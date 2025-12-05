ETV Bharat / technology

ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ 4200 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କଲା VinFast India

ଭିନଫାଷ୍ଟର ଭାରତୀୟ ଶାଖା VinFast Indiaର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବଢାଇବା ଲାଗି କମ୍ପାନୀ ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ 500 ମିଲିୟନ ଡଲାର ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ 4200 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କଲା VinFast India
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 5, 2025 at 5:26 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭିଏତନାମ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର ନିର୍ମାତା ଭିନଫାଷ୍ଟର ଭାରତୀୟ ଶାଖା ଭିନଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ତାମିଲନାଡୁର ଥୁଥୁକୁଡି କାରଖାନାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU) ସ୍ବାକ୍ଷର କରିଛି । ଏହି ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମା SIPCOT ଶିଳ୍ପ ପାର୍କରେ ପ୍ରାୟ 200 ହେକ୍ଟର (ପ୍ରାୟ 500 ଏକର) ଅତିରିକ୍ତ ଜମି ଯୋଗାଇବ, ଯାହା ଭିଏତନାମ EV ନିର୍ମାତାକୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର ବ୍ୟତୀତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବସ୍, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସ୍କୁଟର ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ।

ଭାରତରେ ଭିନଫାଷ୍ଟର ଏହା 2 ବିଲିୟନ ଡଲାର ନିବେଶର ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ପାନୀ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବସ୍ ଏବଂ ଇ-ସ୍କୁଟର ପାଇଁ ନୂତନ କର୍ମଶାଳା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 500 ମିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ 4225 କୋଟି) ନିବେଶ କରିବ । ତାମିଲନାଡୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଉତ୍ପାଦନ, ଆସେମ୍ବଲି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ଏହାସହିତ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ EV ବଜାର ପାଇଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସ୍ଥାନୀୟକରଣ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଏମଓୟୁ ଅନୁଯାୟୀ, ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଭିନଫାଷ୍ଟକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମତି ପାଇବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନେଜ୍ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ $500 ନିୟୁତ ନିବେଶକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଦ୍ୟମାନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।

Vingroup Asiaର ସିଇଓ ଏବଂ ଭିନଫାଷ୍ଟ ଏସିଆର ସିଇଓ ଫାମ୍ ସାନ୍ହ ଚାଉ କହିଛନ୍ତି, "ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଆମକୁ ଭାରତରେ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଲାଇନଅପ୍ (ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ କାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଏବଂ ଇ-ସ୍କୁଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ । ଯାହାଦ୍ବାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିସର ପୂରଣ ହେବ । ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସ୍ଥାନୀୟକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବ ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭିନଫାଷ୍ଟ ବିଶ୍ବାସ କରେ ଯେ ତାମିଲନାଡୁ କମ୍ପାନୀର ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ବିସ୍ତାର ଯାତ୍ରାର ଏକ ରଣନୈତିକ ହବ୍‌ ଭାବେ କାମ କରିବ ଓ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତର ଗ୍ରୀନ ମୋବିଲିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ । ସେପଟେ ତାମିଲନାଡୁର ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟିଆରବି ରାଜା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଭିନଫାଷ୍ଟର ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିବେଶକୁ ସ୍ବାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ ବସ୍‌ ଓ ଇ-ସ୍କୁଟରର ଉତ୍ପାଦନର ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଭାରତ ଉଭୟ ପାଇଁ ସବୁଜ ପରିବହନ ରଣନୀତିକୁ ଆହୁରି ଦ୍ବିଗୁଣ କରିବ ।"

ତାମିଲନାଡୁରେ VinFastର ପ୍ଲାଣ୍ଟ

ଭିନଫାଷ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନର ଥୁଥୁକୁଡି ପ୍ଲାଣ୍ଟ 400 ଏକର (160 ହେକ୍ଟର) ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ଏହାର ବାର୍ଷିକ କ୍ଷମତା 50,000 ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନର ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନ ଅଛି, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 150,000 ୟୁନିଟ୍‌କୁ ବିସ୍ତାର କରାଯାଉଛି । ଏହି ସୁବିଧା ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀର EV ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନ, ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ବିକ୍ରୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଆଦି ସାମିଲ ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

