି ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 7360 Turbo ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଯାହା ଏକ 4nm ପ୍ରୋସେସର ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହି ଚିପସେଟ୍ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ, ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଏବଂ ଗେମିଂ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହି ଫୋନଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ Origin OS 6ରେ ଚାଲିଥାଏ ଏହି ଫୋନ । କମ୍ପାନୀ ଏହି OS ସହିତ ଛଅ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ।
Vivo V70 FEର କ୍ୟାମେରା ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ :
କମ୍ପାନୀ OIS ସପୋର୍ଟ ସହିତ 200MP ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ସର ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଅନ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ବିଷୟରେ କମ୍ପାନୀ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ । ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ 90W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଏକ ଦମ୍ଦାର 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇବେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଥରେ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନ୍ରେ ଏକ ବାଇପାସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି, ଯାହା ଗେମିଂ ସମୟରେ ଫୋନ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
Vivo V70 FEର କଲର୍ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା:
Vivo ଫୋନ୍ 2 ଏପ୍ରିଲରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ଏହା ଆମାଜନ୍ ଏବଂ ଭିଭୋ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନ୍ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ମନସୁନ୍ ବ୍ଲୁ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ଡାର୍କନେସ୍ ଗ୍ଲୋ ଟେକ୍ନେଲୋଜି ରହିଛି, ଯାହା ଲୋ ଲାଇଟ୍ରେ ଏକ ସଫ୍ଟ ଚମକ ପ୍ରଦାନ କରେ । UV ଆଲୋକ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ ଫୋନ୍ ଟିକେ ଚମକ ଦିଏ, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଫୋନ୍ ତୁଳନାରେ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍କୁ ଅନନ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ଅନ୍ଯାନ ଫିଚର୍ସ:
ଏହି ଫୋନରେ ଉନ୍ନତ ଅଡିଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ସିମେଟ୍ରିକାଲ୍ ଡୁଆଲ୍ ସ୍ପିକର୍ ରହିଛି, ଯାହା ଗେମିଂ ହାଇପରସେନ୍ସ ଅଡିଓ ଟେକ୍ନେଲୋଜି ସହିତ ଆସିବ । ଫୋନଟି କଳଙ୍କ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP68 ଏବଂ IP69 ରେଟିଂ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଫୋନଟି ପାଣି ତଳେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନକୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । 8GB + 128GB ଏବଂ 12GB + 256GB । ଫୋନର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 35,000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।