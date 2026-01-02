ଜାନୁଆରୀରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଏହି ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ; ତାଲିକାରେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଫୋନ ଜାଣନ୍ତୁ
ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବାବେଳେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ବଜାରରେ ଅନେକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଣୁଛି ନୂଆ ଫୋନ...
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜାନୁଆରୀ 2026 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ମାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । କାରଣ ଚଳିତ ମାସରେ ଅନେକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବିଶ୍ବ ବଜାର ସମେତ ଘରୋଇ ବଜାରକୁ ଆସିବ । ଏଥିରେ ପ୍ରିମିୟମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧ୍ୟମ ରେଞ୍ଜର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଯେଉଁଥିରେ OnePlus, Realme, Oppo ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଫୋନଗୁଡ଼ିକ ଅଛି । ତେବେ ଜାନୁଆରୀରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ କେଉଁ ଫୋନ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିମ୍ନରେ ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ ।
Redmi Note 15
ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ: ଜାନୁଆରୀ 6
Xiaomi ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ Redmi Note 15 ସିରିଜ ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 ପ୍ରୋସେସର ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ । ଏହି ପ୍ରୋସେସର 10 ପ୍ରତିଶତ GPU ବୁଷ୍ଟ, 30 ପ୍ରତିଶତ CPU ବୁଷ୍ଟ ଏବଂ 48 ମାସର ଲାଗ୍-ଫ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । Note 15ରେ 45W ତାରଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସହିତ 5,520mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଆସିବ । Xiaomi ଦାବି କରିଛି ଯେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଗୋଟିଏ ଥର ଚାର୍ଜରେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇହେବ ।
Realme 16 Pro series
ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ: ଜାନୁଆରୀ 6
Realme ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ଭାରତରେ Realme 16 Pro ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଲାଇନଅପ୍ରେ Realme 16 Pro ଏବଂ Realme 16 Pro Plus ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସାମିଲ ହେବ । କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, 16 Pro ସିରିଜର ଉଭୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 200MP LumaColor କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିବ। MediaTek Dimensity 7300-Max ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ, କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଏହି ସିରିଜରେ ଜାପାନୀ ଶିଳ୍ପ ଡିଜାଇନର୍ ନାଓଟୋ ଫୁକାସାୱାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଡିଜାଇନ ସହଯୋଗ ରହିବ, ଏକ ନୂତନ "ଅର୍ବାନ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଡିଜାଇନ" ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିବ ।
Poco M8 5G
ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ: ଜାନୁଆରୀ 8
POCO ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ଭାରତରେ M8 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । POCO ଅନୁଯାୟୀ, M8 5G 7.35 ମିମି ମୋଟା ଏବଂ 178 ଗ୍ରାମ ଓଜନ ହେବ । ଟିଜରରେ ଏକ ବର୍ଗାକାର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାବରେ ଆଲାଇନ ହୋଇଥିବା ପଛ କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଏବଂ ଏକ ବକ୍ର ଡିସପ୍ଲେ ଡିଜାଇନ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି । ମିଣ୍ଟର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, POCO M8 କ୍ବାଲକମ୍ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 6 ଜେନ୍ 3 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ । ଏଥିରେ 45W ତାରଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସହିତ 5,520mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇପାରେ ।
Motorola Signature
ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ: ଜାନୁଆରୀ 8
ମୋଟୋରୋଲା ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ଭାରତରେ ସିଗ୍ନେଚର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉ ଛି। ମୋଟୋରୋଲା କହିଛି ଯେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 'କ୍ୟାବ୍ରିକ୍' ଫିନିଶ୍ ରହିବ । କମ୍ପାନୀ ଦ୍ବାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଟିଜର ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଫୋନଟି ସାମ୍ନା କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ଏକ କଟ-ଆଉଟ୍ ସହିତ ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ । ଫଟୋରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ପାୱାର ଏବଂ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବଟନ୍ ଡିଭାଇସର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେତେବେଳେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ବଟନ୍ ରହିଥିବା ପରି ମନେହୁଏ । ଏହି ଅତିରିକ୍ତ କୀଟି OnePlus ଏବଂ Apple ଫୋନରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ଲସ୍ କୀ କିମ୍ବା ଆକ୍ସନ୍ ବଟନ୍ ପରି କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
Oppo Reno 15 series
ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ: ଜାନୁଆରୀ
OPPO ଭାରତରେ Reno 15 ସିରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଲାଇନଅପ୍ରେ 3ଟି ମଡେଲ୍ ସାମିଲ ହେବ: Reno 15, Reno 15 Pro ଏବଂ ଏକ ନୂତନ Reno 15 Pro Mini ରହିଛି । OPPO ଅନୁଯାୟୀ, Reno 15 ସିରିଜ କମ୍ପାନୀର ନୂତନ HoloFusion ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଲଞ୍ଚ କରିବ, ଯାହା ଫୋନର ସିଙ୍ଗଲ୍-ପିସ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଉପରେ ଏକ ତ୍ରି-ପରିମାଣୀୟ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ବର୍ଗାକାର-ରିଙ୍ଗ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଆଲୋକ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଘାତ କଲେ ଏକ ନରମ ହାଲୋ ପରି ଚମକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । Reno 15ରେ 93.4 ପ୍ରତିଶତ ସ୍କ୍ରିନ୍-ଟୁ-ବଡି ଅନୁପାତ ସହିତ 6.59-ଇଞ୍ଚ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ, ଯାହା କର୍ଣ୍ଣିଂ ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ 7i ଦ୍ବାରା ସୁରକ୍ଷିତ । ଡିସପ୍ଲେ 120Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ରିଫ୍ରେସ୍ ହାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ଏବଂ 1200 ନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ପାଇପାରିବ ।
