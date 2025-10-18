ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ରୋଲଆଉଟ୍‌ ହେବ OriginOS 6; କେଉଁ ଫୋନରେ ଆସିବ ଅପଡେଟ୍‌

ଭିଭୋ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଜର ନୂଆ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ OriginOS 6କୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା କେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ଆସିବ ଜାଣନ୍ତୁ...

OriginOS 6
ଭାରତରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ରୋଲଆଉଟ୍‌ ହେବ OriginOS 6 (Image Credit: Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 18, 2025 at 1:11 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Vivo ଏବଂ iQoo ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ୟୁଜର ନୂତନ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ OriginOS 6 ଲଞ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ମାସ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସୁଥିବାବେଳେ ଶେଷରେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । କାରଣ କମ୍ପାନୀ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ଏହି ନୂଆ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି । ଚୀନରେ ଏହି ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହ Vivo ଏବଂ iQoo ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରୁଥିବାବେଳେ ଭାରତରେ ସେମାନେ Funtouch ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ । ଏବେ କିନ୍ତୁ Vivo ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ OriginOS 6 ଲଞ୍ଚ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି ।

OriginOS 6 ଅପଡେଟ୍ Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ବାରା ଚୀନରେ ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ Vivo ଡେଭଲପର୍ ସମ୍ମିଳନୀ 2025ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ଭାରତୀୟ ରୋଲଆଉଟ୍ ନଭେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରେ Vivo X200 ସିରିଜ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ । Vivo କହିଛି ଯେ OriginOS 6 ଅପଡେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରୋଲଆଉଟ୍ କରାଯିବ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଡେଲ୍ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା 2026ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବ ।

କେଉଁ ଫୋନରେ ଆସିବ ନୂଆ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ?

ଭିଭୋ ନ୍ୟୁଜରୁମ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ Vivo X200 ସିରିଜ ସହିତ OriginOS 6 ଲଞ୍ଚ ହେବ । ଯେହେତୁ ଭିଭୋର ଆଗାମୀ ଫୋନ ସିରିଜ ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ନୂତନ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଏହା ପରେ ଭିଭୋର ଅନ୍ୟ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ-ରେଞ୍ଜ ଫୋନଗୁଡ଼ିକ ଡିସେମ୍ବର 2025ରୁ ଜୁନ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଲାଟେଷ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ OriginOS 6 ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଭୋ ଫୋନ କେବେ ଏହି ଲାଟେଷ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରେ ତାହାର ସମୟସୀମା ବିଷୟରେ ନିମ୍ନରେ ଜାଣନ୍ତୁ:

କେବେ ଅପଡେଟ୍‌ ଆସିବ ?ମଡେଲର ନାମ
ନଭେମ୍ବର 2025 (ପ୍ରଥମରୁ)Vivo X200 Series
Vivo X Fold 5
Vivo V60
ନଭେମ୍ବର 2025 (ମଧ୍ୟଭାଗ)Vivo X100 Series
Vivo X Fold 3 Pro
ଡିସେମ୍ବର 2025 (ମଧ୍ୟଭାଗ)Vivo V60e
Vivo V50
Vivo V50e
Vivo T4 Ultra
Vivo T4 Pro
Vivo T4R 5G
2026 ପ୍ରଥମରୁVivo X90 Series
Vivo V40 Series
Vivo V30 Series
Vivo T4 5G
Vivo T4x 5G
Vivo T3 Series
Vivo Y400 Series
Vivo Y300 5G
Vivo Y200 Series
Vivo Y100
Vivo Y100A
Vivo Y58 5G
Vivo Y39 5G

OriginOS 6: ପ୍ରମୁଖ ଫିଚର୍ସ

  • ଏଥିରେ Origin Smooth ଇଞ୍ଜିନ ଅଛି, ଯାହା OS ଇଣ୍ଟରଫେସ୍‌ର ସୁଗମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ Vivoର ଅଲଟ୍ରା-କୋର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଏବଂ ମେମୋରୀ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ।
  • ଭିଭୋ ଦାବି କରିଛି ଯେ ନୂତନ OS ଅପଡେଟ୍ ୟୁଜରଙ୍କୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 5000 ଫଟୋ ଧାରଣ କରିଥିବା ଏକ ଆଲବମ୍ ଖୋଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ । OriginOS ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ OriginOS 5 ତୁଳନାରେ 106 ପ୍ରତିଶତ ଦ୍ରୁତ ଡାଟା ଲୋଡିଂ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଚୀନରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ।
  • ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଏହି ଲାଟେଷ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ Funtouch OS 15ର ସ୍ଥାନ ନେବ ।
  • OriginOS 6 ଏକ ନୂତନ ଡୁଆଲ୍-ରେଣ୍ଡରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଚଲାଇଥାଏ । ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ତାଜା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଦେଖାଯିବ । ଆପ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ୱିଜେଟ୍ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆକୃତି ଏବଂ ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ।
  • ଏହା ବ୍ୟତୀତ, OSରେ ମର୍ଫିଂ ଆନିମେସନ୍, ୱାନ୍-ସଟ୍ ଆନିମେସନ୍, ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ସାଡୋ ସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ଡାଇନାମିକ୍ ଗ୍ଲୋ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଇଟିଂ ସାମିଲ ।
  • Vivo Sans ଫଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି, ଯାହା 40ରୁ ଅଧିକ ଭାଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ।
  • ଅପଡେଟ୍‌ରେ Origin Island ବି ସାମିଲ, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ।
  • ୟୁଜରମାନେ ଅରିଜିନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ପେୟାର୍ ହୋଇଥିବା ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ଦେଖିପାରିବେ। ଭିଭୋ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଅରିଜିନ୍ ଓଏସ୍ 6 ଅପଡେଟ୍ ୟୁଜରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆପଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆସିଲା ଦିୱାଲି ଥିମ୍‌ ଇଫେକ୍ଟ; ଏମିତି ଏଡିଟ୍‌ କରନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋରୀ ଓ ଭିଡିଓ

