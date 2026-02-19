ଭିଭୋ ଲଞ୍ଚ କଲା V70 ସିରିଜ: ଏତିକି ଦାମ, ରହିଛି ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Vivo V70 ଏବଂ V70 Elite । ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ ସହିତ ଜାଣନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ Vivo କମ୍ପାନୀ V ସିରିଜକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଯାଇ ଦୁଇଟି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ Vivo V70 ଓ V70 Elite ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଦମଦାର ପ୍ରୋସେସର ସହିତ ଦୁଇଟି କଲର ଅପସନରେ ଏହି ଫୋନ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । ମୁଖ୍ୟ ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ଏହାର 50MP ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା । AMOLED ଡ଼ିସପ୍ଲେ ସହିତ 4K ଭିଡ଼ିଓ ରେକଡ଼ିଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ।
Vivo V70 ଓ V70 Eliteର ପ୍ରୋସେସର ଓ କଲର ଅପସନ:
Vivoର ଏହି ମୋବାଇଲରେ Qualcomm ଚିପ୍ ସହିତ Snapdragon ମଡ଼େଲ ପ୍ରୋସେସରର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭର୍ସନ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । Vivo V70ରେ Snapdragon 7 Gen 4 ଏବଂ V70 Eliteରେ Snapdragon 8 Gen 4 ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । କଲର ଅପସନ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ତିନୋଟି ରଙ୍ଗରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି Vivo V70 Elite ଏବଂ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗରେ Vivo V70 । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ;
|ଫୋନର ନାମ
|ରଙ୍ଗ
|Vivo V70 Elite
|ସ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଜ୍, ଅଥେନଟିକ ବ୍ଲାକ ଓ ପାସିୟନ ରେଡ଼
|Vivo V70
|ପାସିୟନ ରେଡ଼, ଲେମନ ୟଲୋ
Vivo V70 ଓ V70 Eliteର କ୍ୟାମେରା ଓ ଡ଼ିସପ୍ଲେ:
କ୍ୟାମେରା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ Vivo କ୍ୟାମେରା ଫୋନ ଭାବେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି । Vivo V70ରେ 50MPର ଟେଲିଫୋଟ କ୍ୟାମେରା, 50MPର ଅଲଟ୍ରା ୱାଇଡ଼ି ଓ 50MPର ୱାଇଡ଼ି ଆଙ୍ଗେଲ କ୍ୟାମେରା ସହିତ Vivo V70 Eliteରେ 50MP ୱାଇଡ଼଼ି ଆଙ୍ଗେଲ ଓ 50MPର ଟେଲିଫୋଟ ରହିଛି । ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ବା ସେଲଫି କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଉଭୟ ଫୋନରେ 50 MPର ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଅଲଟ୍ରା ୱାଇଡ଼ର ଫିଚରର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି । ଉଭୟ ଫୋନରେ କଲର ଆମୋଲେଡ଼ ଡ଼ିସପ୍ଲେ ସହିତ 6000 ନିଟସ୍ ପଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାଇଟନେସର ସୁବିଧା ଅଛି । Vivo V70ରେ 6.8 ଇଞ୍ଚର ସ୍କିନ ଓ V70 Eliteରେ 6.59 ଇଞ୍ଚର ସ୍କିନ ମିଳୁଛି । Vivo V70ର ଡ଼ିସପ୍ଲେ ପିକ୍ସେଲ 1264x2780 ହୋଇଥିବା ବେଳେ Vivo V70 Eliteର ପିକ୍ସେଲ 1080x2392 ଅଟେ ।
ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ:
- ବ୍ୟାଟେରୀ- 6500mAh
- ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ- Funtouch OS 6
- ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ- Liquid Cooling Vapour Chamber
- RAM- 8GB
- ଚାର୍ଜିଂ- 90W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ
Vivo V70 ଓ V70 Eliteର ଷ୍ଟୋରେଜ ଓ ଦାମ୍ :
|ଫୋନର ନାମ
|ଷ୍ଟୋରେଜ
|ଦାମ୍
|Vivo V70
|256GB
|45,999
|V70 Elite
|256GB
|35,990
