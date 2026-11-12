Vespa ଲଞ୍ଚ୍ କଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର; ‘Find My Scooter’ ଫିଚରରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ଲୋକେସନ୍
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଜାରକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା Vespa Sprint S, Primavera ଓ Primavera Tech ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରର ଡିଜାଇନ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ରେଞ୍ଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
Published : November 12, 2026 at 5:34 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଭେସ୍ପା (Vespa) ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ନିଜର 3ଟି ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି । ଏହି ସିରିଜରେ କମ୍ପାନୀ ଭେସ୍ପା ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏସ୍ (Vespa Sprint S), ଭେସ୍ପା ପ୍ରିମାଭେରା (Vespa Primavera) ଏବଂ ଭେସ୍ପା ପ୍ରିମାଭେରା ଟେକ୍ (Vespa Primavera Tech) ଭଳି 3ଟି ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଭେସ୍ପା ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ଡିଜାଇନ୍, ମୋନୋକକ୍ ଚେସିସ୍ ଏବଂ ନାମକରଣ ଶୈଳୀକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖି ଏହି ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ତେବେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଭେସ୍ପା ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏସ୍ ଏବଂ ଭେସ୍ପା ପ୍ରିମାଭେରାରେ ସମାନ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
କ୍ଲାସିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସହ ଦମଦାର ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍:
ଏହି 3ଟି ଯାକ ସ୍କୁଟରରେ ଭେସ୍ପାର ନିଜସ୍ୱ କ୍ଲାସିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ରଖାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ ବା ICE ସ୍କୁଟର ଏବଂ ଏହି ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଏଥିରେ ସାଇଲେନ୍ସର ନାହିଁ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ଏକ୍ସହଷ୍ଟ ପାଇପ୍ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ସମସ୍ତ ସ୍କୁଟରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଲଇଡି (LED) ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମିଳିବ । ଏଥିରେ 12/11 ହ୍ୱିଲ୍ ସେଟଅପ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଗ ଚକରେ 110-ସେକ୍ସନ୍ ଟାୟାର ଏବଂ ପଛ ଚକରେ 120-ସେକ୍ସନ୍ ଟାୟାର ଲଗାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ଓ ବ୍ରେକିଂ ପାଇଁ 3ଟି ଯାକ ସ୍କୁଟରର ଆଗରେ 200 mm ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଏବଂ ପଛରେ 140 mm ଡ୍ରମ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଟପ୍ ମଡେଲ୍ 'ପ୍ରିମାଭେରା ଟେକ୍'ରେ ସିଙ୍ଗଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବିଏସ୍ (ABS) ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
|ନାସାର ପ୍ଲାନେଟାରୀ ଡିଫେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରହାଣୁର ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲା ESA ର ହେରା ପ୍ରୋବ୍
ବ୍ୟାଟେରୀ, ମୋଟର ପାୱାର ଓ ରେଞ୍ଜ୍:
ଭେସ୍ପା ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏସ୍ ଏବଂ ଭେସ୍ପା ପ୍ରିମାଭେରାରେ ସମାନ 3.1kW କ୍ଷମତାର ମୋଟର ଏବଂ 2.3kWh କ୍ଷମତାର ରିମୁଭେବଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର 2.7 kW ପାୱାର ଏବଂ 200 Nm ପିକ୍ ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ । ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍କୁଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ 45 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଚାଲିପାରିବ ଏବଂ WMTC ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ 68 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ୍ ଦେବ । 500 W ଚାର୍ଜର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀକୁ 0ରୁ 80 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି । ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାଇବା ପରେ ଏହି ସ୍କୁଟରଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ 111 କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ସିରିଜର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ମଡେଲ୍ 'ଭେସ୍ପା ପ୍ରିମାଭେରା ଟେକ୍'ରେ 4.2kWର ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋଟର ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ 3.6kW ର ନିରନ୍ତର ପାୱାର ଦେଉଥିବା ମୋଟର ରହିଛି । ଏହି ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଯୋଗୁଁ ଭେସ୍ପା ପ୍ରିମାଭେରା ଟେକ୍ WMTC ପ୍ରମାଣିତ 80 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ସ ଓ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି:
ରାଇଡରଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ସ୍କୁଟରରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସହ 4.3-ଇଞ୍ଚର TFT ଡିସପ୍ଲେ, ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଇ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନାଭିଗେସନ୍ ଏବଂ କିଲେସ୍ ଇଗ୍ନିସନ୍ ଭଳି ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଏ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନାଭିଗେସନ୍ ସୁବିଧା ପ୍ରଥମ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ । ଏହାପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏହାକୁ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
କିଲେସ୍ ଇଗ୍ନିସନ୍ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଯେଉଁଥିରେ ଚାବି ହୋଲରେ ପୂରାଇ ମୋଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କିମ୍ବା ଅଫ୍ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଟରଟି କେଉଁଠି ଠିଆ ହୋଇଛି ତାହା ସହଜରେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 'ଫାଇଣ୍ଡ ମାଇ ସ୍କୁଟର' ନାମକ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର ଦିଆଯାଇଛି । ରାଇଡିଂ ଅନୁଭବକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଇକୋ (Eco) ଏବଂ ପାୱାର (Power) ଭଳି 2ଟି ରାଇଡ୍ ମୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି । ପ୍ରିମାଭେରା ଟେକ୍ ମଡେଲର ଓଜନ 130 କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ।
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ୍ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା:
କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଏହି ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ସିରିଜ୍ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହା ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ଏବଂ କେବେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବ, ସେନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ । ଯଦି ଏହାକୁ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯାଏ, ତେବେ ଭେସ୍ପାର ଏହି ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ Bajaj Chetak ସିରିଜର ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଟକ୍କର ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ପ୍ରାୟ ସମାନ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହିରୋ, ଟିଭିଏସ୍, ହୋଣ୍ଡା ଏବଂ ସୁଜୁକି ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବାହନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ସମେତ Ather ଏବଂ River ଭଳି ଅଗ୍ରଣୀ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରଗୁଡ଼ିକ ସହ ମଧ୍ୟ ଏହାର କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ ।