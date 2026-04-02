ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ଦୁନିଆରେ VinFastର ବଡ଼ ଧମାକା, ଆସୁଛି ନୂଆ ସେଭେନ୍ ସିଟର୍ VF MPV 7
Published : April 2, 2026 at 4:45 PM IST
VINFAST, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ର୍ନିମାତା କମ୍ପାନୀ VinFast ଭାରତରେ କାୟା ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ MPV । ଏହାକୁ ଘରୋଇ କ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ VF MPV 7 ଏବଂ ଫ୍ଲିଟ୍ ଅପରେଟରଙ୍କ ପାଇଁ VF Limo Green ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି କାର୍ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ 21,000ର ଟୋକନ୍ ପରିମାଣରେ ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛି, ଏବଂ ଏହି କାର୍ ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଯଦି ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ MPVରେ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଡିଲରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁକ୍ କରି ପାରିବେ।
ପରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ SUV:
ଏହି ଆଗାମୀ MPV ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗତିଶୀଳତା କ୍ଷେତ୍ରରେ VinFastର ପ୍ରବେଶକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି । ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ, କମ୍ପାନୀ ଏକ ଡୁଆଲ୍-ପୋଜିସନିଂ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ନୂଆ ଲିମୋ ଗ୍ରୀନ୍ ସଂସ୍କରଣ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗତିଶୀଳତା ସେବା ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ VF MPV 7 ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ 7-ସିଟର୍ ଖୋଜୁଥିବା ଘରୋଇ କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତରେ VinFastର 'ଗ୍ରୀନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବିଲିଟି' (GSM) ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ରାଇଡ୍-ହେଲିଂ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ।
VF MPV 7ର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଆକାର:
VinFast SUV ଲାଇନଅପ୍ର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଅଟେ । ଏହି MPV ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ବକ୍ସି ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୟାବିନକୁ ଅଧିକ ସ୍ପେସ ମିଳିବ । କମ୍ପାନୀ କାର୍ରେ ଏକ V ଆକାରର ଏଲିଡି(LED) ଲାଇଟିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ସହ ଏକ କ୍ଲିନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫେସିଆ ଏବଂ ସ୍ଲିପ୍ଟ୍ ହେଡ୍ଲ୍ୟାମ୍ପ ସେଟ୍ଅପ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି । କାର୍ ଆକାର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା MPVର ଲମ୍ବ 4,740mm ରଖାଯାଇଛି ଓ ଏହାର ହ୍ୱିଲ୍ବେସ୍ 2,840mm ଅଟେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ରେ ତିନି ଲାଇନ୍ରେ ଏକ ବହୁତ ବିଶାଳ କ୍ୟାବିନ ମିଳିପାରିବ ।
VF MPV 7ର ଇଣ୍ଟରିୟର ଏବଂ ଫିଚର୍ସ:
କାର୍ର ଇଣ୍ଟେରିୟର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ VF MPV 7ରେ ଏକ ମିନିମ୍ଲିଷ୍ଟ ଲେ-ଆଉଟ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଉପରେ ଖାସ୍ ଜୋର୍ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:
- 10.1 ଇଞ୍ଚର ଟଚ୍ସ୍କିନ୍ ଇନଫୋଟେନ୍ମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ
- ୱେୟାରଲେସ୍ Android Auto ଏବଂ Apple CarPlay
- ଅଟୋମେଟିକ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ
- କନେକ୍ଟେଡ୍ କାର୍ ଟେକ୍ ଏବଂ ଆପ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍
- ଏକାଧିକ USB ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ
- ଲେବଲ-2 ADAS ଏବଂ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ
ଏହି MPV 2+3+2 ସେଟିଙ୍ଗ ଲେ ଆଉଟ୍ ସହିତ ଆସିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଡ ପରିବାର ସେମାନେ ଆରମରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ।
VF MPV 7ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ରେଞ୍ଜ:
ନିୟୁ VF MPV 7ରେ 60.13 kwhର ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆଗରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ଲଗାଯାଇଛି । ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ପାଖାପାଖି 201 bhp ପାୱାର ଏବଂ 280Nmର ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହାର NEDC ସାଇକେଲ୍ ରେଞ୍ଜ 450km ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି । ଏହାଛଡ଼ା ଏହି MPV 11KW AC ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ କରିବା ସହିତ 80 KW DC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ କରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା 10ରୁ 70 ପ୍ରତିଶତ ପଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜିଂ ହେବା ଲାଗି ମାତ୍ର 30 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ଲାଗେ ।
କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିଏତନାମୀୟ ମଡେଲ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ । VinFast MPV 7 ରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ 15 ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥାନୀୟକରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିବ, ଯାହା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
VF MPV 7ର ମୂଲ୍ୟ:
କମ୍ପୀନୀ ତରଫରୁ ଏପଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନଥିଲେ ବି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ VF MPV 7ର ଏକ୍ସ ସୋ ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 19 ଲକ୍ଷରୁ 24 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଏହା Kia Carens Clavis EV ଏବଂ eMAX 7 ଭଳି ଆସୁଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ MPV କାର୍ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରେ ।