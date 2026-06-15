ETV Bharat / technology

Vivo ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଝଟକା: 4000ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଏହିସବୁ 5G ଫୋନ୍!

କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ବଡ଼ ବୟାନ ଆସିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିଭୋର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଲାଇଭ୍ ହୋଇସାରିଛି ।

Vivo users shocked: 5G phones become expensive by up to Rs 4000
Vivo ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଝଟକା: 4000ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ହେଲା 5G ଫୋନ୍ (Image Credit: Vivo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 15, 2026 at 8:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଭିଭୋ (Vivo) କମ୍ପାନୀର କୌଣସି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବଜାରରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରାଶଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ତାର ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୋବାଇଲ୍ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃହତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କେବଳ ମହଙ୍ଗା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ବରଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ମିଡ୍-ରେଞ୍ଜ୍ Y-ସିରିଜ୍ ର ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି । ଭାରତର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଟେକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଞ୍ଜୁ ଚୌଧୁରୀ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଭୋର ଏହି ସମସ୍ତ ବଦଳାଯାଇଥିବା ନୂଆ ମୂଲ୍ୟର ତାଲିକା ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛନ୍ତି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ବଡ଼ ବୟାନ ଆସିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିଭୋର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଲାଇଭ୍ ହୋଇସାରିଛି ।

ମହଙ୍ଗା ହେଲା Vivo V70 ଓ V70 Elite ସିରିଜ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା?

ଭିଭୋର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । Vivo V70 Elite (8GB + 256GB) ଏହି ପପୁଲାର୍ ମଡେଲ୍‌ର ଦାମ୍ ପୂର୍ବରୁ 54,999 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସିଧାସଳଖ 4,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇ 58,999 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । Vivo V70 Elite (12GB + 256GB) ଏହି ହାଇ-ଏଣ୍ଡ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ 59,999 ଟଙ୍କାରୁ 4,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ 63,999 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । Vivo V70 (8GB + 256GB) ଏହି ବେସ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫୋନ୍‌ର ଦାମ୍ 49,999 ଟଙ୍କାରୁ ସିଧାସଳଖ 53,999 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ 4,000 ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ଝଟକା ଅଟେ । Vivo V70 (12GB + 256GB) ଏହି ମଡେଲ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ 53,999 ଟଙ୍କାରୁ 3,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ 56,999 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ।

ମିଡ୍-ରେଞ୍ଜ୍ ଫୋନ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ:

ମିଡ୍-ରେଞ୍ଜ୍ Vivo Y21 ଓ Y400 ଫୋନ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ । କେବଳ ମହଙ୍ଗା ଫୋନ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବଜେଟ୍ ରେ ଆସୁଥିବା ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି ।

Vivo Y21 (6GB + 128GB): ଏହି ବଜେଟ୍ ଫୋନ୍ ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 20,000 ଟଙ୍କାରୁ 1,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 21,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।

Vivo Y400 (8GB + 128GB): ଏହି ମଡେଲ୍ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି । ଏହାର ଦାମ୍ 28,999 ଟଙ୍କାରୁ ସିଧା 3,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇ 31,999 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି । ସେହିପରି ଏହାର 8GB + 256GB ଟପ୍ ମଡେଲ୍‌ର ଦାମ୍ 31,999 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି ଏବେ 34,999 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି, ଯାହା କମ୍ପାନୀ ଲାଇନଅପ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଏହି V70 Elite ଏବଂ Y400 ମଡେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଦାମ୍ ବଢ଼ାଇଥିଲା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଏହି ଦୁଇଟି ଫୋନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ।

Memory Component ସମସ୍ୟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ:

ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ମୋବାଇଲ୍ ଦାମ୍ ବଢ଼ିବା ପଛରେ ଏକ ବୃହତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୈଷୟିକ କାରଣ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର୍ସ (Enterprise Data Centers) ଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ପ୍ରଚୁର ବଢ଼ିଯିବା ହେତୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ମେମୋରୀ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ୍‌ସ (RAM ଓ Storage Parts)ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ଟେଜ୍ ବା ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି । ନିକଟରେ ନଥିଙ୍ଗ୍ (Nothing) କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଲ ପେଇ (Carl Pei) ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍‌ର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯାହାର ଫୋନ୍ କିଣିବାର ଅଛି ସେ ତୁରନ୍ତ କିଣିନେବା ଉଚିତ୍ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଟ୍ରିପଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଥିବା ନୂଆ Mercedes-Benz S-Class,ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍‌!

ବଜାରକୁ ଆସିଲା Maruti Wagon R Flex Fuel, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଦାମ୍‌!

ଜୁଲାଇ 24ରେ ଆସୁଛି Honda ର ନୂଆ ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ ବାଇକ୍, ଇଥାନଲ୍‌ରେ ଚାଲିବ ଗାଡ଼ି ,ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ

ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା BYD Dolphin G DM-i ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାର୍, ମିଳିବ 1,000 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରେଞ୍ଜ୍

TAGGED:

VIVO V70 ELITE NEW PRICE
VIVO Y400 PRICE INCREASE
SMARTPHONE MEMORY SHORTAGE
ଭିଭୋ ମୋବାଇଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି
VIVO PRICE HIKE INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.