କ୍ରୋମରେ ନୂଆ ଫିଚର୍ ଆଣିଲା ଗୁଗୁଲ୍, ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ ୟୁଜର୍ସ
ଯେଉଁମାନେ ଏକକାଳୀନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଟ୍ୟାବ୍ ଖୋଲା ରଖି କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଅନଲାଇନରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ ବି ଲାଭ ପାଇବେ ।
Published : April 8, 2026 at 6:51 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ 'ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ' ନିଜର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ନେଇ ଆସିଛି । ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ରାଉଜିଂକୁ ଅଧିକ ସହଜ, ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଗଲ୍ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଫିଚର୍ - 'ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଟ୍ୟାବ୍ସ' (Vertical Tabs) ଏବଂ ଏକ ନୂତନ 'ରିଡିଂ ମୋଡ୍' (Reading Mode) ସାମିଲ କରିଛି । ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ।
Too many @GoogleChrome tabs open? Try vertical tabs, rolling out now.— Google (@Google) April 7, 2026
Just right-click any Chrome window and select “Show Tabs Vertically” to move your tabs to the side of the browser window, making it easier to read page titles and manage tab groups. pic.twitter.com/DO7ShWl89f
ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏକକାଳୀନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଟ୍ୟାବ୍ ଖୋଲା ରଖି କାମ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଗବେଷଣା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିତାଇଥାନ୍ତି । ତେବେ କଣ ଏହି ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଟ୍ୟାବ୍ସ ଓ ରିଡିଂ ମୋଡ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଟ୍ୟାବ୍ସ: ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ହେବ ସହଜ
ସାଧାରଣତଃ କ୍ରୋମରେ ଅନେକ ଟ୍ୟାବ୍ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଖୋଲିଲେ, ସ୍କ୍ରିନର ଉପର ଭାଗରେ ସେ ଗୁଡିକ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କେଉଁ ଟ୍ୟାବରେ କଣ ଅଛି ତାହା ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ନୂଆ 'ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଟ୍ୟାବ୍ସ' ଫିଚର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏବେ ସମସ୍ତ ଟ୍ୟାବକୁ ସ୍କ୍ରିନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ୟାବର ନାମ ପଢିବା ସହଜ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାବରୁ ଅନ୍ୟ ଟ୍ୟାବକୁ ଯିବା ଅତି ସହଜ ହୋଇଯିବ । ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଭଲ କାମ ଦେବ ।
ନୂଆ ରିଡିଂ ମୋଡ୍: ପଢିବା ହେବ ଆରାମଦାୟକ
ଅନେକ ସମୟରେ କୌଣସି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ପଢିଲା ବେଳେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଜ୍ଞାପନ (Ads) କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ବ୍ରାଉଜିଂରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । 'ରିଡିଂ ମୋଡ୍' ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛି । ଏହା ୱେବ୍ ପେଜରୁ ସମସ୍ତ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ହଟାଇ ଦେଇ କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ଲେଖା ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଛବିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ । ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନିଜ ଆଖିର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଫଣ୍ଟର ଆକାର, ବ୍ୟାକ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଲର ଏବଂ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତାକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ।
କିପରି କରିବେ ବ୍ୟବହାର ?
ଏହି ଫିଚର୍ ଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ନିଜର କ୍ରୋମ ବ୍ରାଉଜରର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭର୍ସନକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ । ରିଡିଂ ମୋଡ୍ ପାଇଁ ଡାହାଣ ପଟ ଉପରେ ଥିବା 'ସାଇଡ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍' ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି 'ରିଡିଂ ମୋଡ୍' ବିକଳ୍ପ ବାଛିବାକୁ ହେବ । ସେହିପରି ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଟ୍ୟାବ୍ସ ପାଇଁ ସେଟିଂସରେ କିଛି ସାଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏହାକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇପାରିବ ।
ଗୁଗଲର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏଜ୍ (Microsoft Edge) ଭଳି ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଉଜର ଗୁଡିକ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କ୍ରୋମକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗୁଗୁଲ୍, କ୍ରୋମରେ ନିରନ୍ତର ନୂତନ ଫିଚରମାନ ଯୋଡୁଛି । ନିକଟରେ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପିଲ୍ଟ୍ ଭ୍ୟୁ, ପିଡିଏଫ୍ ମାର୍କଅପ୍ ଟୁଲ୍ସ ଏବଂ ଜେମିନି ସାଇଡ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଭଳି ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଯଦିଓ କିଛି ଉନ୍ନତ ଫିଚର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ତଥାପି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମର ନୂତନ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ।