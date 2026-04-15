9,020ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ବଜାରକୁ ଆସୁଛି Vivoର ଏହି ଫୋନ

Vivo T5 Pro 5G SmartPhone
Vivo T5 Pro 5G ସ୍ମାର୍ଚଫୋନ (Image Credit: Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 15, 2026 at 8:15 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କମ୍ପାନୀ Vivo ଭାରତରେ ଏକ ନୂଆ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ନାମ Vivo T5 Pro 5G । ଏହି ଫୋନଟି ଭିଭୋ T5 ସିରିଜ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଫୋନ ଅଟେ । ଅକ୍ଟାକୋର ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ ପ୍ରୋସେସର ସହ 90 ୱାଟ୍‌ର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂର ସପୋର୍ଟ ରହୁଛି ଏହି ଫୋନରେ । ତେବେ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚିତ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀ, ଯାହା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋମେଟ କରୁଛି । କାରଣ 9000 mAhଠୁ ବି ଅଧିକ କାପାସିଟିରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି ଏହି ଫୋନରେ । ତେବେ ଆସନ୍ତି ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫୋନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

Vivo T5 Pro 5Gର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:

ଏହି ଫୋନରେ ଏକ 1.5K ଆମୋଲେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହାର ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍‌ 144 Hz ଅଟେ । ଫୋନର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍‌ନେସ୍‌ 5000 ନିଟସ୍ ଅଟେ, ଯାହା ଦିନର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ । ପରଫମାନ୍‌ସ ପାଇଁ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍‌ର 7S ଜେନ୍‌ 4(4nm) ଚିପ୍‌ସେଟ୍‌ର ପ୍ରୋସେସର ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ଗ୍ରାଫିସ୍‌ ପାଇଁ ଆଡ୍‌ରେନୋ 810 ଜିପିୟୁ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ରାମ୍‌ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌ କଥା କହିବାକୁଗଲେ ଏହି ଫୋନରେ 128GBର LPDDR4X ରାମ୍ 256GBର ୟୁଏଫ୍‌ଏସ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହା ଛଡା ଫୋନଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ OrginOS 6 ଚାଲିଥାଏ । କ୍ୟାମେରା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଫୋନର ପଛ ଭାଗରେ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲ SONY IMX882ର ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହାର ଆର୍ପେଚର f/1.79 ଏବଂ ସେନ୍ସର ସାଇଜ୍ 1/1.95 ଅଟେ । 2ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଡେପ୍ଥ ସେନ୍ସର ସହିତ ଆସୁଛି ଏହାର ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ୟାମେରା, ଯାହାର ଆର୍ପେଚର f/2.4 ଅଟେ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଫୋନର ବ୍ୟାକ୍‌ କ୍ୟାମେରାରେ 4K ଭିଡିଓ ରେକଡି୍‌ଂ କରାଯାଇପାରିବ । ସେଲ୍‌ଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍‌ରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଏହାର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ 32 ମେଗାପିକ୍ସେଲର କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନେ 4K ଭିଡିଓ ରେକଡିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ।

ଏତେ ସବୁ ଫିଚର୍ସ ପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆର୍କଷଣ କରିଛି ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନରେ ଏକ 9,020 mAhର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଇଛି । ଏହାକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ 90 ୱାଟ୍‌ର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଫୋନଟି 9,020mAhର ଏକ ବଡ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପତଳା ଡିଜାଇନ୍‌ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ।

ଏହି ଫୋନ୍‌ଟି ଡୁଆଲ୍‌ ନାନୋ-ସିମ୍‌ (ନାନୋ-ସିମ୍‌) ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଷ୍ଟେରିଓ ସ୍ପିକର୍‌ ଏବଂ USB ଟାଇପ୍‌-C ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏଥିରେ IP68 + IP69 ଧୂଳି ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧ, MIL-STD-810H ସାମରିକ-ଗ୍ରେଡ୍‌ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଏହାର ଦୃଢ଼ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ଫୋନ୍‌ଟିର ଓଜନ 213 ଗ୍ରାମ, ଯାହା ଆଜିର ବଜାର ପାଇଁ ଟିକେ ଭାରୀ, କିନ୍ତୁ 9,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ, ଏକ ଫୋନ୍‌ର ଓଜନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ।

Vivo T5 Pro 5Gଫିଚର୍ସଗୁଡିକ
ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ6.83-ଇଞ୍ଚ 1.5K ଆମୋଲେଡ୍‌, 2800x1260 ପିକ୍ସେଲ୍, 20:9 ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରେସିଓ, 144Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, 5000 ନିଟସ୍ ପିକ୍‌ ବ୍ରାଇଟ୍‌ନେସ୍‌, HDR10+, 2160Hz PWM ଡିମିଂ
ପ୍ରୋସେସର୍ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 7s ଜେନ 4 (4nm), ଅକ୍ଟା-କୋର୍ (ସର୍ବାଧିକ 2.5GHz), ଆଡ୍ରେନୋ 810 GPU
ରାମ୍ + ଷ୍ଟୋରେଜ୍8GB / 12GB LPDDR4X ରାମ୍ 128GB / 256GB UFS 3.1 ଷ୍ଟୋରେଜ୍
ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ OriginOS 6
କ୍ୟାମେରା (ପଛ)50ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମେନ୍ (Sony IMX882, 1/1.95″, f/1.79, OIS) କ୍ୟାମେରା + 2ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଡେପ୍ଥ ସେନ୍ସର(f/2.4) 4K ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ
କ୍ୟାମେରା (ସମ୍ମୁଖ)32MP, f/2.0, 4K ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ
ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ9,020mAh ବ୍ୟାଟେରୀ , 90ୱାଟ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ
ବିଲ୍ଡ ଏବଂ ଡୁରାବିଲିଟିIP68 + IP69 ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରତିରୋଧୀ, MIL-STD-810H ବିଲ୍ଡ ଏବଂ ଡୁରାବିଲିଟି
କନେକ୍ଟିଭିଟି5G SA/NSA, ଡୁଆଲ୍ 4G VoLTE, Wi-Fi 6, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.4, GPS + BeiDou + GLONASS + Galileo + QZSS, USB Type-C 2.0
ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟି ସେନ୍ସର ଏବଂ ଅଡିଓଡିସପ୍ଲେ ମଧ୍ୟରେ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେରିଓ ସ୍ପିକର, USB ଟାଇପ୍-ସି ଅଡିଓ

Vivo T5 Pro 5Gର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ:

କମ୍ପାନୀ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ, SBI ଏବଂ Axis ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ ସହିତ ଏହି ଫୋନରେ 3,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁରନ୍ତ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧମୁକ୍ତ EMI ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ । ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ 3,000 ଟଙ୍କାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ । ଏହି ଫୋନଟି ଭାରତରେ 21 ଏପ୍ରିଲ ଦିନ 12 ଟାରୁ ଫ୍ଲିପ୍‌କାର୍ଟ ଏବଂ ଭିଭୋ ଇଣ୍ଡିଆର ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

