ETV Bharat / technology

Vespa ଲଞ୍ଚ୍ କଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର; ‘Find My Scooter’ ଫିଚରରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ଲୋକେସନ୍

ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଜାରକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା Vespa Sprint S, Primavera ଓ Primavera Tech ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରର ଡିଜାଇନ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ରେଞ୍ଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।

VESPA SCOOTER VESPA NEW ELECTRIC SCOOTER ଭେସ୍ପା ନ୍ୟୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍‌ ସ୍କୁଟି VESPA PRIMAVERA TECH VESPA PRIMAVERA TECH FEATURES
କମ୍ପାନୀ ଭେସ୍ପା ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏସ୍ (Vespa Sprint S), ଭେସ୍ପା ପ୍ରିମାଭେରା (Vespa Primavera) ଏବଂ ଭେସ୍ପା ପ୍ରିମାଭେରା ଟେକ୍ (Vespa Primavera Tech) ଭଳି 3ଟି ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । (ଫଟୋ: Vespa)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 12, 2026 at 5:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଭେସ୍ପା (Vespa) ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ନିଜର 3ଟି ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି । ଏହି ସିରିଜରେ କମ୍ପାନୀ ଭେସ୍ପା ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏସ୍ (Vespa Sprint S), ଭେସ୍ପା ପ୍ରିମାଭେରା (Vespa Primavera) ଏବଂ ଭେସ୍ପା ପ୍ରିମାଭେରା ଟେକ୍ (Vespa Primavera Tech) ଭଳି 3ଟି ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଭେସ୍ପା ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ଡିଜାଇନ୍, ମୋନୋକକ୍ ଚେସିସ୍ ଏବଂ ନାମକରଣ ଶୈଳୀକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖି ଏହି ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ତେବେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଭେସ୍ପା ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏସ୍ ଏବଂ ଭେସ୍ପା ପ୍ରିମାଭେରାରେ ସମାନ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।

କ୍ଲାସିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସହ ଦମଦାର ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍:

ଏହି 3ଟି ଯାକ ସ୍କୁଟରରେ ଭେସ୍ପାର ନିଜସ୍ୱ କ୍ଲାସିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ରଖାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ ବା ICE ସ୍କୁଟର ଏବଂ ଏହି ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଏଥିରେ ସାଇଲେନ୍ସର ନାହିଁ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ଏକ୍ସହଷ୍ଟ ପାଇପ୍ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ସମସ୍ତ ସ୍କୁଟରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଲଇଡି (LED) ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମିଳିବ । ଏଥିରେ 12/11 ହ୍ୱିଲ୍ ସେଟଅପ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଗ ଚକରେ 110-ସେକ୍ସନ୍ ଟାୟାର ଏବଂ ପଛ ଚକରେ 120-ସେକ୍ସନ୍ ଟାୟାର ଲଗାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ଓ ବ୍ରେକିଂ ପାଇଁ 3ଟି ଯାକ ସ୍କୁଟରର ଆଗରେ 200 mm ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଏବଂ ପଛରେ 140 mm ଡ୍ରମ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଟପ୍ ମଡେଲ୍ 'ପ୍ରିମାଭେରା ଟେକ୍'ରେ ସିଙ୍ଗଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବିଏସ୍ (ABS) ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ନାସାର ପ୍ଲାନେଟାରୀ ଡିଫେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରହାଣୁର ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲା ESA ର ହେରା ପ୍ରୋବ୍

ବ୍ୟାଟେରୀ, ମୋଟର ପାୱାର ଓ ରେଞ୍ଜ୍:

ଭେସ୍ପା ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏସ୍ ଏବଂ ଭେସ୍ପା ପ୍ରିମାଭେରାରେ ସମାନ 3.1kW କ୍ଷମତାର ମୋଟର ଏବଂ 2.3kWh କ୍ଷମତାର ରିମୁଭେବଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର 2.7 kW ପାୱାର ଏବଂ 200 Nm ପିକ୍ ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ । ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍କୁଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ 45 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଚାଲିପାରିବ ଏବଂ WMTC ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ 68 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ୍ ଦେବ । 500 W ଚାର୍ଜର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀକୁ 0ରୁ 80 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି । ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାଇବା ପରେ ଏହି ସ୍କୁଟରଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ 111 କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ।

VESPA SCOOTER VESPA NEW ELECTRIC SCOOTER ଭେସ୍ପା ନ୍ୟୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍‌ ସ୍କୁଟି VESPA PRIMAVERA TECH VESPA PRIMAVERA TECH FEATURES
ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଯୋଗୁଁ ଭେସ୍ପା ପ୍ରିମାଭେରା ଟେକ୍ WMTC ପ୍ରମାଣିତ 80 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । (ଫଟୋ: Vespa)

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ସିରିଜର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ମଡେଲ୍ 'ଭେସ୍ପା ପ୍ରିମାଭେରା ଟେକ୍'ରେ 4.2kWର ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋଟର ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ 3.6kW ର ନିରନ୍ତର ପାୱାର ଦେଉଥିବା ମୋଟର ରହିଛି । ଏହି ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଯୋଗୁଁ ଭେସ୍ପା ପ୍ରିମାଭେରା ଟେକ୍ WMTC ପ୍ରମାଣିତ 80 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ChatGPTରେ ଆସିଲା Businesses ଫିଚର୍‌, ସେପଟେ Claude ଲଞ୍ଚ୍‌ କଲା Whiteboards ଓ Sheets ଟୁଲ୍‌ସ

ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ସ ଓ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି:

ରାଇଡରଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ସ୍କୁଟରରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସହ 4.3-ଇଞ୍ଚର TFT ଡିସପ୍ଲେ, ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଇ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନାଭିଗେସନ୍ ଏବଂ କିଲେସ୍ ଇଗ୍ନିସନ୍ ଭଳି ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଏ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନାଭିଗେସନ୍ ସୁବିଧା ପ୍ରଥମ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ । ଏହାପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏହାକୁ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍‌ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

କିଲେସ୍ ଇଗ୍ନିସନ୍ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଯେଉଁଥିରେ ଚାବି ହୋଲରେ ପୂରାଇ ମୋଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କିମ୍ବା ଅଫ୍ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଟରଟି କେଉଁଠି ଠିଆ ହୋଇଛି ତାହା ସହଜରେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 'ଫାଇଣ୍ଡ ମାଇ ସ୍କୁଟର' ନାମକ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର ଦିଆଯାଇଛି । ରାଇଡିଂ ଅନୁଭବକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଇକୋ (Eco) ଏବଂ ପାୱାର (Power) ଭଳି 2ଟି ରାଇଡ୍ ମୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି । ପ୍ରିମାଭେରା ଟେକ୍ ମଡେଲର ଓଜନ 130 କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ।

AI ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ OpenAI ଆଣିଲା ନୂଆ କିଲ୍ ସୁଇଚ୍, 35 ସେକେଣ୍ଡରେ ବନ୍ଦ ହେବ କାମ

ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ୍ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା:

କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଏହି ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ସିରିଜ୍ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହା ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ଏବଂ କେବେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବ, ସେନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ । ଯଦି ଏହାକୁ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯାଏ, ତେବେ ଭେସ୍ପାର ଏହି ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ Bajaj Chetak ସିରିଜର ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଟକ୍କର ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ପ୍ରାୟ ସମାନ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହିରୋ, ଟିଭିଏସ୍, ହୋଣ୍ଡା ଏବଂ ସୁଜୁକି ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବାହନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ସମେତ Ather ଏବଂ River ଭଳି ଅଗ୍ରଣୀ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରଗୁଡ଼ିକ ସହ ମଧ୍ୟ ଏହାର କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ ।

AlphaProof Code: ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଓ ସିଗନାଲ୍ ଚାଟ୍ କେହି ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ! ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ଗୁଗଲ୍ AI

TAGGED:

VESPA SCOOTER
VESPA NEW ELECTRIC SCOOTER
ଭେସ୍ପା ନ୍ୟୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍‌ ସ୍କୁଟି
VESPA PRIMAVERA TECH
VESPA PRIMAVERA TECH FEATURES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.