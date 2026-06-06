Ola ଓ Uber କୁ ଟକ୍କର ଦେବ Vietnamese କମ୍ପାନୀ: ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Green SM ଫୁଲ୍ଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା
ଏହି ନୂଆ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ-NCR ଅଞ୍ଚଳରେ 1,000ଟି ଇଭି ଗାଡ଼ି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ 10,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ।
Published : June 6, 2026 at 5:30 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ରାଇଡ୍-ହେଲିଙ୍ଗ ବା ଟ୍ୟାକ୍ସି ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଭିଏତ୍ନାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ 'Vinfast'ର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଗତିଶୀଳ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା Green SM ଭାରତରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକ୍ଚ୍ରିକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା Green SM Limo ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଭିଏତ୍ନାମ, ଲାଓସ୍, ଇଣ୍ତୋନେସିଆ ଏବଂ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ପରେ ଭାରତ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀର ପଞ୍ଚମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର । ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦ୍ବସ ଅବସରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନଜିନ୍ଦର ସିଂ ସିରସା ଏବଂ ହରିୟାଣାର ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଓ ନରବୀର ସିଂଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସେବାକୁ ଫ୍ଲାଗ ଅଫ୍ କରାଯାଇଛି ।
ଗାଡିରେ ରହିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସେବା:
On this #WorldEnvironmentDay, flagged off Vietnam’s Green SM EV taxi service in Delhi-NCR.— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) June 5, 2026
Starting with 1,000 EVs today, the company plans to expand its fleet to 10,000 electric vehicles across Delhi-NCR within the next year. Under the leadership of Hon'ble CM Smt. Rekha Gupta… pic.twitter.com/q0cScSjt2B
ଏହି ନୂଆ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ-NCR ଅଞ୍ଚଳରେ 1,000 ଟି ଇଭି (EV) ଗାଡ଼ି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ 10,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ । ଏହି ସେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିର୍ମିତ VinFast Limo Green 7-seater ଫୁଲ୍ଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ SUV ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ଅଟେ । ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ରାଇଡିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ପିଇବା ପାଣି, ଓଦା ଟିସୁ (Wet Tissues) ଏବଂ ଜରୁରୀ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ 'Secure-to-Safe' ସିଷ୍ଟମ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭିତର ଓ ବାହାର କ୍ୟାମେରା, AI ମନିଟରିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଲର୍ଟ ବଟନ୍ ରହିଛି ।
ଆପ୍ ବୁକିଂ ଉପରେ 50% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ 40,000 ଟଙ୍କାର ଦରମା:
ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ Google Play Store ଏବଂ App Storeରୁ 'Green SM' ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି କିମ୍ବା ହଟ୍ଲାଇନ ନମ୍ବର 92-2885-3333 ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ସହଜରେ କ୍ୟାବ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ । ଲଞ୍ଚିଂ ଅଫର୍ ଅଧୀନରେ ଜୁନ୍ 5ରୁ ଜୁନ୍ 11, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ ବୁକିଂ ଉପରେ 50%ର ରିହାତି (ସର୍ବାଧିକ 250 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି କମ୍ପାନୀ ଓଲା-ଉବର ଭଳି ଏକ ଏଗ୍ରିଗେଟର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ନିଜର ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିବା 'Green Drivers' ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ସହ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ 2 ମାସ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ 40,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥିର ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କମିଶନ ମଡେଲ୍କୁ ବଦଳିବ ।
आज 'विश्व पर्यावरण दिवस' के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha जी के नेतृत्व में, परिवहन मंत्री श्री @drpankajbjp जी और भारत में वियतनाम के पूर्व राजदूत व VinGroup के CEO श्री फैम सैन चाऊ जी के साथ वियतनाम की 'विनफास्ट' कंपनी की Green SM ईवी-बेस्ड टैक्सी सर्विस को… pic.twitter.com/syCQuE6y14— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) June 5, 2026
ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ Green SMର ଏହି ପ୍ରବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ 102.12 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ଥିବା ବେଳେ ଏକ ଛୋଟ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଗାଡ଼ିର ରନିଂ କଷ୍ଟ କିଲୋମିଟର ପିଛା 7 ଟଙ୍କାରୁ 8 ଟଙ୍କା ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଭାବେ ଏକ ଇଭି (EV) ଗାଡ଼ିକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ କିଲୋମିଟର ପିଛା ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାରୁ 1.5ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ । ଗତ ମେ 2026 ରେ ଇନ୍ଧନ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଗିଗ୍ ୱର୍କର୍ସ ୟୁନିଅନ (GIPSWU) ପକ୍ଷରୁ 5 ଘଣ୍ଟାର ହରତାଳ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଏନର୍ଜି ଇଫିସିଏଣ୍ଟ୍ ଇଭି ଗାଡ଼ି ଥିବାରୁ Green SM ଉପରେ ଏହି ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଓଲା-ଉବର ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ସାଜିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
- ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଠାରୁ 20 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା! ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖୋଲିଲା ଦେଶର ପ୍ରଥମ E85 ଏଥାନଲ୍ ବଙ୍କ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ବିଶେଷତା ଓ ଲିଟର ପିଛା ଦାମ୍
- ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି New-Generation Hyundai i20, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରୋମାଞ୍ଚକର ଟିଜର୍ ଲୁକ୍
- ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ କାର୍ ଉନ୍ମୋଚନ କଲା Maruti Suzuki, ଲଞ୍ଚ ହେଲା E85 ଇନ୍ଧନ ଚାଳିତ Wagon R, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଓ ବିଶେଷତା
- ଜୁନ 17ରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ପ୍ରମିୟମ୍ କାର୍ 2026 Mini Countryman C, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଦାମ୍