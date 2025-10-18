ଭାରତରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ରୋଲଆଉଟ୍ ହେବ OriginOS 6; କେଉଁ ଫୋନରେ ଆସିବ ଅପଡେଟ୍
ଭିଭୋ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଜର ନୂଆ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ OriginOS 6କୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା କେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ଆସିବ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : October 18, 2025 at 1:11 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Vivo ଏବଂ iQoo ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ୟୁଜର ନୂତନ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ OriginOS 6 ଲଞ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ମାସ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସୁଥିବାବେଳେ ଶେଷରେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । କାରଣ କମ୍ପାନୀ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ଏହି ନୂଆ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି । ଚୀନରେ ଏହି ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହ Vivo ଏବଂ iQoo ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରୁଥିବାବେଳେ ଭାରତରେ ସେମାନେ Funtouch ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ । ଏବେ କିନ୍ତୁ Vivo ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ OriginOS 6 ଲଞ୍ଚ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି ।
OriginOS 6 ଅପଡେଟ୍ Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ବାରା ଚୀନରେ ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ Vivo ଡେଭଲପର୍ ସମ୍ମିଳନୀ 2025ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ଭାରତୀୟ ରୋଲଆଉଟ୍ ନଭେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରେ Vivo X200 ସିରିଜ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ । Vivo କହିଛି ଯେ OriginOS 6 ଅପଡେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରୋଲଆଉଟ୍ କରାଯିବ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଡେଲ୍ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା 2026ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବ ।
Movement that breathes. Transitions that flow.— vivo India (@Vivo_India) October 17, 2025
Experience a new level of smoothness with animations that feel alive, with OriginOS 6.#OriginOS6 #SmoothAtOrigin #vivoIndia pic.twitter.com/RENNM6K7qD
କେଉଁ ଫୋନରେ ଆସିବ ନୂଆ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ?
ଭିଭୋ ନ୍ୟୁଜରୁମ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ Vivo X200 ସିରିଜ ସହିତ OriginOS 6 ଲଞ୍ଚ ହେବ । ଯେହେତୁ ଭିଭୋର ଆଗାମୀ ଫୋନ ସିରିଜ ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ନୂତନ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଏହା ପରେ ଭିଭୋର ଅନ୍ୟ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ-ରେଞ୍ଜ ଫୋନଗୁଡ଼ିକ ଡିସେମ୍ବର 2025ରୁ ଜୁନ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଲାଟେଷ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ OriginOS 6 ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଭୋ ଫୋନ କେବେ ଏହି ଲାଟେଷ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରେ ତାହାର ସମୟସୀମା ବିଷୟରେ ନିମ୍ନରେ ଜାଣନ୍ତୁ:
|କେବେ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ?
|ମଡେଲର ନାମ
|ନଭେମ୍ବର 2025 (ପ୍ରଥମରୁ)
|Vivo X200 Series
|Vivo X Fold 5
|Vivo V60
|ନଭେମ୍ବର 2025 (ମଧ୍ୟଭାଗ)
|Vivo X100 Series
|Vivo X Fold 3 Pro
|ଡିସେମ୍ବର 2025 (ମଧ୍ୟଭାଗ)
|Vivo V60e
|Vivo V50
|Vivo V50e
|Vivo T4 Ultra
|Vivo T4 Pro
|Vivo T4R 5G
|2026 ପ୍ରଥମରୁ
|Vivo X90 Series
|Vivo V40 Series
|Vivo V30 Series
|Vivo T4 5G
|Vivo T4x 5G
|Vivo T3 Series
|Vivo Y400 Series
|Vivo Y300 5G
|Vivo Y200 Series
|Vivo Y100
|Vivo Y100A
|Vivo Y58 5G
|Vivo Y39 5G
OriginOS 6: ପ୍ରମୁଖ ଫିଚର୍ସ
- ଏଥିରେ Origin Smooth ଇଞ୍ଜିନ ଅଛି, ଯାହା OS ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ର ସୁଗମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ Vivoର ଅଲଟ୍ରା-କୋର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଏବଂ ମେମୋରୀ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ।
- ଭିଭୋ ଦାବି କରିଛି ଯେ ନୂତନ OS ଅପଡେଟ୍ ୟୁଜରଙ୍କୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 5000 ଫଟୋ ଧାରଣ କରିଥିବା ଏକ ଆଲବମ୍ ଖୋଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ । OriginOS ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ OriginOS 5 ତୁଳନାରେ 106 ପ୍ରତିଶତ ଦ୍ରୁତ ଡାଟା ଲୋଡିଂ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଚୀନରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ।
- ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଏହି ଲାଟେଷ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ Funtouch OS 15ର ସ୍ଥାନ ନେବ ।
- OriginOS 6 ଏକ ନୂତନ ଡୁଆଲ୍-ରେଣ୍ଡରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଚଲାଇଥାଏ । ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ତାଜା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଦେଖାଯିବ । ଆପ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ୱିଜେଟ୍ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆକୃତି ଏବଂ ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ।
- ଏହା ବ୍ୟତୀତ, OSରେ ମର୍ଫିଂ ଆନିମେସନ୍, ୱାନ୍-ସଟ୍ ଆନିମେସନ୍, ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ସାଡୋ ସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ଡାଇନାମିକ୍ ଗ୍ଲୋ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଇଟିଂ ସାମିଲ ।
- Vivo Sans ଫଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି, ଯାହା 40ରୁ ଅଧିକ ଭାଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ।
- ଅପଡେଟ୍ରେ Origin Island ବି ସାମିଲ, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ।
- ୟୁଜରମାନେ ଅରିଜିନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ପେୟାର୍ ହୋଇଥିବା ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ଦେଖିପାରିବେ। ଭିଭୋ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଅରିଜିନ୍ ଓଏସ୍ 6 ଅପଡେଟ୍ ୟୁଜରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆପଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ ।