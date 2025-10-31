ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଏହି ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ; ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକାରେ କିଏ
ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବଡ଼ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯେପିରିକି OnePlus, Realme ଓ iQOO ଭଳି ଫୋନଗୁଡ଼ିକ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 31, 2025 at 3:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଚୀନରେ ଏକାଧିକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଏବେ ଆସନ୍ତା ମାସ ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିରେ ନା ଯେ କେବଳ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ମଡେଲ ରହିଛି, ଏହାବ୍ୟତୀତ କିଛି ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଥିବାବେଳେ ଆଉ କିଛି ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ତେବେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବଜାରରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ୱାନପ୍ଲସ, ରିଅଲମି, ଆଇକୁ, ମୋଟୋରୋଲା, ଓପୋ, ଲାଭା ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଡେଲ ସାମିଲ ଅଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତାମାନେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କେଉଁ ମଡେଲ କେତେ ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ କରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
OnePlus 15: ନଭେମ୍ବର 13
ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଫୋନ ଭାବେ ୱାନପ୍ଲସ୍ 15ରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଲାଟେଷ୍ଟ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ଚିପସେଟ୍ । ନୂତନ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ OnePlus 15 ନଭେମ୍ବର 13ରେ ଦେଶରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଚୀନରେ ନୂତନ OnePlus 15 ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ୍, ଏକ ଦ୍ରୁତ-ଚାର୍ଜିଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ ଡିଜାଇନ ଅଛି । ଏହା ପ୍ରଥମ OnePlus ଫୋନ ହେବ ଯାହା 165Hz ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ଡେବ୍ୟୁ କରିବ - ପୂର୍ବ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକରେ 120Hz ପ୍ୟାନେଲରେ ଆସିଥାଏ । ଏହା OnePlusର ନୂତନ DetailMax ଇମେଜ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହେବାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ।
OPPO Find X9 Series: ନଭେମ୍ବର 2025
ଓପୋର Find X9 ଏବଂ Find X9 Pro ଡିଜାଇନ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ବଡ଼ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଉଭୟ ଫୋନ Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ ColorOS 16ରେ ଚାଲିବ ଏବଂ MediaTek Dimensity 9500 ପ୍ରୋସେସର ବ୍ୟବହାର କରିବ । ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ Hasselblad ସହିତ ସହ-ଇଞ୍ଜିନିୟର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଉନ୍ନତ AI ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ । Find X9ରେ 6.59-ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ 7025mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ Pro ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଟିକେ ବଡ଼ 7500mAh ସେଲ୍ ରହିଛି । ଏହା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଡିଜାଇନ, ଲମ୍ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କ୍ୟାମେରା ଆଶା କରାଯାଉଛି।
iQOO 15: ନଭେମ୍ବର 26
ବିଶେଷ କରି ଗେମରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା iQOO 15ରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ଚିପ୍ ରହିବ, ଯାହାକି ଉନ୍ନତ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପାଇଁ ଏକ ସମର୍ପିତ Q3 ଗେମିଂ ପ୍ରୋସେସର ସହ ଆସିଛି । ଏହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ OriginOS 6ରେ ଚାଲିଥାଏ । ଏହା ଏକ ଉନ୍ନତ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଆସିବ ଯାହାକି ଏକ 8K VC ହିଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ-ଜେନେରେସନ୍ ଗେମିଂ ଭିଜୁଆଲ୍ ପାଇଁ ରେ-ଟ୍ରେସିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ । କଳା ଏବଂ ରୂପା ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଏହା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଲଭରଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । 26 ନଭେମ୍ବରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା iQOO 15 ଫୋନଟି ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 8 ଏଲିଟ୍ ଜେନ୍ 5 ଚିପ୍ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଫୋନ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏଥିରେ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 50- ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ଅପ୍ ସହ ଆସିପାରେ ।
Moto G67 Power: ନଭେମ୍ବର 5
ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା Moto G67 Powerରେ Snapdragon 7s Gen 2 ଚିପସେଟ୍ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ 6.7-ଇଞ୍ଚ LCD ଡିସପ୍ଲେ ରହିପାରେ ।
Realme GT 8 Pro: ନଭେମ୍ବର 2025
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ନଭେମ୍ବର 20ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । Realme GT 8 Pro ହେଉଛି ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଯେଉଁଥିରେ Ricoh GR Optics ସହଯୋଗରେ ବିକଶିତ କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି । ଏହାର ଚୀନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପରି, ଏହି ମଡେଲଟି କ୍ବାଲକମ୍ର Snapdragon 8 Elite Gen 5 ଚିପ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଯାହା HyperVision AI ଚିପ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଏହାର ଚୀନ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ 144Hz ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ 6.79-ଇଞ୍ଚ QHD+ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଛି । ଏହା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଅନଲାଇନ ଷ୍ଟୋରରେ ବିକ୍ରି ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।
Lava Agni 4: ନଭେମ୍ବର 2025
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି BISରେ ଲିଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏହା 6.7-ଇଞ୍ଚ FHD+ ଡିସପ୍ଲେ, 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, ଡାଇମେନସିଟି 8350 ଚିପସେଟ୍ ଏବଂ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିବ । ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଟିଜର ଅନୁସାରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ଟି ମେଟାଲ ବଡି ଓ ମେଟାଲିକ୍ ଫିନିଶ୍ ସହ ଆସିବ, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ମଡେଲର ଡିଜାଇନ ଅନୁସାରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇ ଆସିବ । ଏଥିରେ ଭୂସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିବ । ଏହାର ଦାମ ପାଖାପାଖି 25,000 ଟଙ୍କା ରହିପାରେ ।
