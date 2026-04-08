ୟେଜ୍ଦି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: ଏପ୍ରିଲ ୨୩ରେ ଆସୁଛି Yezdi Scrambler ଅପଡେଟେଡ୍ ଭର୍ସନ
Published : April 8, 2026 at 9:42 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବାଇକ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର । କ୍ଲାସିକ୍ ଲେଜେଣ୍ଡସ (Classic Legends) ଏପ୍ରିଲ 23,2026ରେ ନୂଆ ମୋଟରସାଇକେଲ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟିଜରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ, ଏହା ହେଉଛି ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ Yezdi Scramblerର ଏକ ଅପଡେଟେଡ୍ ଭର୍ସନ । 2022ରେ ପ୍ରଥମ କରି ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ, ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ବଜାରକୁ ଆସୁଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ନୂତନ ବାଇକ୍ର ଡିଜାଇନ୍, ଇଞ୍ଜନ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ।
ୟେଜ୍ଦି ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲରର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଲୁକ୍:
ନୂଆ ୟେଜ୍ଦି ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲରର ଡିଜାଇନରେ କିଛିଟା କ୍ଲାସିକ ସହିତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟଚ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ସିଟ୍ ସହିତ ରିଭାଇଜଡ୍ ଫ୍ୟୁଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଡିଜାଇନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ବାଇକ୍ର ଅଫ୍-ରୋଡିଂ କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଚେସିସରେ କିଛିଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ ନୂଆ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏବଂ କଲର ଅପ୍ସନ ଯଥା- ଫାୟାର ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ ଆଉଟ୍ଲ ଅଲିଭ୍ ଏହାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେବ ।
ୟେଜ୍ଦି ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲରର ଇଞ୍ଜିନ:
ଏହି ନୂଆ ମଡେଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏହାର 'Alpha2' 334ସିସି ଲିକ୍ୱିଡ୍-କୁଲଡ୍, ସିଙ୍ଗଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସ୍ମୁଥ୍ ଏବଂ କମ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏହା ପ୍ରାୟ 29.77 PS ପାୱାର ଏବଂ 28.21 Nm ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଇଞ୍ଜିନରେ କରାଯାଇଥିବା ନୂଆ ଟ୍ୟୁନିଂ ଯୋଗୁଁ ସହର ଭିତରେ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ଏବେ ଅଧିକ ସହଜ ହେବ । ଏଥିରେ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସହିତ ସ୍ଲିପର ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟ କ୍ଲଚ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ୟେଜ୍ଦି ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲରର ନୂଆ ଫିଚର୍ସ:
ଫିଚର୍ସ ମାମଲାରେ ୟେଜ୍ଦି ଏବେ ଅନେକ ଆଗରେ । ଏଥିରେ ଏକ ନୂଆ ଡିଜିଟାଲ କନସୋଲ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଇ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନାଭିଗେସନ ସୁବିଧା ରହିଛି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ତିନୋଟି ABS ମୋଡ୍ (Road, Rain, and Off-road) ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଫ୍-ରୋଡ୍ ମୋଡ୍ରେ ପଛ ଚକର ABSକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ LED ଲାଇଟିଂ ସେଟଅପ୍ ଏବଂ ୟୁଏସବି ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ ଭଳି ସୁବିଧା ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ ଅନୁଭୂତି ଦେବ ।
ୟେଜ୍ଦି ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲରର ମୂଲ୍ୟ (Price):
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୟେଜ୍ଦି ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲରର ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1.95 ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2.16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ଆପଣ ବାଛୁଥିବା କଲର ଏବଂ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହାର ଦାମରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସିଙ୍ଗଲ ଟୋନ୍ କଲର (ଯେପରିକି ବୋଲ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ କିମ୍ବା ଆଉଟ୍ଲ ଅଲିଭ୍)ର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ଥିବାବେଳେ ଡୁଆଲ୍ ଟୋନ୍ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ । ଅନ୍-ରୋଡ୍ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହର ଏବଂ ଇନସୁରାନ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ।
ୟେଜ୍ଦି ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲର ମୁଖ୍ୟତଃ Royal Enfield Scram 411, Triumph Scrambler 400 X ଏବଂ Honda CB350RS ଭଳି ବାଇକ୍ ସହିତ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଯାଉଛି । ଟ୍ରାଏମ୍ଫ ତୁଳନାରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଏକ ଭଲ ଅଫ୍-ରୋଡ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଦେବ ବୋଲି ବାଇକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ।