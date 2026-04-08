କ୍ରୋମରେ ନୂଆ ଫିଚର୍‌ ଆଣିଲା ଗୁଗୁଲ୍‌, ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ ୟୁଜର୍ସ

ଯେଉଁମାନେ ଏକକାଳୀନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଟ୍ୟାବ୍ ଖୋଲା ରଖି କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଅନଲାଇନରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ ବି ଲାଭ ପାଇବେ ।

Vertical tabs and the new Reading Mode are useful for users who manage multiple tabs simultaneously
ଏକକାଳୀନ ଅନେକ ଟ୍ୟାବ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଏବଂ ନୂଆ ରିଡିଂ ମୋଡ୍ ଉପଲବ୍ଧ । (Image Credit: Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 8, 2026 at 6:51 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ 'ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ' ନିଜର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ନେଇ ଆସିଛି । ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ରାଉଜିଂକୁ ଅଧିକ ସହଜ, ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଗଲ୍ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଫିଚର୍ - 'ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଟ୍ୟାବ୍ସ' (Vertical Tabs) ଏବଂ ଏକ ନୂତନ 'ରିଡିଂ ମୋଡ୍' (Reading Mode) ସାମିଲ କରିଛି । ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ।

ଏହି ଅପଡେଟ୍‌ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏକକାଳୀନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଟ୍ୟାବ୍ ଖୋଲା ରଖି କାମ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଗବେଷଣା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିତାଇଥାନ୍ତି । ତେବେ କଣ ଏହି ଭର୍ଟିକାଲ୍‌ ଟ୍ୟାବ୍ସ ଓ ରିଡିଂ ମୋଡ୍‌ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଟ୍ୟାବ୍ସ: ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ହେବ ସହଜ

ସାଧାରଣତଃ କ୍ରୋମରେ ଅନେକ ଟ୍ୟାବ୍ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଖୋଲିଲେ, ସ୍କ୍ରିନର ଉପର ଭାଗରେ ସେ ଗୁଡିକ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କେଉଁ ଟ୍ୟାବରେ କଣ ଅଛି ତାହା ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ନୂଆ 'ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଟ୍ୟାବ୍ସ' ଫିଚର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏବେ ସମସ୍ତ ଟ୍ୟାବକୁ ସ୍କ୍ରିନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ୟାବର ନାମ ପଢିବା ସହଜ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାବରୁ ଅନ୍ୟ ଟ୍ୟାବକୁ ଯିବା ଅତି ସହଜ ହୋଇଯିବ । ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଭଲ କାମ ଦେବ ।

ନୂଆ ରିଡିଂ ମୋଡ୍: ପଢିବା ହେବ ଆରାମଦାୟକ

ଅନେକ ସମୟରେ କୌଣସି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ପଢିଲା ବେଳେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଜ୍ଞାପନ (Ads) କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ବ୍ରାଉଜିଂରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । 'ରିଡିଂ ମୋଡ୍' ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛି । ଏହା ୱେବ୍ ପେଜରୁ ସମସ୍ତ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ହଟାଇ ଦେଇ କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ଲେଖା ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଛବିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ । ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନିଜ ଆଖିର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଫଣ୍ଟର ଆକାର, ବ୍ୟାକ୍‌ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଲର ଏବଂ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତାକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ।

କିପରି କରିବେ ବ୍ୟବହାର ?

ଏହି ଫିଚର୍ ଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ନିଜର କ୍ରୋମ ବ୍ରାଉଜରର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭର୍ସନକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ । ରିଡିଂ ମୋଡ୍ ପାଇଁ ଡାହାଣ ପଟ ଉପରେ ଥିବା 'ସାଇଡ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍' ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି 'ରିଡିଂ ମୋଡ୍' ବିକଳ୍ପ ବାଛିବାକୁ ହେବ । ସେହିପରି ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଟ୍ୟାବ୍ସ ପାଇଁ ସେଟିଂସରେ କିଛି ସାଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏହାକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଗୁଗଲର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏଜ୍ (Microsoft Edge) ଭଳି ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଉଜର ଗୁଡିକ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କ୍ରୋମକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗୁଗୁଲ୍, କ୍ରୋମରେ ନିରନ୍ତର ନୂତନ ଫିଚରମାନ ଯୋଡୁଛି । ନିକଟରେ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପିଲ୍ଟ୍‌ ଭ୍ୟୁ, ପିଡିଏଫ୍ ମାର୍କଅପ୍ ଟୁଲ୍ସ ଏବଂ ଜେମିନି ସାଇଡ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଭଳି ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଯଦିଓ କିଛି ଉନ୍ନତ ଫିଚର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ତଥାପି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମର ନୂତନ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ।

