ETV Bharat / technology

ନୂଆବର୍ଷରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଏହି ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ; ତାଲିକାରେ ରିଅଲମି, ରେଡମି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌

ନୂଆବର୍ଷ 2026ରେ ବଜାରକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଅନେକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ । ଏହି ତାଲିକାରେ ରିଅଲମି, ରେଡମି ଫୋନ ଆଦି ସାମିଲ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Upcoming Smartphone Launches In 2026
Upcoming Smartphone Launches In 2026 (Image Credit:)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 30, 2025 at 10:57 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ଷ 2025 ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ନୂଆବର୍ଷ 2026 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ବ୍ୟସ୍ତ ବର୍ଷ ହୋଇପାରେ । Realme ଏବଂ Xiaomi ଭଳି ଚୀନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଗୁଡ଼ିକର ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । Oppo ଏହାର ସରକାରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ Reno 15 ସିରିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ।

ଯଦିଓ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯେପରିକି Samsung, Apple ଏବଂ Google ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଫ୍ଲାଗସିପ ଡିଭାଇସ୍ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କେବେ ଏବଂ କ'ଣ ଆଶା କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ଧାରଣା ରଖିଛୁ, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସମୟସୂଚୀ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି । ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ 2026ରେ ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ ତାଲିକା ଦେଖିବା ।

Realme 16 Pro Series 5G: ଜାନୁଆରୀ 6, 2026

ରିଅଲମି 16 ପ୍ରୋ ସିରିଜ 5Gରେ Realme 16 Pro 5G ଏବଂ Realme 16 Pro+ 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସାମିଲ । Realme 16 Pro Series 5Gରେ 200MP ମୁଖ୍ୟ ପଛ କ୍ୟାମେରା ରହିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । Pro+ ମଡେଲରେ ପଛ ପଟେ ଏକ 50MP ପେରିସ୍କୋପ ଟେଲିଫଟୋ ଲେନ୍ସ ରହିବ । ଚୀନ ଫୋନ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଟିଜର୍ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସିରିଜରେ ଏକ ସତେଜ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ଚିପସେଟ୍ ରହିବ।

Redmi Note 15 5G: ଜାନୁଆରୀ 6, 2026

Realme 16 Pro Series 5G ପରି Redmi Note 15 5G ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ 6, 2026ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ସମାନ ତାରିଖରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବ । ଚୀନ ଫୋନ ନିର୍ମାତା ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାର, Redmi Note 15 5G 108 Master Pixel Edition ଲଞ୍ଚ କରିବ । Redmi Note 15 5G ଏକ Snapdragon 6 Gen 3 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଯାହା 10 ପ୍ରତିଶତ GPU ବୁଷ୍ଟ, 30 ପ୍ରତିଶତ ଦ୍ରୁତ CPU କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି ।

Oppo Reno 15 Series: ଜାନୁଆରୀ 2026

ଓପୋ ରେନୋ 15 ସିରିଜରେ Reno 15, Reno 15 Pro ଏବଂ ଏକ ନୂତନ Reno 15 Pro Mini ସାମିଲ ହୋଇପାରେ । ଏହି ଫୋନଗୁଡ଼ିକ ଡିଜାଇନ ଏବଂ AI-ଚାଳିତ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ Aerospace-Grade ଆଲୁମିନିୟମ ଫ୍ରେମ୍ ଏବଂ Oppoର HoloFusion ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସାମିଲ ହେବ । ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ Reno 15 ଏବଂ Reno 15 Pro ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚୀନରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ।

Samsung Galaxy S26 Series: ଫେବୃଆରୀ 2026

ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି, ସାମସଙ୍ଗ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସିରିଜ Galaxy S26 ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ Galaxy S26, Galaxy S26+ ଏବଂ Galaxy S26 Ultra ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ସାମିଲ ହେବ । ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆନ୍ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ସଂସ୍କାର ଏବଂ AI-କେନ୍ଦ୍ରିତ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅଲ୍ଟ୍ରା ଭାରିଏଣ୍ଟରେ 200MP ମୁଖ୍ୟ ସେନ୍ସର ଏବଂ ଏହା ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 8 ଏଲିଟ୍ ଜେନ୍ 5 ଏବଂ ସାମସଙ୍ଗର Exynos 2600 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

Google Pixel 11 Series: ଅଗଷ୍ଟ 2026

ଗୁଗଲ୍‌ ପିକ୍ସେଲ 11 ସିରିଜ ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସିରିଜରେ Pixel 11, Pixel 11 Pro ଏବଂ Pixel 11 Pro XL ସାମିଲ ହୋଇପାରେ। ଲାଇନଅପ୍‌ରେ ଏକ ନୂତନ Pixel Fold ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରେ। Google ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଟେନ୍ସର ଚିପସେଟ୍ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ MediaTek ମୋଡେମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସିରିଜ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ AI ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । Pixel 11 ସିରିଜରେ ସ୍ମାର୍ଟର୍ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଅଧିକ Android ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ସାମିଲ ହୋଇପାରେ ।

Apple iPhone 18 Series: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026

iPhone 18 ସିରିଜ ମାନକ ମଡେଲକୁ ଛାଡି iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ଏବଂ iPhone Airର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ନୂତନ ଲାଇନଅପ୍‌ରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ A20 ବାୟୋନିକ୍ ଚିପ୍ ରହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ପରିଷ୍କୃତ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଡିଭାଇସ୍ ଉପରେ ଉନ୍ନତ AI କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: OnePlus ଆଣୁଛି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ; ମିଳିବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ 9000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ

TAGGED:

SMARTPHONE LAUNCH IN 2026
REALME 16 PRO SERIES 5
ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ 2026
ରିଅଲମି
UPCOMING SMARTPHONE LAUNCH IN 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.