ଭାରତ ବଜାରରେ ଭିନ୍ଫାଷ୍ଟ VF6 ଓ VF7 ମଡ଼େଲ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ ଓ ଫିଚର୍ସ
ଭିନ୍ଫାଷ୍ଟ VF6 ଓ VF7 ମଡ଼େଲ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିତରଣ କୋଚି ଏବଂ ଜୟପୁର ଭଳି ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
Published : October 27, 2025 at 5:12 PM IST
Vinfast Vf6 & Vf7 Features, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭିଏତନାମ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଭିନ୍ଫାଷ୍ଟ(VinFast) ନିଜର VF6 ଓ VF7 ମଡ଼େଲର ବିଦ୍ୟୁତ କାର ଭାରତରେ ଡ଼େଲିଭରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମେ କୋଚି, ଜୟପୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟସ୍ଥାନର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି । ଉଭୟ ମଡ଼େଲ ଭିନଫାଷ୍ଟର ତାମିଲନାଡୁସ୍ଥିତ ଥୋଟୁକୁଡ଼ି ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା(manufacturing plant)ରେ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଉଛି । ଏଠାରୁ ଏସିଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗାଡ଼ିର ଡ଼େଲିଭରି କରାଯିବା ନେଇ ଯୋଜନା ରହିଛି ।
ଭିନ୍ଫାଷ୍ଟ(VinFast)ର VF ମଡ଼େଲ ଫିଚର୍ସ:
ଭିନ୍ଫାଷ୍ଟ VF6 ମଡ଼େଲର EVରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କାର୍ ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର ଗୁଡ଼ିକ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିଯାଏ । ଏହାର ଦାମ୍ 16.49 ଲକ୍ଷ(ex-showroom)ରୁ 18.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା(ex-showroom) ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ତିନିଟି ରଙ୍ଗରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ: ଆର୍ଥ(Earth), ୱିଣ୍ଡ(Wind), ୱିଣ୍ଡ ଇନଫିନିଟି(Wind Infinity)
କାର୍ର ସାମ୍ନା ଭାଗରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ରହିଛି । ଏଥିରୁ 201 bhp ପାୱାର ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ସହିତ 310 Nm ଟର୍କ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ARAI- ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଏହାର କ୍ଷମତା 468 km ରହିଛି । ମାତ୍ର 25 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଗାଡ଼ିକୁ 10%ରୁ 70% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ କରିଥାଏ । 8.9 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହା 0-100 ପ୍ରତିଘଣ୍ଟାର ବେଗ ହାସଲ କରିପାରେ ।
- ବ୍ୟାଟେରୀ: 59.6kWh
- ଡ଼ିସ୍ପ୍ଲେ: 12.9 ଇଞ୍ଚ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ ଡ଼ିସ୍ପ୍ଲେ
- ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟର୍
- ଏୟାର ବ୍ୟାଗ: 7ଟି
- 360 ଡ଼ିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା
- ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିଅରାନ୍ସ: 190 mm, 2730 mm ହ୍ୱିଲବେସ୍
- ୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ୟାକେଜ: 7ବର୍ଷ କିମ୍ବା 2 ଲକ୍ଷ କିମି
ଭିନ୍ଫାଷ୍ଟ VF7 ମଡ଼େଲ:
ଭିନ୍ଫାଷ୍ଟ VF7 ମଡ଼େଲ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ଇଭି ଅଟେ । ଏଥିରେ VF6 ମଡ଼େଲ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପାୱାର, ରେଞ୍ଜ ଓ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥାଏ । ଏହାର ଦର 20.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ex-showroom)ରୁ 25.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା(ex-showroom) ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ଏହି ମଡ଼େଲରେ 5ଟି ରଙ୍ଗର ଭେରିଆଣ୍ଟ ରହିଛି ।
- ଆର୍ଥ(Earth)
- ୱିଣ୍ଡ(Wind)
- ୱିଣ୍ଡ ଇନଫିନିଟି(Wind Infinity)
- ସ୍କାଏ (Sky)
- ସ୍କାଏ ଇନଫିନିଟି(Sky Infinity)
ଭିନ୍ଫାଷ୍ଟ VF7 ମଡ଼େଲ ଫିଟର୍ସ:
- ଡ଼ିସ୍ପ୍ଲେ: 12.9 ଇଞ୍ଚ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ ଡ଼ିସ୍ପ୍ଲେ
- ଡୁଆଲ ଜୋନ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ
- ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ
- ଏୟାରବ୍ୟାଗ: 7ଟି
- ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍: 2ଟି (59.6kWh ଓ 70.8kWh)
- ପାୱାର ଆଉଟ୍ପୁଟ୍: 174.33 bhp
- ଟର୍କ: 250 Nm
- ୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ୟାକେଜ: 10 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 2 ଲକ୍ଷ କିମି
ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ରହିଛି ଭିନ୍ଫାଷ୍ଟର ସୋରୁମ୍ ଓ ଡ଼ିଲରସିପ୍
|ରାଜ୍ୟ
|ସହର
|ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ
|ବିଜୟୱାଡା
|ବିଶାଖାପାଟଣା
|ଚଣ୍ଡିଗଡ଼
|ଚଣ୍ଡିଗଡ଼
|ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର
|ଦିଲ୍ଲୀ
|ଗୁରୁଗ୍ରାମ
|ନୋଏଡ଼ା
|ଗୋଆ
|ଗୋଆ
|ଗୁଜୁରାଟ
|ଅହମ୍ମଦାବାଦ
|ସୁରଟ
|ଭାପି
|ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ
|ଶିମଲା
|କର୍ଣ୍ଣାଟକ
|ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
|କେରଳ
|କୋଚି (ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ)
|କାଲିକଟ୍
|ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍
|ମହାରାଷ୍ଟ୍ର
|ମୁମ୍ବାଇ
|ନାଗପୁର
|ପୁନେ
|ଓଡ଼ିଶା
|ଭୁବନେଶ୍ବର
|ରାଜସ୍ଥାନ
|ଜୟପୁର
|ତାମିଲନାଡୁ
|ଚେନ୍ନାଇ
|କୋଏମ୍ବାଟୁର
|ତେଲେଙ୍ଗାନା
|ହାଇଦ୍ରାବାଦ
|ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ
|ଆଗ୍ରା
|ଝାନ୍ସି
|ଲକ୍ଷ୍ନୌ
|ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ
|କୋଲକାତା