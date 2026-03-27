ETV Bharat / technology

ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ଆସିଲା Vivoର ନୂଆ ଫୋନ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ଫିଚର୍ସ

OIS ସପୋର୍ଟ ସହିତ 200MP ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ସର ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ 90W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଏକ ଦମ୍‌ଦାର 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ମିଳିବ ।

Vivo V70 FE Smartphone
Vivo V70 FE ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ (Image Credit: Vivo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 27, 2026 at 1:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭିଭୋ ଭାରତରେ ଏକ ନୂଆ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ନାମ Vivo V70 FE । କମ୍ପାନୀ ଫୋନ୍‌ର ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଏହାର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଏକ ଦମ୍‌ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଉତକୃଷ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ତଥା ଏକ ପ୍ରିମିୟମ ଡିଜାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଦମ୍‌ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ ଫୋନ ରନିଙ୍ଗ ପାଇଁ ମିଡିଆଟେକ୍‌ର ପ୍ରୋସେସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫୋନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ।

Vivo V70 FEର ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ:

ଏହି ଫୋନଟିରେ 6.83-ଇଞ୍ଚ 1.5K OLED ପ୍ୟାନେଲ ରହିଛି ଯାହା 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍‌କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଫୋନର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍‌ନେସ୍‌ 1900 ନିଟ୍‌ସ ଏବଂ ପିକ୍ସେଲ ଡେନସିଟି 449 ppi ରହିଛି । ଫୋନଟି HDR10+କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ସହିତ ଏକ ଉତ୍ତମ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଗେମିଂ କିମ୍ବା ବ୍ରାଉଜିଂ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ପରଫମାନ୍ସ ପାଇଁ, ଫୋନଟି ମିଡିଆଟେକ୍‌ ଡାଇମେନସିଟି 7360 Turbo ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଯାହା ଏକ 4nm ପ୍ରୋସେସର ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହି ଚିପସେଟ୍ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ, ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଏବଂ ଗେମିଂ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହି ଫୋନଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ Origin OS 6ରେ ଚାଲିଥାଏ ଏହି ଫୋନ । କମ୍ପାନୀ ଏହି OS ସହିତ ଛଅ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ।

Vivo V70 FEର କ୍ୟାମେରା ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ :

କମ୍ପାନୀ OIS ସପୋର୍ଟ ସହିତ 200MP ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ସର ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଅନ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ବିଷୟରେ କମ୍ପାନୀ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ । ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ 90W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଏକ ଦମ୍‌ଦାର 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇବେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଥରେ ଫୁଲ୍‌ ଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲ୍‌ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନ୍‌ରେ ଏକ ବାଇପାସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି, ଯାହା ଗେମିଂ ସମୟରେ ଫୋନ୍‌କୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

Vivo V70 FEର କଲର୍‌ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା:

Vivo ଫୋନ୍ 2 ଏପ୍ରିଲରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ଏହା ଆମାଜନ୍‌ ଏବଂ ଭିଭୋ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନ୍ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ମନସୁନ୍ ବ୍ଲୁ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ଡାର୍କନେସ୍ ଗ୍ଲୋ ଟେକ୍‌ନେଲୋଜି ରହିଛି, ଯାହା ଲୋ ଲାଇଟ୍‌ରେ ଏକ ସଫ୍ଟ ଚମକ ପ୍ରଦାନ କରେ । UV ଆଲୋକ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ ଫୋନ୍ ଟିକେ ଚମକ ଦିଏ, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଫୋନ୍ ତୁଳନାରେ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍କୁ ଅନନ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ଅନ୍ଯାନ ଫିଚର୍ସ:

ଏହି ଫୋନରେ ଉନ୍ନତ ଅଡିଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ସିମେଟ୍ରିକାଲ୍ ଡୁଆଲ୍ ସ୍ପିକର୍ ରହିଛି, ଯାହା ଗେମିଂ ହାଇପରସେନ୍ସ ଅଡିଓ ଟେକ୍‌ନେଲୋଜି ସହିତ ଆସିବ । ଫୋନଟି କଳଙ୍କ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP68 ଏବଂ IP69 ରେଟିଂ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଫୋନଟି ପାଣି ତଳେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନକୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । 8GB + 128GB ଏବଂ 12GB + 256GB । ଫୋନର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 35,000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

TAGGED:

VIVO V70 FE
ଭିଭୋ ଫୋନ
VIVO CAMERA
VIVO PROCESSOR
VIVO

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.