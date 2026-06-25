ETV Bharat / technology

ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗୁଗଲ୍ ପଠାଇଲା ଚେତାବନୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କାମ କଲା ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି

ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆସିଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ସମୟରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହେବାର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଆଲର୍ଟ ପଠାଇଛି ଗୁଗଲ୍ ।

This Google system detects P-waves and transmits a signal at the speed of light, which is far faster than earthquake waves.
ଏହି ଗୁଗୁଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପି-ତରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନଟ କରେ ଏବଂ ଆଲୋକର ବେଗରେ ଏକ ସଙ୍କେତ ପଠାଏ, ଯାହା ଭୂମିକମ୍ପ ତରଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଦ୍ରୁତ। (Image Credit: AP)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 25, 2026 at 7:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭେନେଜୁଏଲାରେ 24 ଜୁନ୍ 2026 ବୁଧବାର ଦିନ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଜୋରଦାର ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାର ତୀବ୍ରତା 7.1 ଏବଂ 7.5 ମାପ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଝଟକା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଧନଜୀବନ ଧ୍ବଂସ ହୋଇଯାଇଛି, ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ଗତ 126 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭେନେଜୁଏଲାର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅଟେ ।

ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ (X)ରେ ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭୂମିକମ୍ପର ପ୍ରକୃତ ଝଟକା ଅନୁଭବ କରିବାର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଗଲ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ବା ଆଲର୍ଟ ପଠାଇଥିଲା । ଜଣେ ୟୁଜର ନିଜ ଫୋନକୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଆଲର୍ଟର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 341 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ 6.2 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଗୁଗଲକୁ ଏହି ସୂଚନା ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ମିଳିଲା ।

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି । ବାସ୍ତବରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଭିତରେ 'ଏକ୍ସେଲେରୋମିଟର' (Accelerometer) ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ସେନ୍ସର ରହିଥାଏ । ଏହା ସେହି ସେନ୍ସର ଯାହା ଫୋନକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ମୋଡକୁ ବୁଲାଇବା ମାତ୍ରେ ସ୍କ୍ରିନକୁ ଅଟୋମାଟିକ୍ ରୋଟେଟ୍ କରିଦିଏ । ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ସେନ୍ସରର କାମ କେବଳ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରୋଟେସନ୍ ପାଇଁ ବୁଝିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ କାମ ରହିଛି । ଏହାର ବିଶେଷତ୍ବ ହେଉଛି ଏହା ଭୂମିର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କମ୍ପନ ବା ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଧରିପାରେ, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ ଏପରି କମ୍ପନ ଚିହ୍ନଟ କରେ ଯାହା ଭୂମିକମ୍ପ ଭଳି ମନେହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ତୁରନ୍ତ ଗୁଗଲର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ Earthquake ଆଲର୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ଏକ ସିଗନାଲ୍ ପଠାଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ସେହି ସ୍ଥାନର ମୋଟାମୋଟି ଲୋକେସନ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥାଏ । ଏହାପରେ ଗୁଗଲର ସର୍ଭର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଫୋନରୁ ମିଳୁଥିବା ଡାଟାକୁ ମିଳାଇ ଦେଖିଥାଏ । ଯଦି ଅନେକ ଫୋନ୍ ଏକାଭଳି କମ୍ପନ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସିଷ୍ଟମ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦିଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସୁଛି ଏବଂ ଗୁଗଲ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନକୁ ଆଲର୍ଟ ପଠାଇଦିଏ । ଗୁଗଲ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ବରେ 2 ଅରବରୁ ଅଧିକ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଏହି ନେଟୱର୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି, ଯାହା କାରଣରୁ ଏହା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ସିସମୋଗ୍ରାଫ୍ ନେଟୱର୍କ ପାଲଟିଛି ।

ଆଲୋକ ବେଗ ଦ୍ବାରା ମିଳିଲା ସାହାଯ୍ୟ:

ଏବେ ଅସଲି କାମର କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ଗତିରେ କେମିତି ଚେତାବନୀ ପଠାଇ ଦିଏ। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଯେ ଭୂମିକମ୍ପ ଏକ ଝଟକାରେ ଆସିନଥାଏ, ବରଂ ଏହା ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ଆକାରରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ ।

Light green areas indicate countries where the Android Earthquake Alerts System is active. Red represents strong shaking (MMI 5+) and yellow indicates light shaking (MMI 3–4), while gray circles show other detections where alerts were not issued. ShakeAlert alerts are also provided in California, Oregon, and Washington (shown in dark green).
ହାଲୁକା ସବୁଜ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚିତ କରେ ଯେଉଁଠାରେ Android ଭୂମିକମ୍ପ ସତର୍କତା ପ୍ରଣାଳୀ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପ୍ରବଳ କମ୍ପନ (MMI 5+) ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହାଲୁକା କମ୍ପନ (MMI 3–4)କୁ ସୂଚିତ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଧୂସର ବୃତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଚିହ୍ନଟଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଏ ଯେଉଁଠାରେ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇ ନଥିଲା। କାଲିଫର୍ନିଆ, ଓରେଗନ୍ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନରେ ମଧ୍ୟ ShakeAlert ସତର୍କତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି (ଗାଢ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି)। (Image Credit: Google)
  • ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ୱେଭ୍ ବା P-ୱେଭ୍ (P-Wave) ଆସିଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 6 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ ।
  • ଏହାପରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱେଭ୍ ବା S-ୱେଭ୍ (S-Wave) ଆସିଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସ୍ପିଡ୍ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ମାତ୍ର 3 ରୁ 4 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥାଏ ।

ଫୋନର ସେନ୍ସର P-ୱେଭ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ମାତ୍ରେ ଏହାର ସିଗନାଲ୍ ସର୍ଭରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସିଗନାଲ୍ ଆଲୋକ ବେଗରେ ଯାତ୍ରା କରିଥାଏ, ଯାହାର ଗତି ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ 99 ହଜାର 792 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥାଏ । ଗୁଗଲ ଏହାକୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶୈଳୀରେ ବୁଝାଇ କହିଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ ବାସ୍ତବରେ ଆଲୋକର ବେଗ ଏବଂ ଭୂମିକମ୍ପର ଗତି ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରୁଛି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆଲୋକର ବେଗ ଭୂମିକମ୍ପର ଗତିଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ଅଟେ । ଏହି କାରଣରୁ ଭେନେଜୁଏଲା ଭଳି ମାମଲାରେ, ଯେଉଁଠି ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ 341 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା, ସେଠାରେ ଧୀମା ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ S-ୱେଭ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆଲର୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା । ଗୁଗଲର ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଆଲର୍ଟ ପଠାଇଥାଏ - ହାଲୁକା ଝଟକା ପାଇଁ 'ବି-ଆୱେର୍‌' (ସାବଧାନ ରହିବା) ଏବଂ ତୀବ୍ର ଝଟକା ପାଇଁ 'ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍‌' (ପଦକ୍ଷେପ ନେବା) ।

ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି ଏହି ସିଷ୍ଟମ:

ଭାରତରେ ଗୁଗଲର ଏହି ସିଷ୍ଟମ 2023 ମସିହାରୁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 5 ଏବଂ ତାଠାରୁ ଉପର ଭର୍ସନର ଓଏସ୍ ଥିବା ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ୱାଇ-ଫାଇ ମାଧ୍ୟମରେ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରାୟ 100ଟି ଦେଶରେ 18 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୂମିକମ୍ପ ଚିହ୍ନଟ କରିସାରିଛି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ଥାଇ ଆଲର୍ଟ ପଠାଇ ସାରିଛି, ଯାହା ଦ୍ବାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେତେ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗୁଜବରୁ ସାବଧାନ! E20 ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓର ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର

ମାତ୍ର 6.99 ଲକ୍ଷରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Renault Kigerର ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ! ମିଳିବ ଦମଦାର ଅଟୋ AC ସହ ପ୍ରିମିୟମ ଫିଚର୍ସ

ସିଙ୍ଗଲ ଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବ 640 କିମି! ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା Skodaର ଦମଦାର 7-Seater EV

TAGGED:

ଭୂମିକମ୍ପ ପୂର୍ବ ସୂଚନା
GOOGLE ANDROID
SMARTPHONE SEISMOMETER
VENEZUELA EARTHQUAKE
GOOGLE EARTHQUAKE ALERT SYSTEM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.