ETV Bharat / technology

ଭାରତ ବଜାରରେ ଭିନ୍‌ଫାଷ୍ଟ VF6 ଓ VF7 ମଡ଼େଲ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ ଓ ଫିଚର୍ସ

ଭିନ୍‌ଫାଷ୍ଟ VF6 ଓ VF7 ମଡ଼େଲ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିତରଣ କୋଚି ଏବଂ ଜୟପୁର ଭଳି ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

In picture - VinFast VF6 and VF7 models
In picture - VinFast VF6 and VF7 models (VinFast)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 27, 2025 at 5:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Vinfast Vf6 & Vf7 Features, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭିଏତନାମ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଭିନ୍‌ଫାଷ୍ଟ(VinFast) ନିଜର VF6 ଓ VF7 ମଡ଼େଲର ବିଦ୍ୟୁତ କାର ଭାରତରେ ଡ଼େଲିଭରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମେ କୋଚି, ଜୟପୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟସ୍ଥାନର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି । ଉଭୟ ମଡ଼େଲ ଭିନଫାଷ୍ଟର ତାମିଲନାଡୁସ୍ଥିତ ଥୋଟୁକୁଡ଼ି ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା(manufacturing plant)ରେ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଉଛି । ଏଠାରୁ ଏସିଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗାଡ଼ିର ଡ଼େଲିଭରି କରାଯିବା ନେଇ ଯୋଜନା ରହିଛି ।

ଭିନ୍‌ଫାଷ୍ଟ(VinFast)ର VF ମଡ଼େଲ ଫିଚର୍ସ:

ଭିନ୍‌ଫାଷ୍ଟ VF6 ମଡ଼େଲର EVରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କାର୍ ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର ଗୁଡ଼ିକ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିଯାଏ । ଏହାର ଦାମ୍ 16.49 ଲକ୍ଷ(ex-showroom)ରୁ 18.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା(ex-showroom) ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ତିନିଟି ରଙ୍ଗରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ: ଆର୍ଥ(Earth), ୱିଣ୍ଡ(Wind), ୱିଣ୍ଡ ଇନଫିନିଟି(Wind Infinity)

କାର୍‌ର ସାମ୍ନା ଭାଗରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ରହିଛି । ଏଥିରୁ 201 bhp ପାୱାର ଆଉଟ୍‌ପୁଟ୍‌ ସହିତ 310 Nm ଟର୍କ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ARAI- ସର୍ଟିଫିକେଟ୍‌ରେ ଏହାର କ୍ଷମତା 468 km ରହିଛି । ମାତ୍ର 25 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଗାଡ଼ିକୁ 10%ରୁ 70% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ କରିଥାଏ । 8.9 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହା 0-100 ପ୍ରତିଘଣ୍ଟାର ବେଗ ହାସଲ କରିପାରେ ।

  1. ବ୍ୟାଟେରୀ: 59.6kWh
  2. ଡ଼ିସ୍‌ପ୍ଲେ: 12.9 ଇଞ୍ଚ ଟଚ୍‌ସ୍କ୍ରିନ ଡ଼ିସ୍‌ପ୍ଲେ
  3. ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟର୍
  4. ଏୟାର ବ୍ୟାଗ: 7ଟି
  5. 360 ଡ଼ିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା
  6. ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିଅରାନ୍ସ: 190 mm, 2730 mm ହ୍ୱିଲବେସ୍
  7. ୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ୟାକେଜ: 7ବର୍ଷ କିମ୍ବା 2 ଲକ୍ଷ କିମି

ଭିନ୍‌ଫାଷ୍ଟ VF7 ମଡ଼େଲ:

ଭିନ୍‌ଫାଷ୍ଟ VF7 ମଡ଼େଲ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ଇଭି ଅଟେ । ଏଥିରେ VF6 ମଡ଼େଲ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପାୱାର, ରେଞ୍ଜ ଓ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥାଏ । ଏହାର ଦର 20.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ex-showroom)ରୁ 25.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା(ex-showroom) ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ଏହି ମଡ଼େଲରେ 5ଟି ରଙ୍ଗର ଭେରିଆଣ୍ଟ ରହିଛି ।

  • ଆର୍ଥ(Earth)
  • ୱିଣ୍ଡ(Wind)
  • ୱିଣ୍ଡ ଇନଫିନିଟି(Wind Infinity)
  • ସ୍କାଏ (Sky)
  • ସ୍କାଏ ଇନଫିନିଟି(Sky Infinity)

ଭିନ୍‌ଫାଷ୍ଟ VF7 ମଡ଼େଲ ଫିଟର୍ସ:

  1. ଡ଼ିସ୍‌ପ୍ଲେ: 12.9 ଇଞ୍ଚ ଟଚ୍‌ସ୍କ୍ରିନ ଡ଼ିସ୍‌ପ୍ଲେ
  2. ଡୁଆଲ ଜୋନ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ
  3. ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ
  4. ଏୟାରବ୍ୟାଗ: 7ଟି
  5. ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍: 2ଟି (59.6kWh ଓ 70.8kWh)
  6. ପାୱାର ଆଉଟ୍‌ପୁଟ୍: 174.33 bhp
  7. ଟର୍କ: 250 Nm
  8. ୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ୟାକେଜ: 10 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 2 ଲକ୍ଷ କିମି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2025 Skoda Octavia RS; ବୁକିଂର 20 ମିନିଟ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ସୋଲ୍ଡଆଉଟ୍‌

ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ରହିଛି ଭିନ୍‌ଫାଷ୍ଟର ସୋରୁମ୍ ଓ ଡ଼ିଲରସିପ୍

ରାଜ୍ୟସହର
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶବିଜୟୱାଡା
ବିଶାଖାପାଟଣା
ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ଚଣ୍ଡିଗଡ଼
ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରଦିଲ୍ଲୀ
ଗୁରୁଗ୍ରାମ
ନୋଏଡ଼ା
ଗୋଆଗୋଆ
ଗୁଜୁରାଟଅହମ୍ମଦାବାଦ
ସୁରଟ
ଭାପି
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶଶିମଲା
କର୍ଣ୍ଣାଟକବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
କେରଳକୋଚି (ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ)
କାଲିକଟ୍
ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରମୁମ୍ବାଇ
ନାଗପୁର
ପୁନେ
ଓଡ଼ିଶାଭୁବନେଶ୍ବର
ରାଜସ୍ଥାନଜୟପୁର
ତାମିଲନାଡୁ ଚେନ୍ନାଇ
କୋଏମ୍ବାଟୁର
ତେଲେଙ୍ଗାନାହାଇଦ୍ରାବାଦ
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶଆଗ୍ରା
ଝାନ୍ସି
ଲକ୍ଷ୍ନୌ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୋଲକାତା

TAGGED:

VINFAST VF6 FEATURES
VINFAST
VINFAST VF6 INDIA DELIVERY
VINFAST VF7 FEATURES
VINFAST VF6 VF7 PRICE IN INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.