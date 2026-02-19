ETV Bharat / technology

ଭିଭୋ ଲଞ୍ଚ କଲା V70 ସିରିଜ: ଏତିକି ଦାମ, ରହିଛି ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Vivo V70 ଏବଂ V70 Elite । ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ ସହିତ ଜାଣନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ।

Vivo V70 launch
vivo v70 launch (image credit:Vivo)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 19, 2026 at 3:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ Vivo କମ୍ପାନୀ V ସିରିଜକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଯାଇ ଦୁଇଟି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ Vivo V70 ଓ V70 Elite ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଦମଦାର ପ୍ରୋସେସର ସହିତ ଦୁଇଟି କଲର ଅପସନରେ ଏହି ଫୋନ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । ମୁଖ୍ୟ ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ଏହାର 50MP ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା । AMOLED ଡ଼ିସପ୍ଲେ ସହିତ 4K ଭିଡ଼ିଓ ରେକଡ଼ିଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ।

Vivo V70 ଓ V70 Eliteର ପ୍ରୋସେସର ଓ କଲର ଅପସନ:

Vivoର ଏହି ମୋବାଇଲରେ Qualcomm ଚିପ୍ ସହିତ Snapdragon ମଡ଼େଲ ପ୍ରୋସେସରର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭର୍ସନ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । Vivo V70ରେ Snapdragon 7 Gen 4 ଏବଂ V70 Eliteରେ Snapdragon 8 Gen 4 ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । କଲର ଅପସନ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ତିନୋଟି ରଙ୍ଗରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି Vivo V70 Elite ଏବଂ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗରେ Vivo V70 । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ;

ଫୋନର ନାମରଙ୍ଗ
Vivo V70 Elite ସ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଜ୍, ଅଥେନଟିକ ବ୍ଲାକ ଓ ପାସିୟନ ରେଡ଼
Vivo V70ପାସିୟନ ରେଡ଼, ଲେମନ ୟଲୋ

Vivo V70 ଓ V70 Eliteର କ୍ୟାମେରା ଓ ଡ଼ିସପ୍ଲେ:

କ୍ୟାମେରା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ Vivo କ୍ୟାମେରା ଫୋନ ଭାବେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି । Vivo V70ରେ 50MPର ଟେଲିଫୋଟ କ୍ୟାମେରା, 50MPର ଅଲଟ୍ରା ୱାଇଡ଼ି ଓ 50MPର ୱାଇଡ଼ି ଆଙ୍ଗେଲ କ୍ୟାମେରା ସହିତ Vivo V70 Eliteରେ 50MP ୱାଇଡ଼଼ି ଆଙ୍ଗେଲ ଓ 50MPର ଟେଲିଫୋଟ ରହିଛି । ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ବା ସେଲଫି କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଉଭୟ ଫୋନରେ 50 MPର ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଅଲଟ୍ରା ୱାଇଡ଼ର ଫିଚରର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି । ଉଭୟ ଫୋନରେ କଲର ଆମୋଲେଡ଼ ଡ଼ିସପ୍ଲେ ସହିତ 6000 ନିଟସ୍ ପଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାଇଟନେସର ସୁବିଧା ଅଛି । Vivo V70ରେ 6.8 ଇଞ୍ଚର ସ୍କିନ ଓ V70 Eliteରେ 6.59 ଇଞ୍ଚର ସ୍କିନ ମିଳୁଛି । Vivo V70ର ଡ଼ିସପ୍ଲେ ପିକ୍ସେଲ 1264x2780 ହୋଇଥିବା ବେଳେ Vivo V70 Eliteର ପିକ୍ସେଲ 1080x2392 ଅଟେ ।

ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ:

  • ବ୍ୟାଟେରୀ- 6500mAh
  • ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ- Funtouch OS 6
  • ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ- Liquid Cooling Vapour Chamber
  • RAM- 8GB
  • ଚାର୍ଜିଂ- 90W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ

Vivo V70 ଓ V70 Eliteର ଷ୍ଟୋରେଜ ଓ ଦାମ୍ :

ଫୋନର ନାମଷ୍ଟୋରେଜ ଦାମ୍
Vivo V70 256GB45,999
V70 Elite 256GB35,990

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ : ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Infinix Note Edge 5G ଫୋନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍‌

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ : ଲଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଖୁଲାସା ହେଲା iPhone 18 Proର ଫିଚର

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ : ଭାରତରେ 10 କୋଟି ଛୁଇଁଲା ChatGPT ୟୁଜର ସଂଖ୍ୟା

TAGGED:

VIVO INDIA
VIVO V70
VIVO V70 ELITE
ଭିଭୋ
V70 SERIES LAUNCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.