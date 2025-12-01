ଡିସେମ୍ବରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଏହି ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ; ତାଲିକାରେ ୱାନପ୍ଲସ, ଭିଭୋ
ଆଜିଠୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବଜାରକୁ ଅନେକ ଦମଦାର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ତାଲିକାରେ ୱାନପ୍ଲସ, ଭିଭୋ, ରିଅଲମି ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡର ମୋବାଇଲ ସାମିଲ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : December 1, 2025 at 2:02 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ଷ 2025 ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତାଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଦମଦାର ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି । ନୂଆବର୍ଷ ଆସୁଥିବାରୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା ଅନେକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବେ । କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ନୂଆବର୍ଷ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ ସବୁକିଛି ନୂଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପିନ୍ଧିବା ଆଦି ଉପରେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୂଆଫୋନ ବଜାରକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଆଗାମୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଯେପରିକି ଭିଭୋ X300 ସିରିଜ, ରେଡମି 15C, ରିଅଲମି P4x 5G, ୱାନପ୍ଲସ୍ 15R ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟମ-ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ନୂତନ ପ୍ରୋସେସର, ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ, ଉନ୍ନତ କ୍ୟାମେରା, ଉନ୍ନତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ମାସ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଦେଖିବା ।
Vivo X300 Series: ଡିସେମ୍ବର 2, 2025
Share with the convenience of a single tap on the OriginOS 6. #vivoX300Series launching on 2nd December - 12 PM
#vivoIndia #GoIntoTheWild #OriginOS6
ଭିଭୋ X300 ସିରିଜରେ X300 ଏବଂ X300 Pro ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ସାମିଲ ହେବ । ଉଭୟ ଡିଭାଇସ୍ ଭିଭୋର ଅନଲାଇନ ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । X300 ସିରିଜ୍ ଏକ MediaTek Dimensity 9500 ଚିପସେଟ୍ ସହିତ Pro Imaging VS1 ଚିପ୍ ଏବଂ V3 Plus ଇମେଜିଂ ଚିପ୍ ସହିତ ଚାଳିତ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ OriginOS 6ରେ ଚାଲିବ । ଭାରତ-ସ୍ପେକ୍ ଭିଭୋ X300 Proରେ ଏକ Zeiss-ଟ୍ୟୁଣ୍ଡ ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ସହିତ ଏକ 50MP Sony LYT 828 ପ୍ରାଥମିକ ଲେନ୍ସ ସହିତ ଏକ f/1.57 ଆପେର୍ଚର, ଏକ 50MP ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଏକ 200MP ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ରହିବ ।
Redmi 15C: ଡିସେମ୍ବର 3, 2025
No lag. No limits. Just pure performance.
The #REDMI15C 5G is built to keep up with your pace.#2026KaBigBoss | Launching 3rd Dec.
Witness the Power Early
Witness the Power Early -> https://t.co/knAiuBwT3Z pic.twitter.com/XVCHAEhx4r
ରେଡମି 15Cରେ ଆଖି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ TUV Rheinland ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ସହିତ 120Hz 6.9-ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ । ଏହା MediaTek Dimensity 6300 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ଏବଂ Xiaomi HyperOS 2ରେ ଚାଲିବ । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଗଲ୍ର ସର୍କଲ-ଟୁ-ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଜେମିନି ଭଳି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିବ ।
Realme P4x 5G: ଡିସେମ୍ବର 4, 2025
Experience speed built to dominate The Mediatek Dimensity 7400 Ultra on #realmeP4x delivers segment-leading speed for instant launches, smooth gaming, and seamless multitasking.
Launching on 04th Dec, 12 PM.
Launching on 04th Dec, 12 PM.
Know more: https://t.co/NrxeAm4sIf https://t.co/jvTc8UXlWr pic.twitter.com/Zc7qmJF1jh
ରିଅଲମି ଭାରତରେ P4x 5G ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯାହା ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଫୋନକୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ପ୍ରୋସେସର ଲାଗି MediaTek Dimensity 7400 Ultra ଚିପସେଟ୍, 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ, 5300mm² VC ଚାମ୍ବର, 1000 nits ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସହିତ 144Hz ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ 18GB ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ୍ RAM ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିବ ।
OnePlus 15R: ଡିସେମ୍ବର 17, 2025
ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଚୀନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା OnePlus Ace 6Tର ଏକ ରିବ୍ରାଣ୍ଡ ସଂସ୍କରଣ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ସଠିକ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରକାରରେ Qualcommର Snapdragon 8 Gen 5 ଚିପସେଟ୍ ସହିତ ପଠାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫୋନକୁ ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ ବର୍ଗରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବ । ୱାନପ୍ଲସ୍ର ଏହି ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ 15Rରେ Snapdragon 8 Gen 5 ଚିପସେଟ୍, ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP66/68/69/69K ରେଟିଂ ଥିବାବେଳେ ଫୋନଟି OxygenOS 16ରେ ଚାଲିବ । OnePlus କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଲି ଜି ଲୁଇସ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ Ace 6Tରେ ଏକ ବିଶାଳ 8,000mAh ସେଲ୍ ଅଛି ଏବଂ 15R ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନୁସରଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
This phone is born bold. What's the wildest place you'd dare to use it?#OnePlus15R
ଡିସପ୍ଲେ କଥା କହିଲେ, ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଏକ 165Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ରହିପାରେ, ଯଦିଓ ସର୍ବାଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ବଳତା ଏବଂ ପ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଗୁପ୍ତ ରହି ଛି। ଫଟୋଗ୍ରାଫି ହାର୍ଡୱେରରେ ଏକ ଡୁଆଲ୍ 50MP ପଛ କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, OnePlus ଏବଂ Oppo ଏହି ମାସରେ ଚୀନରେ ଯଥାକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର OnePlus Ace 6T ଏବଂ Oppo Reno 15C ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଗୁଡ଼ିକ ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଉଭୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତକରଣ କରାଯାଇନାହିଁ । ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ ନହୁଏ, ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ 2026ରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।